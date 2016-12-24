Отдельные недостатки

Выброс мусора в неположенных местах и безалаберность некоторых предпринимателей, езда на автомашинах без госномеров и затрудненное движение на кольцевых развязках, безответственность домоуправленцев и шумные ночные заведения – все это в рейтинге «Что портит жизнь алматинцам».

Талгат возмущен: Наведите порядок на пересечении улиц Вильямса и Тулькубасской в Жетысуском районе. На этом перекрестке происходит выброс бытового мусора и пищевых отходов. Через стену от этой свалки находится водозаборная станция. Вывоз мусора производится каждую пятницу, а жители выбрасывают отходы ежедневно, и он лежит всю неделю. Остатки пищи разносятся собаками и птицами, картина ужасная, невозможно отпустить детей гулять на улицу. На перекресте нет никаких запрещающих табличек. Просил сотрудников «Тартыпа» навести здесь должный порядок, но они говорят, что в их обязанность входит только вывоз мусора.

Ответ: Алматинской дезинфекционной станцией исполнены мероприятия по сплошной дератизации улиц Вильямса и Тюлькубасской. Мусоровывозящей организацией АО «Тәртіп» проведена разъяснительная работа с жителями о соблюдении графика вывозных дней.

От редакции: Как видим, в этом случае все зависит от культуры самих жителей. Не будут выбрасывать мусор в неположенные дни – и проблемы не будет.

Обращение Дмитрия: Пишу от имени жильцов дома № 18а микрорайона Жулдыз-1. На въезде во двор нашего дома одним предпринимателем была выкуплена земля под бизнес. При прокладке электрокоммуникаций к своему объекту он вскрыл асфальт на въезде на придомовую территорию и на стоянке автотранспорта перед домом. Вот уже почти два года жильцы нашего дома, и старые и малые, вынуждены перепрыгивать то через ямы, то через лужи, растаскивать эту грязь ногами по своим квартирам. Предприниматель уже не раз обещал жильцам заасфальтировать нарушенное покрытие. Председатель нашего КСК так же пыталась воздействовать на этого человека, но напрасно. Мы использовали уже все цивилизованные способы борьбы в этой ситуации.

Ответ: Указанный земельный участок является частной собственностью гражданина Ю. Шаронова, имеется государственный земельный акт общей площадью 0,0210 гектара с целевым назначением «размещение здания для обслуживания населения». Была проведена разъяснительная беседа с владельцем земельного участка. От него взято гарантийное обязательство о восстановлении асфальтного покрытия в период потепления весной 2017 года.

Ануар сомневается: Читаю сводки активистов, фиксирующих нарушения ПДД. Больше половины нарушителей не находится полицией, так как номера подложные или просто не могут связаться с нарушителем. Получается, полиция не хочет искать нарушителей, не может бороться с подложными номерами? Но ведь у полиции есть доступ к базам данных страховых компаний и сотовых мобильных операторов? Получается, что «дешевле» и удобнее ездить с подложными номерами и в редких случаях давать взятку? Какие меры предпринимаются?

Ответ: Наряды ДПП несут службу по надзору за безопасностью дорожного движения методом автопатрулирования и применяют меры административного воздействия к водителям в случае выявления нарушений ПДД. Обращения, поступающие от заявителей как на правительственный электронный портал, facebook КАП МВД, так и на различные интернет-сайты, рассматриваются в полном объеме. Розыск водителей осуществляется по всем доступным базам данных МВД РК, доступ к базам регистрации страхования гражданско-правовой ответственности и операторам номеров сотовых телефонов отсутствует. Выборочный подход к рассмотрению данных обращений не усматривается, так как большее количество нарушителей устанавливается, к ним применяются меры административного воздействия после квалификации правонарушения. Трудности составляют поиски водителей автомашин, зарегистрированных в иных регионах РК. В случаях выявления использования водителями подложных номерных знаков на задержание ориентируется весь личный состав батальона. Кроме этого, личный состав батальона регулярно совместно с сотрудниками Департамента государственной службы РК, собственной безопасности ДВД города и Службы государственной охраны РК проводят рейдовые мероприятия по выявлению грубых нарушений ПДД, в том числе и использование водителями на транспортных средствах подложных государственных регистрационных номерных знаков. С начала года выявлено 82 факта использования подложных и поддельных государственных номеров.

Обращение Ладибека: Можно дать указание Департаменту дорожной полиции, чтобы хотя бы по утрам регулировали кольцо на развязке Мустафина – Аль-Фараби? Хотя бы в период с 7.00 до 8.00 утра. Сверху с улицы Мустафина проблемно попасть на кольцо. Еще труднее при плохих погодных условиях. Соответственно, дети опаздывают в школу. И это продолжается уже который год.

Ответ: Кольцо пересечения улиц Саина и Мустафина включено в число постов регулирования дорожного движения, где предусмотрен наряд дорожно-патрульной полиции для осуществления разгрузки потоков транспортных средств. Обращение принято во внимание, проведен дополнительный инструктаж с личным составом взвода, обслуживающего данное пересечение, о необходимости ежедневного выставления наряда в период времени с 7 до 8 утра, кроме выходных и праздничных дней, когда надзор за дорожным движением будет осуществляться методом автопатрулирования. Данный участок находится на постоянном контроле со стороны руководства специализированного батальона ДПП.

Ольга возмущена: В доме от нашего подъезда в арку на улицу выведена труба горячей воды и отопления. Каждую зиму труба замерзает, горячей воды и отопления нет. Ежегодно я прошу утеплить трубу председателя КСК «Пионер» Веру Мельникову, но реакции так и нет. Мы платим деньги на содержание жилья, и непонятно, почему за десять лет она так и не может решить этот вопрос.

Ответ: Председатель КСК «Пионер» В. Мельникова пояснила, что отвод трубы горячего и холодного водоснабжения (далее – ХВС и ГВС) из подъезда № 7 на подъезд № 8 выполнен по проекту застройки дома. 21 ноября ночью замерзла труба ГВС ввиду резкого похолодания и отсутствия разбора по стояку. Для восстановления циркуляции ГВС необходимо было врезать краны для сброса воды. Но в связи с низкой температурой сварочные работы до 28 ноября 2016 года не проводились. 28 ноября подача воды восстановлена. Также были выполнены работы по врезке кранов сброса, замены участка трубы, пришедшей в негодность, произведена специзоляция по утеплению данного участка трубы. Жильцы квартир № 81, 83, 85, 87 были уведомлены инженером В. Колосковым.

Алтынай сообщает: Дом № 29/4 в микрорайоне Мамыр-1, построенный по госпрограмме, не готов к отопительному сезону. 16-этажный дом с 80-ю квартирами вот уже второй год без нормального отопления! Каждый год КСК клянется решить проблему, но результат нулевой!

Ответ: Если орган управления не отвечает на письменные запросы, не исполняет свои обязанности соответствующим образом, необходимо на общем собрании поставить вопрос о переизбрании председателя кооператива либо изменении формы управления объектом кондоминиума (жилого многоквартирного дома), например выбор управляющей компании. Кроме того, государственный контроль в сфере управления жилищным фондом осуществляется посредством проведения проверки должностными лицами жилищной инспекции местных исполнительных органов. Для более детального рассмотрения вопроса рекомендуется обратиться в письменной форме в Управление жилья и жилищной инспекции города.

Жанара в отчаянии: Я проживаю в 4-этажном многоквартирном доме на последнем этаже. На втором этаже подо мной соседи самовольно врезали краны в общую систему подачи холодной и горячей воды. На протяжении нескольких лет они самовольно перекрывают мне подачу воды. Теперь они стали перекрывать воду на продолжительный срок – с 4 ноября этого года нет воды в обоих кранах в моей квартире. Сами соседи уехали. Неоднократные жалобы в КСК и к участковому инспектору полиции никаких результатов не дали. Все отвечают, что это не в их полномочиях.

Ответ: Из пояснений председателя ПКСК «Мерей» Ж. Егембердиевой следует, что 18 ноября краны на стояках в квартире № 38 были срезаны. Водоснабжение полностью восстановлено. Согласно Закону РК «О жилищных отношениях» при получении заблаговременного письменного уведомления собственник либо другой проживающий обязаны допустить представителя других собственников помещений (квартир) или органа управления объектом кондоминиума в помещение, если необходима проверка состояния общего имущества, ремонт или замена общего имущества, которые могут быть произведены лишь из помещения собственника. В аварийных случаях или при иных чрезвычайных обстоятельствах, создающих угрозу здоровью или жизни человека, доступ должен быть разрешен и без заблаговременного уведомления. Ответственность за надлежащую эксплуатацию и содержание общедомового имущества, жилого многоквартирного дома несет орган управления объектом кондоминиума, то есть КСК, ПКСК.

Александра возмущена: Проживаю по адресу: улица Айманова, 206. По соседству стоит увеселительное заведение «Вивальди». С четверга до воскресенья (особенно в пятницу и субботу) гостями этого заведения нарушается закон о тишине. Неоднократно вызывали наряд полиции по телефону 102, но толку нет! Охрана заведения не желает следить за поведением гостей на своей территории. Крики, драки, музыка, очень громкое общение, некоторые умудряются «пометить» территорию! Только не нужно отвечать, что «проверкой нарушения не выявлены».

Ответ: По указанному адресу предпринимательскую деятельность осуществляет ИП «Омирбек», директором которого является гражданин Е. Носибулин. В ходе проверки и обследования помещения указанного комплекса источников шума, препятствующих нормальному отдыху граждан в ночное время суток, не выявлено. Установлено, что источником шума являются неустановленные лица, покинувшие заведение. Тем не менее по результатам проверки с руководством комплекса проведена разъяснительная беседа о недопущении нарушения тишины в ночное время суток, рекомендовано усилить охрану на прилегающей территории. Кроме того, в целях профилактики правонарушений участковыми инспекторами полиции данный участок взят на контроль, систематически будут проводиться мероприятия по выявлению лиц, нарушающих покой граждан, а также это будет учтено при составлении маршрутов патрулирования. Для принятия более эффективных мер административного воздействия необходимо сообщать о каждом факте правонарушения в дежурную часть УВД Бостандыкского района по телефону 254-47-02 или на пульт «102».

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА