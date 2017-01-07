Отдельные недостатки

Наледь на крышах домов и не очищенные от снега дворы, несанкциони­рованные парковки, благоустройство остановочных комплексов, беспокойные соседи, безответственные ассенизаторы и кафе в жилых домах – все это в рейтинге «Что портит жизнь алматинцам».

Наталья жалуется: Меня чуть не накрыла снежная лавина с крыши дома. Что делать с жильцами верхних этажей, которые покрывают свои балконы металлошифером? После обильного снегопада и последующего потепления снег просто скатывается по скользкому покрытию чуть ли не на голову!

Ответ: Разработанных нормативов строительных работ по покрытию балконов квартир, расположенных на верхних этажах многоквартирных жилых домов, не существует. По городу Алматы разрешения на проведение строительно-монтажных и ремонтных работ выдаются Управлением государственного архитектурно-строительного контроля (УГАСК). Результаты проведения вышеуказанных видов работ также контролируются этим органом.

Юрий интересуется: Каким образом можно обязать КСК микрорайона Коктем-3, в состав которого входят 19 домов, решить проблему сосулек на крышах? В частности, на доме № 2 ни со стороны двора, ни со стороны улицы Бухар жырау метровые сосульки, свисающие с крыши, не сбивают. На других домах – то же самое. Началось таяние снега – опасно иметь такие нечищеные крыши!

Ответ: После обильных снегопадов в районе были проведены работы по мобилизации работников кооперативов собственников квартир (КСК, ЖСК, ПК и др.) на удаление сосулек льда с крыш многоквартирных домов. На территории микрорайона Коктем-3 кооперативам собственников квартир в удалении сосулек и льда с крыш многоквартирных домов помогли сотрудники службы спасения акимата города. В настоящее время крыши многоквартирных жилых домов района освобождены от наледи и снега.

Галымжан жалуется: Я не доволен работой КСК «Добрые соседи». Во время снегопадов во дворе жилого дома № 285а по улице Розыбакиева снег работниками КСК не убирается. Жители дома своими силами расчищают выезд со двора. Дворник отсутствует. Непонятно, куда уходят средства на содержание дома, так как эта ситуация повторяется из года в год.

Ответ: В соответствии с Правилами благоустройства территории города Алматы летние и зимние уборочные работы должны производиться силами собственников зданий и сооружений, к которым примыкают убираемые площади. Территория дворов, а также между домами и тротуарами, расположенными вдоль проезжей части улицы, должны убираться силами кооперативов собственников квартир. По фактам непроведения уборки снега на дворовых территориях специалисты районного отдела охраны окружающей среды и экологии принимают меры. Участковые инспекторы полиции налагают административный штраф на председателей КСК на основании требований Кодекса об административных правонарушениях РК за несоблюдение санитарных норм, предусмотренных для жилых массивов.

Вопрос Сауле: Правомочны ли действия участкового инспектора полиции? Без предупреждения, чтобы мы убрали сосульки на крыше, он выписал нам штраф. У нас договор с КСК по уборке прилегающей к нам территории. Кто должен сбивать сосульки? И должен ли УИП выписывать штраф без первоначального предупреждения?

Ответ: МПС ДВД города в целях пресечения фактов несвоевременной уборки снега, наледи и представляющих опасность ледяных сосулек проводились рейдовые и профилактические мероприятия «Чистый город». Подразделениями МПС ДВД к административной ответственности за нарушение правил благоустройства города было привлечено 4676 правонарушителей, наложено штрафов на сумму 30 миллионов 351 тысяча тенге. Также с председателями КСК, ПКСК, руководителями организаций и предприятий различных форм собственности проведено 360 профилактических бесед по удалению с крыш ледяных сосулек и уборке снега.

Просьба Екатерины: В микрорайоне Тастак-1 напротив жилых домов № 11, 12, 13, где должна быть парковка для автомобилей жильцов дома, продолжают стоять машины таксистов, которые ищут клиентов в Шымкент и другие города. Невозможно ни пройти, ни проехать, кругом грязь, мусор, нечистоты. Каждый вечер кричат – зазывают клиентов. Окна не откроешь – детям спать мешают. Вызывали полицию, но они ничего не предпринимают, так как таксисты говорят, что приехали к родственникам. И так каждый день! Все машины с цифрами «05» и буквой «В». Играют в азартные игры, даже стол себе для этого соорудили. Участковый инспектор полиции ничего не предпринимает. Жильцы даже не знакомы с ним!

Ответ: Земельный участок восточнее улицы Утеген батыра, севернее улицы Толе би в микрорайоне Тастак-1 был приобретен гражданином Айтбай Багины у ТОО «Энерго». В свою очередь ТОО «Энерго» приобрело данный участок у акимата города Алматы (договор купли-продажи № 443 от 23.09.2003 г.). Целевое назначение земельного участка – эксплуатация и обслуживание магазина. Причины и доводы, указанные в обращении, не могут быть основанием для изъятия данного земельного участка. Согласно Земельному кодексу РК никто не может быть лишен права землепользования иначе как по основаниям, установленным настоящим кодексом и другими законодательными актами Республики Казахстан. Учитывая вышеизложенное, споры, вытекающие из земельных правоотношений, рассматриваются в судебном порядке. В случае несогласия вы вправе обжаловать действия Управления архитектуры и градостроительства города Алматы в судебном порядке.

Темирлан беспокоится: Только построили арку перед входом в КазНУ имени аль-Фараби, как снова рядом с ней ведутся строительные работы. Хотелось бы надеяться, что это не будет очередной безобразной остановкой с опасными для здоровья закусочными. Что планируется здесь построить?

Ответ: На указанном земельном участке ведутся строительные работы по восстановлению остановочного комплекса в современном стиле, отвечающего требованиям малых архитектурных форм.

Зульфия просит помощи: Проживаю в 5-м микрорайоне, дом № 9. Мои соседи не дают нам спокойно жить. У них дети примерно 4–5 лет каждую ночь допоздна не спят, визжат, шумят. Вызывали полицию, разговаривали с ними – не помогает. У нас маленький внук, стараемся соблюдать режим, укладываем в 21.30, но из-за шума он среди ночи просыпается, и потом уже нет возможности отдохнуть ни у кого. Неоднократно разговаривали с хозяйкой квартиры, но никакой реакции, говорит, что ей все равно.

Ответ: По указанным в обращении фактам УВД Ауэзовского района проведена проверка с выездом на место. В ходе неоднократных проверок фактов нарушения тишины со стороны жителей квартиры № 43 дома № 9 пятого микрорайона выявлено не было. Вместе с тем с жильцами указанной квартиры была проведена беседа профилактического характера о недопущении нарушения тишины в ночное время. Для принятия мер административного воздействия необходимо сообщать о каждом факте правонарушения в дежурную часть УВД Ауэзовского района или на пульт «102».

Мария интересуется: Мы проживаем в Жетысуском районе по улице Озерной, дом

№ 14, напротив 57-й школы. С недавнего времени у нас в доме появились крысы. Ночами не дают спать, скребутся. В доме маленькие дети, я в положении, мы опасаемся за свою жизнь. Насколько мне известно, крысы заполонили уже весь город, в том числе и элитные районы. Какие меры проводит СЭС по уничтожению и обработке и что делает акимат, чтобы избавить город от ненавистных грызунов?

Ответ: На территории города ежегодно, весной и осенью, проводятся истребительные мероприятия против крыс и мышей (дератизация) в местах их наибольшего обитания (частные жилые кварталы и открытые территории города – парки, скверы, берега рек, ручьев, лога, овраги, канавы, лоточная сеть города). На эти цели из республиканского бюджета выделяются финансовые средства. В текущем году сплошная дератизация проведена в два тура. В связи с ранними холодами и снегом, повлекшими за собой переселение грызунов в подвалы многоэтажных домов, акиматом города выделены дополнительные финансовые средства для уничтожения грызунов. С конца ноября 2016 года в подвалах многоквартирных жилых домов по всему городу проводятся дератизационные работы. На конец года обработкой были охвачены подвалы 2113 многоэтажных жилых домов Жетысуского, Алатауского и Турксибского районов. Дератизация проводится специалистами РГП «Центр дезинфекции города Алматы» в присутствии представителей КСК, районных акиматов и специалистов районного управления по защите прав потребителей. С начала декабря дератизационные работы проводились в подвалах домов Бостандыкского района. Одновременно ведутся такие же мероприятия на всех объектах пищевой промышленности, торговли, рынках, учреждениях. Центру дезинфекции было поручено провести дератизационные мероприятия по указанному адресу – в доме № 14 по улице Озерной. Поручение выполнено, представлен акт выполненных работ.

Аида возмущена: Прошу привлечь к ответственности водителя автомашины ГАЗ с госномером KZ059 YBA, который 26 ноября 2016 года производил слив нечистот с ассенизаторской машины в колодец жилого дома. На замечания водитель не реагировал, отвечал грубостью. Только после того, как начали фотографировать, свернул шланг.

Ответ: Совместно с отделом охраны окружающей среды и экологии акимата Ауэзовского района проведена проверка с выездом на место. По данному факту установлен водитель указанной автомашины гражданин К. Тагаев, который привлечен к административной ответственности (штраф 30 МРП) за нарушение правил благоустройства территории города Алматы.

Айман обращается повторно: В нашем доме № 3 на улице Жандосова проводится реконструкция квартиры на первом этаже для организации кафе. В квартире разрушаются стены. Моя квартира находится непосредственно над реконструируемой, и после начала строительства у меня в комнате появилась трещина, что, естественно, вызывает у меня беспокойство, поскольку дом старой постройки (1959 года). Ни у меня, ни у других жильцов нашего дома хозяева будущего кафе не получали согласия на организацию точки общепита. В доме последний капитальный ремонт проводился более 30 лет назад, водопроводная, канализационная системы изношены, и увеличение нагрузки на них может иметь разрушительные последствия для всего дома. Просим проверить законность строительства, а также пояснить, имеет ли право хозяин квартиры переоборудовать ее под кафе без согласия на то соседей.

Ответ: Архитектурно-планировочное задание на реконструкцию фасада с внутренней перепланировкой нежилого помещения выдано гражданке Н. Заичкиной на основании письменного заявления и представленных материалов. В соответствии с требованиями Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» в Управление архитектуры и градостроительства (УГАСК) был представлен разработанный проект, представленные материалы были согласованы, выдано заключение по проекту для прохождения необходимой экспертизы и дальнейшего оформления разрешительных документов для строительства объекта в УГАСК города Алматы в установленном порядке. То есть выданное Управлением архитектуры и градостроительства АПЗ и заключение по проекту не являются окончательными разрешительными документами на строительство объекта.

От редакции: Советуем обратиться к руководству вашего КСК. По закону, прежде чем начать переоборудование квартиры под объект бизнеса, необходимо согласие жильцов дома. При отсутствии такого согласия, работы по переоборудованию можно остановить законным порядком.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА