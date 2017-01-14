По всей строгости правил общежития

Магазины на первых этажах жилых домов и необустроенность дворов, отсутствие контроля за деятельностью КСК и несознательные соседи-должники, приверженцы нетрадиционных религиозных течений и проблемы с парковкой – все эти проблемы в рейтинге «Что портит жизнь алматинцам».

Оксана жалуется: На первом этаже нашего дома № 19 по улице Шаляпина (угол улицы Момышулы)находится супермаркет «Моника», на который мы неоднократно жаловались и в КСК, и участковому: шум, продажа спиртного круглые сутки, как следствие, пьяные разборки под нашими окнами ночи напролет, а наутро детская площадка вся в разбитых бутылках, мусоре и прочем. Мы, жильцы, проживающие непосредственно над магазином, вынуждены круглые сутки слушать гул включаемого и выключаемого холодильного оборудования, от которого пол и стены вибрируют. Если днем еще можно не обращать внимания на шум и вибрацию, то ночью невозможно спать. Неоднократные просьбы устранить причину шума администрацией магазина проигнорированы.

Ответ: УВД Ауэзовского района проведена проверка с выездом на место. Доводы о нарушении тишины и реализации алкогольной продукции в неустановленное законодательством РК время суток не нашли своего подтверждения. Тем не менее с работниками и администрацией магазина проведена разъяснительная беседа о недопущении нарушения общественного порядка. Для принятия более эффективных мер воздействия необходимо сообщать о каждом факте нарушения общественного порядка в дежурную часть УВД Ауэзовского района по телефону 298-53-02 или на пульт «102».

Просьба Жанны: Обращаюсь от имени жителей микрорайона Жетысу-2, дом № 58. КСК «Алмас» постоянно ссылается на то, что нет денег на пандусы, скамейки, освещение двора, детские площадки. Неужели государство не выделяет на это бюджетные средства? Детские площадки такие, что туда страшно ребенка пускать.

Ответ: При дополнительном выделении финансовых средств для благоустройства детских площадок двор будет включен в проект плана благоустройства дворовых территорий района на 2017 год.

Талабани интересуется: Восемь лет живу на улице Брусиловского, 66, квартира № 17. За эти годы ни разу наш подъезд не ремонтировался. В квитанции за коммунальные услуги есть платеж – 1297,10 тенге в КСК «Алатау». Если учесть, что в подъезде 10 квартир, то сумма за месяц – 12 971 тенге, а за восемь лет – это 1 245 216 тенге. Хотелось бы узнать, на что эти деньги уходят и кто должен хотя бы раз за эти годы отремонтировать подъезд.

Ответ: Если орган управления не исполняет свои обязанности соответствующим образом, необходимо на общем собрании поставить вопрос о переизбрании председателя кооператива либо изменении формы управления объектом кондоминиума (жилого многоквартирного дома), например выбор управляющей компании. Для более детального рассмотрения вопроса необходимо обратиться в Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы по адресу: улица Жарокова, 215 (кабинет № 204), в письменной форме.

Вопрос Людмилы: В сентябре прошлого года было подано коллективное заявление о ненадлежащей работе председателя КСК «Сказка» Т. Азыкаджаевой. Оно было передано в Управление жилья и жилищной инспекции города, которое провело внеплановую проверку. Были выявлены нарушения. По итогам проверки Управлением жилья и жилищной инспекции председателю КСК было дано предписание по устранению нарушений. В какие сроки оно должно быть выполнено? Хотелось бы хоть раз увидеть отчет по управлению объектом кондоминиума КСК «Сказка», адрес проживания – улица Казыбек би, 185, кв. 57, которого никак не могу добиться от председателя. Каждый раз на запросы от Т. Азыкаджаевой слышу: «Кто ты такая, чтобы я перед тобой отчитывалась? Кому надо, я отчитываюсь». Неужели в течение более трех месяцев исполнительная власть (городской и районный акиматы, Управление жилья) не в силах заставить председателя КСК «Сказка» исполнять Закон РК «О жилищных отношениях»?

Ответ: С ежеквартальным отчетом КСК можно ознакомиться на сайте www.uzh-almaty.kz. Управлением жилья и жилищной инспекции города Алматы в отношении КСК «Сказка» была проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума. По итогам проверки председателю КСК дано предписание по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения – 05.12.2016 года. В связи с неисполнением предписания управлением ведется подготовка материалов для проведения повторной проверки по контролю исполнения данного предписания. Если орган управления не отвечает на письменные запросы, а также не исполняет свои обязанности, можно организовать общее собрание собственников квартир, где и рассмотреть вопрос о переизбрании председателя кооператива либо изменении формы управления объектом кондоминиума (жилого многоквартирного дома), например выборе управляющей компании.

От редакции: Проверка, предписание, повторная проверка, контроль исполнения предписания… Когда наконец прекратятся эти бесконечные истории с жалобами на КСК, проверками, предписаниями и хождениями по судам? Не пора ли внести изменения в жилищное законодательство?

Елена возмущена: Наш сосед из квартиры № 38 (дом № 192 на улице Богенбай батыра) А. Казаков, имея двухкомнатную квартиру на 5-м этаже, уже шесть лет не оплачивает коммунальные услуги. У него большой долг – более 600 000 тенге. При этом он пользуется всеми благами цивилизации. Сосед разводит антисанитарию, складирует мусор в квартире, в подъезде, во дворе. В результате подъезд одолели тараканы, мухи, муравьи. Из-за неисправности сантехники и труб А. Казаков топит всех соседей. Часто мы вынуждены отключать воду по всему стояку, что бы хоть как-то просушить квартиры, избавиться от плесени и затхлого запаха. Почему такое возможно? Почему никто не работает с должниками, с нарушителями порядка использования своего и общедомового имущества? Кто может обязать соседа привести в порядок свое жилище, сантехнику и трубы?

Ответ: Согласно Закону РК «О жилищных отношениях» споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом.

От редакции: В соответствии с законом обязанность КСК – взыскивать долги с неплательщиков, следить за надлежащим использованием общедомового имущества, защищать права добросовестных собственников квартир – своих работодателей. Почему руководство КСК, что обслуживает вышеуказанный дом, этого не делает?

Салтанат встревожена: Проверяет ли кто-нибудь верующих, закутанных с ног до головы? Отслеживается ли их приверженность к сомнительным религиозным течениям? Живу в микрорайоне Аккент, где проживает большое количество таких людей с отращёнными бородами, с укороченными брюками, женщины облачены так, что видны только глаза. Подобные «ниндзя» пугают! Неизвестно, что они носят под своими одеяниями!

Ответ: Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДВД города Алматы совместно с Управлением по делам религий на территории города постоянно проводятся профилактические мероприятия с целью выявления и пресечения деятельности лиц, придерживающихся нетрадиционных религиозных течений. По данному обращению проводятся оперативно-профилактические мероприятия. Ситуация взята на контроль руководством УПЭ ДВД города Алматы.

Предложение Жомарта: Я паркую свою машину напротив моего дома по улице Кабанбай батыра. 24 декабря ночью мою машину вскрыли и ограбили во второй раз! Я написал заявление в Алмалинский РОВД. Полицейский спрашивает: «Камеры стоят?» Я отвечаю: «Нет!» Мое предложение: необходимо уличное видеонаблюдение не только где светофоры, но охватить также второстепенные улицы, спальные кварталы. И полицейским будет меньше хлопот, можно сократить патрулирование, обойтись видеонаблюдением. И грабители уже не сунутся!

Ответ: В настоящее время АО «Казах­телеком» запускает проект «Облачное видеонаблюдение», в рамках которого планируется подключение камер видеонаблюдения более чем в 28 тысячах подъездов многоквартирных домов с охватом придворовой части. Преимуществом данного проекта является возможность собственникам квартир через видеокамеры просматривать свое жилье в онлайн-режиме, что в свою очередь значительно улучшит и ускорит оперативную работу при поимке и задержании преступников.

Обращение Алексея: Столкнулись с огромной проблемой, которая создает угрозу для пешеходов нашего района. На улице Котельникова, 50, между улицами Кассина и Жансугурова открылась СТО по обслуживанию автомашин. Там сутками стоят неисправные машины, которые перекрывают проезжую часть, а транспорт, проходящий мимо, вынужден объезжать их, создавая большую опасность для пешеходов.

Ответ: УВД Турксибского района проведена проверка с выездом на место. В соответствии с Правилами благоустройства территории города стоянка разукомплектованных транспортных средств, независимо от места их расположения, кроме специально отведенных для стоянки мест, не допускается. За совершение указанных действий административным законодательством РК предусмотрена ответственность. На момент проведения проверки и обследования указанной территории выявлен факт стоянки разукомплектованного транспортного средства вдоль проезжей части. МПС УВД Турксибского района возбуждено административное производство, личность собственника автомашины устанавливается. Для принятия более эффективных мер воздействия необходимо сообщать о каждом факте правонарушения в дежурную часть УВД Турксибского района по телефону 298-54-02 или на пульт «102».

Багдат интересуется: Хотелось бы уточнить: улица Журавлева (выше проспекта Гагарина) – это паркинг школы? Кто может объяснить, где тротуар для пешеходов – для взрослых, для пожилых и в особенности для детей? Надоели водители «крутых» машин, не уважающие простых прохожих. Пусть администрация лицея № 165 построит уже себе парковку. Либо пусть акимат построит тротуар и поставит запрещающий знак. Жителям нашей улицы очень трудно передвигаться, даже элементарно сходить в магазин или аптеку на проспекте Гагарина – проблема.

Ответ: Экипажи дорожно-патрульных служб принимают меры административного воздействия в отношении водителей, паркующих своих автомашины на тротуарах и дорожках, предназначенных для пешеходов. О фактах парковки автомашин на тротуарах по улице Журавлева необходимо сообщать в местную полицейскую службу УВД Бостандыкского района. По городу Алматы дорожные знаки и дорожные разметки устанавливаются и наносятся силами подрядной организации ТОО «СМЭУ» по заявкам Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города. Места установки дорожных знаков согласовываются с УАП ДВД города Алматы, а также учитываются жалобы и заявления, поступающие от населения.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА