На каждого «мудреца» найдётся управа

Неудовлетворительная работа кооперативов собственников квартир по обслуживанию жилых домов, разрытие улиц при прокладке инженерных сетей, установка в неположенных местах «лежачих полицейских» и присутствие на улицах города женщин легкого поведения – все эти проблемы в рейтинге Что портит жизнь алматинцам.

Обращение Сакена: КСК «Железнодоро­жник» уже несколько лет не вставляет стекла в подъезде. Холод идет с улицы в подъезд, а оттуда в квартиры. Недавно сбивали сосульки, так сотрудники КСК на моем балконе сломали стекло. В подъезде тоже разбили стекло. Окна в подъезде не моются годами. Из-за этого там темно и неуютно. Прошу повлиять на КСК «Железнодорожник», чтобы его сотрудники работали, а не просто целевые получали. Постоянно приходится им звонить, просить по нескольку раз, но они почти ничего не делают.

Ответ: Председатель ПКСК «Железно­дорож­ник» Ж. Жан­узакова пояснила, что в настоящее время стекла в окнах в подъезде вставлены. Весной текущего года силами ПКСК будет произведена капитальная уборка подъезда, в том числе мытье окон с обеих сторон. Для заключения договора с компаниями, осуществляющими уборку подъездов, необходимо обратиться с коллективным заявлением в ТОО «ИВЦ» с подписями двух третей жителей от общего числа собственников квартир дома.

Ольга жалуется: Я проживаю по адресу: ул. Дунентаева, 1/2, в многоквартирном доме. Чердак нашего дома находится в ужасном антисанитарном состоянии, там живут голуби, соответственно, весь чердак покрыт пометом птиц, развелись тараканы. Неоднократные обращения в КСК с просьбой привести чердак в надлежащее санитарное состояние не дали результата. Единственное, что они сделали, это провели дезинсекцию, эффект от которой длился около месяца. Прошу помощи, так как это еще и нарушение пожарной безопасности, ведь в чердачном помещении проходят многие коммуникации.

Ответ: Бремя содержания общедомового имущества согласно закону несут собственники помещений (квартир). Они обязаны участвовать в общих расходах по содержанию и использованию общего имущества соразмерно их доле. Из пояснительного письма председателя ПК «Энергетик» Н. Канишева следует, что произведены работы по санитарной обработке (дератизация, дезинсекция) нежилых помещений (подвала, чердака) жилого дома № ½ по улице Дунентаева, силами ПК произведены работы по очистке подвала и чердака от бытового мусора. Также установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии.

Добавим, что квартировладельцы вправе обжаловать любые действия (или бездействие) ПК «Энергетик» в судебном порядке, так как споры, вытекающие из жилищных отношений, разрешаются судом. Но вопрос о своевременной уборке чердачного помещения они ставят совершенно справедливо, так как собираемые с них средства, именуемые в народе целевыми, предназначены для содержания общедомового имущества. В том числе подвала и чердачного помещения.

Гаухар возмущена: У нас в ПКСК «Союз» проблемы: постоянно перегорает лампочка в подъезде и постоянно выключается свет в нашей квартире. На просьбу сделать ремонт в электрощите КСК заявляют, что надо оплатить 5000 тенге, и утверждают, что кабели уже поменяли на новые. Но я посмотрела в щит, а там все кабели старые и оголенные. От просьбы отчитаться о проделанной за год работе работники КСК отговариваются занятостью. Как быть, куда обращаться?

Ответ: Председатель ПКСК «Союз» Г. Икласова пояснила, что по заявкам жителей жилого дома № 113 по улице Толе би были произведены профилактические работы по замене электропроводки на втором этаже вышеуказанного дома в августе, октябре, ноябре и последний раз 26 декабря прошлого года. В ноябре был оголен один провод, который в тот же день в целях безопасности был обмотан изолентой, также были установлены новые болты и все соединения подтянуты. В настоящее время все указанные нарушения силами ПКСК устранены.

Назгуль в отчаянии: Проживаю по адресу: микрорайон Аксай-3, дом № 3, квартира № 40. Относимся к КСК «КААС». В декабре прошлого года после снегопада была затоплена наша квартира из-за протекающей крыши. Так как я проживаю на последнем этаже, ущерб мне нанесен серьезный: обвалилась штукатурка в двух комнатах, чуть не произошло замыкание электропроводки. Нами недавно был сделан ремонт, а в квартире из-за течи сыро и холодно. На наши звонки КСК никоим образом не отреагировал. Дежурные сантехники не пришли, не зафиксировали место течи. Хотя летом прошлого года сотрудники КСК утверждали, что отремонтировали крышу нашего дома. Заявление в КСК «КААС» сотрудники приняли, но не зарегистрировали и не дали входящий номер документа. Прошу содействия в решении проблемы.

Ответ: Орган управления объектом кондоминиума (КСК, ПКСК, ПК, ТОО) обязан принимать меры по сохранению общего имущества объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации. Если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения работниками органа управления своих обязанностей причинены убытки собственникам помещений (квартир), данные лица обязаны возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Всем, кто неудовлетворен работой КСК, специалисты Управления жилья и жилищной инспекции города дают такой совет:

– Если орган управления не отвечает на письменные запросы, а также не исполняет свои обязанности соответствующим образом, необходимо на общем собрании поставить вопрос о переизбрании председателя кооператива либо изменении формы управления объектом кондоминиума (жилого многоквартирного дома), например выбор управляющей компании и т. д. Решение собрания собственников помещений (квартир) оформляется протоколом согласно п. 1 ст. 42-1 закона. Принятое решение является обязательным для всех собственников помещений (квартир) и является документом для рассмотрения спорных и иных вопросов в судах и других государственных учреждениях как волеизъявление собственников помещений (квартир). В случае нарушения ваших прав вы можете обжаловать действия органа управления в судебном порядке, согласно п. 1 ст. 8 закона споры, вытекающие из жилищных отношений, разрешаются судом.

Дмитрий возмущен: В микрорайоне Жас-Канат кто-то решил провести центральную канализацию. Себе он удобства сделал – раскопал, бросил трубы, закопал. Но после дождей стала проваливаться земля, асфальт и бетонные плиты над арыком. Люди теперь разбивают машины, влетая в эти ямы. Почему я должен страдать из-за какого-то «гения», который решил незаконно пробросить себе трубы?

Ответ: В микрорайоне Жас-Канат строится объект «Пробивка улицы Б. Хмельницкого от проспекта Суюнбая до микрорайона Жас-Канат». Уведомление о начале работ было. В настоящее время производится вынос инженерных сетей, расположенных под пробиваемой улицей. Работа по восстановлению мест раскопок будет производиться временно инертными материалами (песчано-гравийной смесью). Укладка асфальтобетонного покрытия будет произведена при наступлении благоприятных погодных условий. Заказчик: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы». Подрядчик: ТОО «Жол». Севернее этого объекта на проезжей части также имеются временно заделанные места, которые будут окончательно восстановлены при наступлении благоприятных погодных условий.

Просьба Улана: Три года назад по улице Ярославской положили асфальт. Теперь, как только начинаются дожди или таяние снега, невозможно пройти, только проплыть, в дом не зайти, потому что асфальт проложен, а арыки не сделаны. Мы, жители улицы Ярославской, просим решить этот вопрос.

Ответ: В настоящее время аппаратом акима Турксибского района составляется список улиц, требующих разработки проектно-сметной документации на строительство арычной сети, для подачи заявки администратору программ – Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. Указанный адрес включен в список улиц, требующих разработки проекта по строительству арычной сети.

Обращение Ерлана: На улицах Бекетата и Кыстауова (западнее улицы Шаймерденова) в микрорайоне Таугуль-3 местные жители самовольно установили более десяти так называемых «лежачих полицейских». Они установлены в нарушение следующих требований стандарта «Искусственные неровности на автомобильных дорогах и улицах. Технические требования и правила применения»: конструкции и схемы расположения искусственных неровностей согласовываются с балансосодержателем автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог населенных мест и с уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам; материалы и конструктивное исполнение искусственных неровностей должны обеспечивать проезд по ним транспортных средств с установленным ограничением скорости движения без их повреждения; участки дорог, на которых устраивают искусственные неровности, должны быть оборудованы дорожными знаками и дорожной разметкой; высота искусственной неровности не должна превышать 6,5 сантиметра и иметь ширину более 30 сантиметров. По факту они не соответствуют вышеуказанному стандарту. В результате при пересечении «лежачего полицейского» происходит чрезмерное сотрясение подвески автомобиля, которое выводит из строя элементы подвески и рулевого управления. К тому же они препятствуют эффективной работе снегоуборочной техники. Прошу принять меры по демонтажу незаконно установленных «лежачих полицейских».

Ответ: ДВД города Алматы выдано предписание акимату Бостандыкского района о необходимости демонтажа незаконно установленных искусственных неровностей по улицам Бекетата и Кыстауова в микрорайоне Таугуль-3.

Вопрос Адильжана: Когда наконец на проспекте Сейфуллина, от улицы Жумабая до ж/д вокзала Алматы I, искоренят проституцию? Когда восстановят правопорядок? Когда мы и наши дети сможем совершать прогулки, не опасаясь за свою жизнь? Кто нас оградит от попыток посягательства на права и свободы граждан?

Ответ: С 6 января ежедневно по проспекту Сейфуллина проводятся оперативно-профилактические мероприятия по пресечению нарушений общественного порядка. Мероприятие осуществляется в круглосуточном режиме с привлечением приданных сил УИП, Национальной гвардии РК, СБ ДПП, полка ДПП и сотрудников УВД Турксибского района. За указанный период в РОВД доставлен 661 гражданин, из них 236 женщин легкого поведения, 425 мужчин – за различные правонарушения и непосредственный контакт с женщинами легкого поведения. Привлечено к административной ответственности 212 граждан. Кроме того, осуществляется работа по привлечению к ответственности за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией владельцев квартир и гостиниц. Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле у руководства ДВД.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА