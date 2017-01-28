Как исправляются проблемы из рейтинга «Что портит жизнь алматинцам»

Нурсултан спрашивает: Живу в районе Татарки. Частных домов очень много, и все они имеют доступ к природному газу. Но каждые выходные то ли бани топят, то ли мусор сжигают, но дышать просто невозможно. Что с этим можно сделать и как с этим бороться?

Ответ: Сотрудниками отдела охраны окружающей среды и экологии Медеуского района совместно с экологической полицией УВД Медеуского района был организован выезд. Факты, изложенные в обращении, подтвердились. Лица, допустившие нарушение, привлечены к административной ответственности.

Татьяна возмущена: Перед нашими домами № 100 и № 100а по улице Ратушного есть заброшенный участок рядом с детской площадкой. Говорят, что его кто-то выкупил, но вот уже 25 лет никто здесь не появляется и никто им не интересуется. А нам он доставляет массу неприятностей. За столько лет территория заросла карагачом, и на ней обосновались местные алкоголики и наркоманы. На глазах у детей происходят пьяные оргии, драки. Участкового найти не можем, у нас он не показывается. В какое бы время ни позвонили в участок, нам отвечают, что его нет. Вокруг заброшенного участка полнейшая антисанитария, все завалено мусором. Половина деревьев здесь высохла и представляет пожарную опасность. Председатель нашего ПКСК «Розовая» В. Филипенко регулярно обращается в районный акимат с просьбой выделить людей для уборки этой заброшенной территории, но кардинально проблема не решается, мусора становится все больше. Добавилась и еще проблема: одна из плит, огораживающих участок, была повалена во время ветра упавшим деревом. Оставшиеся представляют угрозу для играющих здесь детей. Неоднократно обращались в районный акимат с просьбой убрать опасное бетонное заграждение, но напрасно – пообещали и забыли. Неужели ждут, когда случится беда?

Ответ: В октябре прошлого года силами КСК «Розовая» и МВО АО «Тәртіп» был проведен локальный субботник по адресу: улица Ратушного, 100 и 100а. В результате проведенных мероприятий было вывезено 15 кубометров твердых бытовых отходов, произведена санитарная обрезка деревьев. Тогда же было организовано совместное мероприятие с участковым инспектором УПП № 66 Жетысуского района по предупреждению и профилактике правонарушений по указанным адресам.

От редакции: А что же с заброшенным участком? В прошлом году мы уже обращались с этим вопросом в Управление земельных отношений по городу Алматы, но до сих пор ответа нет. Обращаемся вновь: кому принадлежит участок на улице Ратушного напротив домов № 100 и 100а, каково его целевое назначение и почему хозяин этой земли, если таковой имеется, не содержит ее в надлежащем санитарном состоянии?

Вопрос Ирины: Каждый день мне приходится ожидать автобус на остановке «Айнабулак», напротив поликлиники и рядом с базаром. У меня вопрос: когда эту остановку наконец очистят от мусора? Такое впечатление, что это не остановка, а помойка. До каких пор это будет продолжаться?

Ответ: На указанном остановочном комплексе по улице Жумабаева, угол улицы Мукатая, территория очищена от мусора. Ежедневно здесь производится санитарная очистка силами подрядной организации ТОО «Gaumer A-stroy».

Просьба Разгуль: Прошу принять меры по уборке мусора на улице Бурундайской, 207б. Стоящие вблизи дома создали стихийную свалку, образовалась антисанитария. Дома здесь частные, а потому собаки растаскивают мусор по всей улице, развелись крысы, стоит неприятный запах, по улице невозможно ни ходить, ни ездить! Я неоднократно обращалась в районный акимат, но мне так и не ответили.

Ответ: Мусоровывозящей организацией ПКСД «Көк-Төбе» проведены работы по вывозу ТБО по адресу: улица Бурундайская, дом 207б. Представителями вышеуказанной организации проведена разъяснительная работа с жителями по соблюдению графика вывозных дней.

Кульзикан пишет: Обращаюсь с просьбой оборудовать навесы на стоянках прокатных велосипедов. Во-первых, они портятся от осадков, а ведь куплены за бюджетные средства. А во-вторых, неудобно потребителю садиться на грязный или мокрый велосипед.

Ответ: Предложение будет учтено.

Юрий интересуется: Почему стоянка автотранспорта в городе под знаками «Остановка запрещена» не пресекается сотрудниками автоинспекции? Проезжают мимо, будто нарушений нет, хотя на улице Джамбула уже и в два ряда стоят!

Ответ: На указанном участке дороги за нарушение правил стоянки составлено 11 административных протоколов. С учетом изменения оперативной обстановки указанный участок будет контролироваться нарядами Полка дорожно-патрульной полиции на постоянной основе.



От редакции: Кстати, автомобили стоят не только под запрещающими знаками. Они припаркованы на газонах, тротуарах, детских и спортивных площадках во дворах. Особенную тревогу вызывают следующие места: ул. Валиханова от Сатпаева до проспекта Абая; ул. Сатпаева – напротив кафе перед проспектом Достык; ул. Желтоксан от Шевченко до Жамбыла (ночью); угол ул. Шевченко и проспекта Сейфуллина – юго-западная сторона…

Обращение Дмитрия: На нашей дворовой детской площадке по адресу проспект Абая, 47, детям негде играть. Двор без дворника, мусор и антисанитария от посетителей точки общепита «Керван донер», расположенного на первом этаже. Это заведение имеет и летнюю площадку под окнами жилого дома, где круглосуточно располагаются курящие посетители, дым от их сигарет поднимается в квартиры. На замечания и просьбы администрация не реагирует. Прошу принять меры по полному запрету курения на летней площадке, так как изредка проводимые беседы участкового инспектора с владельцем заведения долгосрочного эффекта не имеют.

Ответ: В Алмалинском районе поводится текущий ремонт внутридворовых территорий и детских площадок по 82 адресам. Ремонтом охвачены дворы, внутридворовые территории, которые не ремонтировались в течение длительного времени. В настоящее время по проспекту Абая, 47, ремонт внутридворовой территории и детской площадки еще не проводился, но весь строительный мусор был вывезен. С председателем КСК «Орталык» А. Байшугашевой и директором кафе «Керван» М. Эрол проведена разъяснительная беседа о своевременной санитарной уборке дворовой и прилегающей территории. ДВД города проведена проверка, по результатам которой лица, нарушившие запрет курения в отдельных общественных местах, привлечены к административной ответственности. Администрации заведения выдано представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Для принятия более эффективных мер административного воздействия необходимо незамедлительно сообщать о фактах совершения правонарушений в УВД Алмалинского района по телефону 254-46-12 или на пульт «102».

Юрий сигнализирует: От лица возмущенных жителей дома по адресу: улица Кажимукана, 49, управляющая компания ТОО «HausMaster» просит принять меры в связи со следующими обстоятельствами: напротив указанного дома находится парковая зона, каждую ночь там собираются компании, которые шумят, распивают спиртные напитки, нарушают общественный порядок и тишину в ночное время. Красивый дом, декоративная подсветка здания и уютные лавочки располагают к таким сборищам. Также по прилегающей к дому улице Мендекулова ночью проходят гонки стритрейсеров, что мешает спать из-за гула, криков, визга тормозов, рева глушителей. В нашем доме живут пожилые люди, маленькие дети, которые просыпаются ночами от испуга. Жители дома обращались в полицию с предложением установить «лежачие полицейские» или камеры видеонаблюдения, которые ограничат скорость движения, но результата нет. Просим помочь разобраться со сложившейся ситуацией и навести общественный порядок.

Ответ: Сотрудниками Полка ДПП МПС ДВД города Алматы проводятся ежедневные мероприятия по устранению фактов нарушения, подобных описанной ситуации. На данном участке дороги усилен наряд дорожно-патрульной полиции.

Просьба Динары: Прошу проверить деятельность КСК «Айнабулак-2». Территория плохо очищается от снега. Ежегодно с ноября по апрель не производят уборку территории микрорайона. Зимой гололед, во дворах снег не убирается неделями. Затруднительно проезжать на машине, пешком пройти без хорошей физической подготовки вообще невозможно. Председатель КСК на жалобы не реагирует.

Ответ: Услуги по эксплуатационному обслуживанию домов по указанному адресу осуществляет ПКСК «Айнабулак-2». В отношении председателя этого ПКСК

А. Ибраимова был составлен административный протокол и наложен штраф за нарушение правил благоустройства в размере 30 МРП.

Асель интересуется: По какой причине вдоль проспекта Райымбека на мосту по проспекту Сейфуллина не всегда хорошо убирается снег? Ведь это затрудняет движение! Например, после одного снегопада была полностью завалена полоса в восточном направлении.

Ответ: Обработка проезжей части улиц противогололедными материалами, механизированное подметание (сгребание) от свежевыпавшего снега, ручная уборка (подметание) обочин, тротуаров, прибордюрной и прилотковой части улиц, погрузка, вывоз смета и снега по проспекту Райымбека от улицы Кудерина до речки Малая Алматинка осуществляется силами подрядной организации ГКП «Алматы тазалык». Например, в ноябре прошлого года, когда на территории города выпало такое количество снега, что трехкратно превысило среднемесячную норму, коммунальные службы Жетысуского района проводили работу по вывозу снега круглосуточно.

Алексей возмущен: В микрорайоне Айнабулак снег убирают из рук вон плохо! Пора уже наконец коммунальным службам исполнять добросовестно свои прямые обязанности! И не надо выгораживать сотрудников, которые не выполняют свои прямые обязанности, если их есть кем заменить!

Ответ: Комплексную уборку микрорайонов Айнабулак-1, 2, 3, 4 ежедневно производит подрядная организация АО «Тартып». С руководством АО проведена разъяснительная работа по уборке закрепленной территории. Начальник участка обязуется добросовестно выполнять свои обязанности.

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА