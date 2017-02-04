Из жизни пешеходов

Рейтинг жалоб возглавляют шумные увеселительные заведения и отсутствие уличного освещения. Волнуются о своей безопасности пешеходы, других же настораживает состояние канализационных сетей и дорожного покрытия городских улиц, все это в рейтинге «Что портит жизнь алматинцам».

Сначала стучали. Потом запели

Лидия жалуется: Я пенсионерка, живу на втором этаже прямо над кафе The Green Table по адресу: пр. Аль-Фараби, 63/17. Заведение существует более трех лет, и вначале это было детское кафе-караоке «Наследники». Я пережила два капитальных ремонта этого помещения, последний длился десять месяцев, примерно с марта по декабрь 2016 года. Рабочие не соблюдали нормы и допустимые часы для проведения работ. Шумели и долбили после девяти часов вечера. А две ночи подряд перед открытием они долбили под моей квартирой с двух часов ночи до семи утра, потому что у них, по словам хозяйки, случился форс-мажор. Сколько я ходила к ним, сколько требовала соблюдать правила, все без толку. Никто даже не извинился. В конце декабря кафе открылось, и по пятницам и субботам там теперь устраивают детские праздники, да так, что у меня дома пол ходуном ходит, музыка орет, превышая все допустимые пределы громкости звука, дома невозможно находиться. Такое хамское и вопиюще неуважительное отношение к жильцам и наплевательское поведение неприемлемо и не может продолжаться. С предыдущим кафе-караоке «Наследники» были те же проблемы. Куда только соседи ни обращались, сколько ни ругались с администрацией и хозяйкой кафе, управу так и не нашли. Но ведь здесь живут люди. Разве можно открывать увеселительные заведения в жилых домах? Я хочу спокойно жить в своей собственной квартире.

Ответ: В соответствии со статьей 437 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за нарушение тишины в ночное время, то есть с 23.00 до 6.00. Основным признаком данного правонарушения является создание препятствий нормальному отдыху граждан в ночное время. Производство по данной статье осуществляется органами внутренних дел. За нарушение тишины в иное время законодательством РК ответственность не предусмотрена. По указанному в обращении факту УВД Бостандыкского района проведена проверка, в ходе которой факты нарушения тишины в ночное время со стороны администрации и работников кафе The Green Table не подтвердились, указанные в обращении факты происходили до 23.00. Тем не менее с работниками указанного заведения проведена разъяснительная работа о недопущении нарушения правил общежития и тишины в ночное время. Для принятия более эффективных мер административного воздействия необходимо сообщать о каждом факте правонарушения в дежурную часть УВД Бостандыкского района по телефону 254-47-02 или на пульт «102».

Дело темное

Сабина сообщает: В прилегающих микрорайонах (бывшие совхоз «Алатау», поселок Энергетик) Бостандыкского района совершенно нет уличного освещения городских дорог (маршрут автобуса № 30): улица Акиык в южном направлении от академии КНБ, улицы Достык, Байтерек, Утегенова и другие). Район густо заселен, много детей, детских садов, вечером темно и совершенно не безопасно.

Ответ: По указанным адресам требуется разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство линии наружного освещения. Адреса внесены в реестр для разработки ПСД по строительству линий наружного освещения. Разработка ПСД на строительство линий наружного освещения будет осуществляться по мере выделения средств из городского бюджета.

Зебра не спасает, нужен светофор

Предложение Айжан: Необходимо установить светофор на пересечении улиц Богенбай батыра и Кайырбекова. Каждый день по пути в детский сад мне приходится переходить дорогу, рискуя своей жизнью и жизнью своих детей. Также прошу установить регулируемый светофор в районе школы № 33 (перекресток улиц Толе би и Абдуллиных). Потому что не все водители останавливаются на пешеходном переходе, хотя прекрасно знают о школе, расположенной рядом.

Ответ: В текущем году на указанных перекрестках строительство светофорных объектов не предусмотрено. В случае выделения финансовых средств предложение будет учтено.



Малик предлагает: В связи с невозможностью безопасного перехода детей через улицы Кыз Жибек и Ж. Омаровой, следующих в школу и обратно, просим на пересечении этих улиц установить знаки пешеходных переходов, а также на подъеме ограничить скорость до 40 километров в час, так как автомобили начиная от улицы Луганского набирают скорость до 80–90 километров в час, чтобы быстро преодолеть подъем на улице Кыз Жибек.

Ответ: На пересечении улиц Омаровой и Жанибекова имеется нерегулируемый пешеходный переход и обустройство дополнительного не требуется. Кроме этого, в необходимых местах по улице Омаровой установлены дорожные знаки 3.24 «40» («Ограничение максимальной скорости»). Администратором программ (Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы) разработан проект строительства светофорного объекта на пересечении улиц Ж. Омаровой и Таттимбета. Реализация проекта зависит от объемов выделенного финансирования.

Ольга сообщает: Я живу на проспекте Суюнбая, дом № 168. Напротив нашего дома есть остановка и пешеходный переход, но никаких знаков, ограничивающих скорость для транспорта, не установлено. Очень сложно переходить дорогу по пешеходному переходу, так как автомашины не пропускают и летят на высокой скорости. И еще. Когда строилась развязка, забор, ограждающий наш двор и детскую площадку, был снесен, никто его так и не восстановил. Получается, что к нам на детскую площадку теперь может запросто залететь автомобиль. Ведь именно в этом месте из-за несоблюдения скоростного режима часто происходят аварии.

Ответ: По обращению дано предписание администратору программ (Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы) о необходимости установки дорожных знаков 1.20 «Пешеходный переход» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 километров в час) по проспекту Суюнбая в районе дома № 168.

Просьба Рустама: В нашем районе по проспекту Рыскулова, между улицей Момышулы и микрорайоном Алгабас, построили наземный переход для пешеходов. Учитывая это, пешеходная разметка «зебра» была затерта и убран дорожный знак. Но так как посередине дороги, где был переход, оставили незакрытым участок (не поставили ограждение в данном месте) и видны остатки разметки, пешеходы продолжают переходить дорогу в этом месте, и большая часть их это учащиеся школы № 178. Утром в этом месте не всегда горят фонари, и часто водители не сразу видят переходящих улицу, плюс они знают, что знак убран, и поэтому не снижают скорость. Таким образом, на этом участке очень велик риск наезда на пешеходов. Прошу срочно поставить ограждение посередине дороги. Может, в этом случае школьники будут пользоваться наземным переходом, и это снизит риск наезда и позволит избежать каких-либо трагических последствий.

Ответ: По обращению дано предписание акимату района о необходимости установки ограждений на разделительной полосе по проспекту Рыскулова на пересечении с улицей Доспановой, которые ограничат возможность перехода пешеходами проезжей части дороги на данном пересечении.

Вопрос Любови: От имени всех жителей микрорайона Коктем-3 убедительно прошу решить вопрос об изменении режима работы светофора на улице Сатпаева у Нацбанка, так как здесь невозможно перейти улицу. Видеонаблюдения в этом месте нет, правила дорожного движения водителями нарушаются безнаказанно. А ведь рядом две школы, парк развлечений, цирк, станция метро. Как долго нам ждать решения этого вопроса?

Ответ: По обращению было направлено задание администратору программ (Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы) о необходимости корректировки режима работы светофорного объекта по улице Сатпаева – выезд из Нацбанка с учетом геометрических параметров перекрестка и интенсивности транспортного и пешеходного потоков по конфликтующим направлениям.

Идите на запах

Малик бьет тревогу: 10 января по пути в Медеуский ЦОН я шел вниз от проспекта Аль-Фараби в сторону улицы Тимирязева по пустырю. Там обнаружил утечку канализационных стоков из переполненного колодца, продолжающуюся не один месяц. Прошу устранить самоизлив опасных канализационных стоков на землю. Место утечки можно найти, спускаясь по пустырю между проспектом Сейфуллина и улицей Маркова в сторону улицы Попова или, наоборот, поднимаясь вверх от улицы Попова через разрыв металлического забора по пустырю в сторону проспекта Аль-Фараби.

Ответ: Аппаратом акима Бостандыкского района информация была доведена до сведения руководства ГКП «Тоспа Су», коммунальной службы, обслуживающей канализационные коммуникации города Алматы. Работники коммунальной службы прошли территорию пустыря согласно представленным в обращении ориентирам, но аварийного канализационного колодца не обнаружили. В связи с этим просьба связаться по телефону 234-34-89 с диспетчерской службой ГКП «Тоспа Су» и более подробно описать местность, где был замечен аварийный канализационный колодец.

Наталья возмущена: На нашем участке улицы Манаева (от улицы Затаевича до улицы Шукшина) при строительстве объектов частной строительной компании «Ата-Строй» было разрушено дорожное полотно. Пять лет назад акиматом города Алматы по всему нашему микрорайону Горный Гигант были отлично заасфальтированы дороги, стоки для воды и арыки отремонтированы. Нашей радости не было предела: пенсионеры передвигались, не падая, ученики безопасно добирались в школу, пешеходы даже в ночное время суток шли, не боясь свернуть себе шею, улицы были чистыми. Теперь же вот уже третий год в нашем квартале продолжается строительство. Машины-тяжеловозы разрушили сточную систему и дорожное покрытие. Дорога превратилась в сплошные ухабы и рытвины, которые опасны даже для легковых автомобилей. Изначально руководство стройки, успокаивая жителей нашего квартала, заверяло в полном восстановлении дорожного полотна на нашем участке. Осенью прошлого года строительная компания «Ата-Строй» начала подготовку к асфальтированию дороги только на уровне своей стройки, то есть двух многоэтажных домов в центре нашего квартала. Остальные части дороги, и сверху и снизу квартала, они отказались ремонтировать. Просьбы и жалобы руководству стройкомпании положительных результатов не принесли.

Ответ: По улице Затаевича подрядной организацией ТОО «Ата-Строй» ведутся работы по прокладке инженерных сетей водоснабжения. Согласно гарантийному письму благо­устроительные работы будут проведены после завершения земляных работ. Восстановление асфальтного покрытия по вышеуказанному адресу будет выполнено в весенний период текущего года после открытия асфальто-бетонного завода.

Ольга интересуется: 11 января я не заметила на тротуаре яму в асфальте и упала. Повредила колено и порвала шубу. Оказывается, эта яма на тротуаре существует много лет и там постоянно падают и взрослые и дети. Она напротив салона красоты «Майя» на улице Наурызбай батыра, 28. Когда будет заделана эта злосчастная яма?

Ответ: Уполномоченным органом по ремонту тротуаров является Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы (УПТиАД). Ремонт ямы на тротуаре по указанному адресу будет включен в заявку на 2017 год.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА