Что портит жизнь алматинцам?

Стоянки первобытного человека

Хаотичная парковка на улицах города и строительство автостоянок во дворах многоквартирных жилых домов не радуют алматинцев. Многих волнуют вопросы сноса ветхого жилья и обустройства городских территорий.

Жанна спрашивает: Живу на первом этаже многоквартирного жилого дома. Под окном ни газона, ни деревьев, сразу асфальт. Зато прямо под окнами соседи паркуют свои машины. Постоянный шум двигателей и выхлопные газы попадают в квартиры первого этажа. Невозможно открыть окна. На каком расстоянии можно устраивать парковку от стен жилого дома? Разрешается ли парковать машины на придомовой территории? Например, в соседней России парковка авто разрешается на расстоянии не менее 10 метров от стен жилого дома, это при числе легковых автомобилей от 1 до 10. А если от 11 до 50, то расстояние увеличивается до 15 метров. Есть ли у нас какие-либо ограничения и нормативы?

Ответ: Расстояние организации парковочных мест определяется на основании раздела 11 «Транспорт и улично-дорожная сеть» СНиПа РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», таблица 11.8 – «Расстояния от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей и от станций технического обслуживания при числе постов до зданий различного назначения».

От редакции: Так на каком конкретно расстоянии от стены дома может быть парковка авто? К сожалению, конкретных цифр в ответе чиновников так и не прозвучало.

Что ж, мы занялись их поиском сами, и вот что гласит документ: расстояние в метрах от окон жилого дома до парковки автомобилей по казахстанским меркам должно равняться 11 метрам. И это при числе паркующихся автомобилей менее 10. При большем их числе извольте отодвинуться от жилого дома на 15 метров.

Нельзя парковаться ближе 25 метров от школ, детсадов и прочих социальных объектов. Что касается лечебных учреждений, то здесь норма еще жестче – 50 метров.

Обращение Алии: Мы, жители микрорайона Орбита-1, квадрат домов № 25, 26, 27, 28, просим остановить беспредел, который происходит в нашем дворе. Председатель КСК «Янтарь», пользуясь служебным положением, собрав подписи у определенных жильцов, которым якобы нужна автостоянка на детской футбольной площадке, организовал парковку, разделив спортивную площадку на две части. Уложили асфальт, установили высокие сетчатые заборы. Теперь всем жителям приходится обходить площадку, к тому же это портит вид и воздух, а детям стало тесно играть в футбол. Просим помочь убрать стоянку и ограждение с площадки, убрать балки, которые установили автовладельцы, присвоив территорию под стоянку на клумбах, а из-за бетонного покрытия арыков теперь топит двор во время паводков. Если земля в нашем дворе общегородского назначения, как можно использовать ее под автостоянку? Только лишь на основании подписей определенных жильцов и решении КСК? Считаю, что данные действия являются самовольным захватом земли, так как она не является собственностью КСК.

Ответ: УВД Бостандыкского района проведена проверка. Установлено, что указанная в обращении стоянка для частных автомобилей была построена КСК «Янтарь» и инициативной группой жителей домов № 25, 26, 27 и 28 микрорайона Орбита-1 в 2016 году на основании решения общего собрания жильцов, территориального КСК «Янтарь» и соответствующего согласования акимата Бостандыкского района. Проведенное обследование показало, что указанная территория двора благоустроена надлежащим образом за счет средств жителей, не затрудняет движение пешеходов и не создает препятствий нормальному отдыху. Сотрудниками УВД Бостандыкского района нарушений административного законодательства не установлено.

От редакции: Из ответа чиновников не ясно, на каком основании земля, находящаяся в собственности города, используется под автопарковку: если только на основании решения общего собрания собственников квартир и согласования с районным акиматом, то это прецедент. Тем более что не все жильцы окружающих домов согласны с таким «захватом земли».

Мурат возмущен: Я житель микрорайона Тастак-1. Наш дом находится напротив автовокзала «Сайран», северная сторона улицы Толе би. Жители домов № 11, 12, 13 устали от грязи и бардака в их дворах и придворовых территориях. Вся проблема в таксистах и их пассажирах. Они круглосуточно уже более десяти лет заезжают в наши дворы, паркуют автомобили, зазывают пассажиров, там же справляют нужду, играют в карты. Даже в свой двор иногда удается заехать с трудом, так как они занимают все парковочные места. Это автомобили как с киргизскими номерами, которые отправляются в Бишкек, так и микроавтобусы по маршруту Алматы – поселок Акчи. Раз в полгода приезжает патрульный экипаж и прогоняет их, не штрафуя. Но через полчаса, когда патруль уезжает, они все возвращаются на место. Просим наконец покончить с нелегальной парковкой в этом районе.

Ответ: Ежедневно выделяется один автоэкипаж, закрепленный за патрульным участком автовокзала «Сайран», который методом автопатрулирования выявляет нарушения ПДД РК и привлекает водителей к административной ответственности. Будут нарушения – звоните на пульт управления «102».

Вопрос Рафхата: Наконец обратили внимание на парковку под знаком «Остановка запрещена» на углу улиц Толе би и Момышулы. Патрульные разгоняют частных таксистов, но до определенного времени, они потом опять возвращаются и стоят. В основном это такси в Узынагаш и Фабричный. Патрульные экипажи «Буран» практически не обращают на них внимания, хотя иной раз здесь по 15 машин стоят, не давая автобусам на остановке высадить пассажиров. Вопрос: почему не составляются протоколы?

Ответ: Работа в указанном направлении ведется на постоянной основе. В случае обнаружения подобного факта нарушения правил дорожного движения необходимо незамедлительно сообщать на пульт управления «102».

От редакции: Обращения по вопросам незаконной парковки по вышеуказанным адресам поступают не впервые. Однако по какой-то причине местные полицейские службы не торопятся навести здесь порядок.

Дидара интересуется: Говорят, по нашей улице будет проходить дорога. Это микрорайон Теректи, Алатауский район, КазМИС, улица Жас отау, 62. Действительно ли будут изыматься участки?

Ответ: Согласно ПДП присоединенных территорий Алатауского района, утвержденного постановлением акимата города Алматы, запрашиваемый земельный участок подлежит сносу. По мере поступления заявлений от инвесторов на освоение данных участков сроки сноса будут уточняться. Все вопросы, связанные с освоением участка, сносом и компенсацией, будут решаться в соответствии с действующим законодательством РК.

Зоя спрашивает: Подлежит ли сносу дом № 173а по улице Айвазовского? Рядом с нашим домом начат снос цехов АДК и строительство жилого комплекса строительной компанией «Базис».

Вопрос Ахмеда: Будут ли сносить двухэтажный дом № 106 по улице Байтурсынова? Коммуникационные компании под предлогом сноса нашего дома отказываются проводить туда оптоволокно, хотя соседние двухэтажки оснащены оптикой.

Ответ: Согласно утвержденному генеральному плану развития города Алматы и проекту детальной планировки данного района рассматриваемый земельный участок жилого дома расположен в зоне реконструкции под комплексную застройку объектами жилищно-гражданского назначения. По мере поступления заявлений от инвесторов на освоение данных участков сроки сноса будут уточняться. Все вопросы, связанные с освоением участка, сносом и компенсацией будут решаться в соответствии с действующим законодательством РК.

Жанар интересуется: Подлежит ли сносу дом № 4а по улице Николаева?

Кулипа спрашивает: Подлежит ли сносу микрорайон Думан, улица Бердибаева, 221?

Вопрос Елены: Подлежит ли сносу частный дом № 4 по улице Егизбаева?

Наталья спрашивает: Когда планируется снос дома № 191 по улице Розыбакиева, угол улицы Ходжанова?

Ответ: В настоящее время Управление архитектуры и градостроительства разрабатывает программу сноса ветхих жилых домов на территории города на 2016–2020 годы. В рамках программы сносу подлежат двухэтажные жилые дома, в основном каркасно-камышитовом, каркасно-засыпном и деревянном исполнении. Указанные дома сносу в рамках программы не подлежат.

Анна интересуется: Наш дом № 15а по улице Монтажной – каркасно-камышитовый, 1958 года постройки. КСК «Райымбек» начал сбор средств на капитальный ремонт дома. В связи с этим возник вопрос: как скоро снесут наш дом? И подлежит ли он сносу вообще?

Вопрос Валентина: Запланирован ли снос дома № 11 по улице Толе би и попадает ли он в программу «Ветхое жилье» (дом каркасно-камышитовый, постройки 40-х годов)?

Ответ: В настоящее время Управление архитектуры и градостроительства разрабатывает программу сноса ветхих жилых домов на территории города Алматы на 2016–2020 годы. Указанные дома включены в эту программу. Проект программы в настоящее время находится в стадии разработки.

Просьба Елены: Мы, жители домов № 30, 32, 45 по улице Клочкова, дома № 65 по улице Ауэзова, дома № 155 по улице Шевченко просим помочь решить вопрос об обустройстве детской площадки по улице Клочкова, 30. Дело в том, что дети всех вышеперечисленных домов играют на нашей единственной площадке, которая на данный момент не соответствует никаким нормам. На площадке очень пыльно, качели разломаны и небезо-

пасны для детей, нет никаких ограждений, две горки – это всё, что имеется на нашей детской площадке. Помогите решить этот вопрос.

Ответ: Указанный в обращении дом включен в план 2017 года по производству капитального ремонта дворовых территорий города Алматы.

Татьяна возмущена: Две ночи подряд на пересечении проспекта Абая и улицы Манаса демонтировали рекламный щит. Помимо грохота и шума оставили после себя сломанные ветки и уничтоженный газон. Разве так можно поступать? Найдите тех, кто это сделал, пусть всё восстановят!

Ответ: Глава 12 Правил благоустройства территории города Алматы определяет основные критерии художественного оформления и размещения рекламных объектов города. В соответствии с этими правилами организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т. п.), независимо от их ведомственной принадлежности, а также демонтаж рекламных сооружений, плакатов и других видов стихийной рекламы, установленных без разрешительных документов, выдаваемых местным исполнительным органом города, возлагается на аппараты акимов районов города с последующим благоустройством территории, а также на собственников или арендаторов указанных объектов в соответствии с действующим законодательством.

От редакции: Вы поняли, когда и кто конкретно будет убирать мусор и восстанавливать уничтоженный газон? Мы – тоже.

Но существующее положение обязывает исполнить эту работу того, кто самовольно установил рекламный щит, снесенный позже.

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА