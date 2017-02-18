Что портит жизнь алматинцам

После ремонта коммуникаций дворы остаются необустроенными. Кто в ответе за это? По-прежнему никто, кроме жильцов, не может повлиять на нерадивых работников КСК и сервисных организаций. Для многих алматинцев актуален вопрос проведения центральной канализации и водопровода. Обеспокоены горожане и безопасностью детей на улицах и игровых площадках.

Просьба Анны: Пару лет назад наш двор на Жандосова, 12, был облагорожен, поставили бордюры и сделали идеально ровное асфальтное покрытие. Но прошлым летом двор перекопали для замены колодцев. В данный момент работы заканчиваются, укладывается асфальт. Но теперь дорога стала неровной, вогнутой, без сливов, колодцы торчат так, что машины задевают их. На нашу просьбу делать работу качественнее нам ответили: «Что сломали, то и закопали». Но ведь теперь в дождливую погоду вся вода остается во дворе, дождь заливается в подъезд. Да что говорить, коляска с ребенком не проедет. Прекрасный двор превратили в убожество!

Ответ: По заказу Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы подрядная организация ТОО «УМР-6» проводила работы по реконструкции канализационных сетей. Согласно договору ТОО «УМР-6» обязаны в течение трех лет устранять просадки асфальтобетонного покрытия.

Анна интересуется: По улице Дауылбаева в микрорайоне Таугуль-3 третий месяц ведутся работы государственной или частной компанией по прокладке водопровода или канализации. Весь асфальт, положенный за государственный счет, перерыт, грунт по сторонам дороги просел так, что не проедет ни одна машина, пройти невозможно из-за грязи, которая попадает на улицу Жандосова и дальше, так как это один из основных выездов из микрорайона. Кто эти нерадивые строители и кто должен восстановить все в прежнем виде?

Ответ: Предприятием ГКП «Холдинг Алматы Су» по адресу: микрорайон Таугуль-3, улица Дауылбаева, в 2016 году не производились никакие земляные работы.

Обращение Бахыт: Мы, жильцы дома № 51 на проспекте Аль-Фараби, который обслуживает КСК «Береке», крайне недовольны его работой. Просим провести проверку финансово-хозяйственной деятельности данного КСК.

Ответ: Жалоба принята, но… Должностные лица Управления жилья и жилищной инспекции обязаны предъявить проверочный лист с указанием пунктов требований, подлежащих проверке. При этом в проверочном листе, утвержденном приказом Министерства нацио­нальной экономики РК, отсутствует пункт касательно проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности КСК. Таким образом, функции по проверке финансово-хозяйственной деятельности органов управления объектами кондоминиума не входят в компетенцию управления, так как вопрос контроля расходования финансовых средств органа управления (КСК, ПКСК, ПК) относится к исключительной компетенции ревизионной комиссии кооператива. В случае нецелевого расходования денежных средств жильцы имеют право обжаловать действия ПК в судебном порядке. По вопросу ненадлежащего обслуживания или же бездействия органа управления объектом кондоминиума, а также об отсутствии отчетности перед жителями о расходовании средств можно обратиться в Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы по адресу: улица Жарокова, 215, в отдел жилищной инспекции или по телефонам: 380-05-04, 380-04-22.

Дильнара спрашивает: Когда вы сможете повлиять на работу КСК «Алатау», который не выполняет своих прямых обязанностей, не следит за состоянием дома № 175 по улице Жамбыла? Крыша протекает много лет, заливает квартиры, может в любой момент обрушиться. Страх за жизни членов семьи и соседей не оставляет меня. КСК «Алатау» отделывается обещаниями, но никаких мер не предпринимает.

Ответ: Согласно Закону РК «О жилищных отношениях», ответственность за надлежащую эксплуатацию и содержание общедомового имущества жилого многоквартирного дома несет орган управления объектом кондоминиума, то есть КСК, руководителей, которых, в свою очередь, выбирают и назначают жители дома на общем собрании собственников помещений (квартир). Если орган управления не отвечает на письменные запросы, а также не исполняет свои обязанности соответствующим образом, необходимо на общем собрании поставить вопрос о переизбрании председателя кооператива либо изменения формы управления объектом кондоминиума (жилого многоквартирного дома), например, выбор управляющей компании и т. д. Решение собрания собственников помещений (квартир) оформляется протоколом. Принятое решение является обязательным для всех собственников помещений (квартир) и является документом для рассмотрения спорных и иных вопросов в судах и других государственных учреждениях как волеизъявление собственников помещений (квартир). Для более детального рассмотрения вопроса необходимо обратиться в Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы (адрес указан выше) в письменной форме.

Асель возмущена: С конца декабря прошлого года нет тепла в микрорайоне Жулдыз-2, дом № 28а. Дома очень холодно, а ведь у соседей есть маленькие дети. Звонили в теплосеть, так диспетчер Е. Купцов в грубой форме сказал, что деньги они получают, но за качество услуг не отвечают, мол, обращайтесь в КСК. А до нашего КСК никогда не дозвонишься. Как понять: за коммунальные услуги деньги берут, а обязанности не хотят исполнять?

Ответ: По информации ТОО «Алматы тұрғын үй» (далее – ТОО) следует, что в ТОО произошла смена контактных номеров, о чем было указано в объявлении. На сегодняшний день дворовая территория убрана. Освещение в подъезде восстановлено. Телефоны круглосуточной центральной диспетчерской службы: 225-66-66, 978-89-19, 8-700-978-89-19, начальника участка: 978-89-05, 8-700-978-89-05.



От редакции: Конкретного ответа на вопрос, кто должен в этом случае отвечать за качество поставки тепла – КСК или тепловые сети, так и не прозвучало. Будем надеяться, что от смены контактных номеров телефонов сервисной организации ситуация все же изменится в лучшую сторону.

Махин интересуется: Обращаюсь к вам по просьбе моих пожилых родителей, проживающих по адресу: микрорайон Достык, улица Ташкентская, 17. Их волнует вопрос, будет ли проведена центральная канализация в микрорайоне. И если да, то когда?

Ответ: В микрорайоне Достык в настоящее время ведется строительство канализационных и водопроводных сетей. Заказчик УЭиКХ города Алматы.

Обращение Маржан: Вот уже несколько лет решается вопрос по строительству канализации в нашем районе – частный сектор микрорайона Акбулак. Сказали, что ПСД готов, но начинаем с другого района. Но раз ПСД готов, а это немалые деньги, не логичнее ли все-таки закончить проект? XXI век на дворе, а мы живем с септиками.

Ответ: На сегодняшний день, разработана проектно-сметная документация по проекту «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Акбулак Алатауского района». Управлением энергетики и коммунального хозяйства города Алматы подана бюджетная заявка на реализацию проекта. После выделения финансирования проект будет реализован в 2017 году.

Вопрос Августы: Планируется ли обеспечение холодной водой домов в садоводческом обществе «Заря»? Раньше мы были подключены от котельной больницы «Аксай», но теперь больница построила себе новую котельную, а мы остались без воды. Кто может нам помочь?

Ответ: Ведется разработка проектно-сметной документации «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков города Алматы». Завершение планируется в третьем квартале 2017 года. После получения заключения экспертизы будет подана бюджетная заявка на реализацию проекта.

Аслан спрашивает: Слышал, что городской водоканал будет передан в частные руки. Известен ли потенциальный собственник? Нет ли угрозы безопасности? Насколько вырастут тарифы?

Ответ: Решение о передаче в частную собственность ГКП «Холдинг Алматы Су», ГКП «Бастау», ГКП «Тоспа Су», ГКП «Су желісі» – коммунальных предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения со стороны акимата города Алматы не принималось, в связи с чем информация о приватизации, росте тарифа, об угрозе безопасности и потенциальном собственнике является недостоверной.

Айжан обеспокоена: От имени жильцов, проживающих в квадрате улиц Фурманова – Карасай батыра и проспектов Абая и Достык, просим установить пост полиции на детской площадке, находящейся по улице Валиханова (сразу за памятником Чокану Валиханову), в связи с тем, что вблизи площадки были замечены люди с неадекватной психикой, похожие на педофилов, высматривающие детей на площадке. Ввиду того, что площадки притягивают большое количество детей, а также с учетом школьников, возвращающихся в вечернее время по почти безлюдной и плохо освещенной улице Валиханова из школ неподалеку (школы № 12, 159, 35), есть острая необходимость в организации поста полиции на данном участке для обеспечения безопасности детей.

Ответ: Согласно территориальному делению города Алматы указанный квадрат улиц относится к административному участку № 74 МПС УВД Медеуского района. Участковый пункт полиции расположен по адресу: проспект Абая, 15, где проходят службу два участковых инспектора полиции и два их помощника. За квадратом «проспект Абая – улица Фурманова – улица Карасай батыра – проспект Достык закреплены участковые инспектора полиции М. Айдарбек и помощник УИП Р. Палтаев. В соответствии с нормой участковый пункт полиции образуется не менее чем из двух сотрудников полиции, с нагрузкой на одного УИП или его помощника 2 тысячи 300 человек (жителей), тогда как число жителей, проживающих в квадрате улиц Достык – Жамбыла – Кунаева – Абая, составляет всего около 2800 человек. В этой связи открытие дополнительного участкового пункта полиции на административном участке № 74 является нецелесо­образным. Вместе с тем по всем интересующим вопросам, а также в случае необходимости можно связаться с участковыми инспекторами полиции по телефонам: 291-78-23, 8-775-565-66-65. В целях обеспечения надлежащего общественного порядка, а также пресечения и недопущения совершения преступлений на указанном участке на ежедневной основе предусмотрено четыре пеших наряда из числа сотрудников местной полицейской службы УВД Медеуского района и военнослужащих Национальной гвардии РК. Кроме того, территория вышеуказанного участка ежесуточно патрулируется двумя автоэкипажами «Буран» дорожно-патрульной полиции ПДПП МПС ДВД города Алматы. Для принятия эффективных мер воздействия необходимо сообщать о каждом факте административного и уголовного правонарушения в дежурную часть УВД Медеуского района по телефону 254-48-02 или на пульт «102».

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА