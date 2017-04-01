Дорожная песня - в рейтинге «Что портит жизнь алматинцам»

Работа общественного транспорта вызывает больше всего нареканий у жителей мегаполиса: неразбериха с оплатой проезда, ненадлежащее санитарное и техническое состояние автобусов, несоблюдение интервалов движения, грубость и хамство водителей и кондукторов – все это в рейтинге «Что портит жизнь алматинцам».

Татьяна обеспокоена: Каждый день езжу на работу на автобусе маршрута № 37 от конечной остановки Шаляпина – Момышулы. Часто кондуктор не дает билеты. А ведь сейчас половина пассажиров оплачивает проезд наличными. Контролеры делают вид, что никаких нарушений нет. И это не только на этом рейсе.

Диана сигнализирует: Прошу принять меры в отношении водителей общественного пассажирского транспорта, которые либо не выдают проездные билеты, либо выдают половинку билета, либо пустые билеты. Также прошу проверить работу контролеров, которые при проверке делают вид, что такие билеты являются действительными, проверяют лишь карты «ОҢАЙ», получают вознаграждение от водителя и удаляются. Таким образом, деньги от пассажиров идут в карманы водителей и кондукторов.

Ответ: Компанией ТОО «Транспортный Холдинг города Алматы» организована работа контрольно-ревизионной службы. Сотрудники КРС совместно с сотрудниками полиции проводят рейды, в ходе которых выявляют и привлекают к административной ответственности пассажиров, уклоняющихся от оплаты за проезд. Для более рентабельной работы необходимо указывать номер маршрута и госномер автобуса. Перевозчику ТОО «Green Bus Company» направлено уведомление по маршруту № 37 по соблюдению Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

От редакции: Непонятно, почему в ответе ничего не сказано по поводу работы кондукторов и контролеров.

Майра сигнализирует: Авто­бусные маршруты № 11, 78, 23 не следят за чистотой в салоне, в них очень грязно и пыльно, их не прогревают по утрам. Мы и так терпим пробки по два часа в день в одну сторону, так хотя бы в тепле и чистоте.

Обращение Камелии: Обращаюсь от имени всех жильцов, проживающих на улице Казыбек би, 6, а также частных домов по улице Барибаева и Каирбекова. На протяжении трех лет автобусы маршрута № 16 стоят перед нашими жилыми домами, перекрывая дорогу, некоторые и вовсе на встречной полосе, при этом дымят, сигналят!

Ответ: В целях упорядочения работы городского общественного транспорта Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города совместно с городскими службами проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и ПДД. По маршрутам №11, 16, 78, 23 будет также проведен рейд по соблюдению договорных обязательств.

Просьба Айнуры: Для жителей микрорайонов Казахфильм и Алмагуль автобус маршрута № 31 в западном направлении – это просто спасение. Но они частники и творят, что хотят: интервал не соблюдают, санитарное и техническое состояние автобусов ужасающее! Просьба призвать автопарк серьезно отнестись к состоянию автобусов и интервалу прохождения маршрута.

Ответ: Управлению ТОО «Автобусный парк № 2» направлено уведомление об устранении нарушений, допущенных при обслуживании пассажиров.

Обращение Аси: Если не успеешь уехать на автобусе № 119 до 20.00, нам приходится идти пешком, что очень неудобно. Наконец после неоднократных обращений пустили автобус маршрута № 32 по улице Аскарова. Но радость наша была недолгой – маршрут опять отменили. Дети не могут утром вовремя доехать до школы. Убедительная просьба пустить муниципальный транспорт по улице Аскарова.

Ответ: По информации компании ТОО «АвтоАлмаТранс» будут приняты все меры по соблюдению Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. В настоящее время обслуживание данного маршрута взято на контроль. По информации ЦДС ТОО «Транспортный холдинг города Алматы», ежедневный выход автобусов составляет 16 единиц подвижного состава. Перевозчиком предпринимаются все меры по устранению недостатков, проводится текущий ремонт автобусов, приводятся в надлежащее санитарное состояние салоны. С водительским составом и кондукторами маршрута проведена беседа о культуре обслуживания, соблюдения Правил перевозок пассажиров и багажа. Продление маршрута № 32 не представляется возможным, так как происходит дублирование маршрута № 119, что противоречит действующему законодательству РК.

От редакции: А может, чиновникам-транспортникам оторваться от удобных кресел, выехать «в поле» и самим попытаться добраться вечером до улицы Аскарова на общественном транспорте?

Гульнисам сигнализирует: Автобусы маршрута № 54 после 20.00 дальше «Саяхата» в сторону Туздыбастау не едут, прикрываясь тем, что сломались, а диспетчеры не обращают на это внимания.

Ответ: По обращению было направлено уведомление ТОО «АвтоАлмаТранс». Для более рентабельной работы маршрута необходимо указывать госномер автобуса для принятия мер к водителю.

Вопрос Тамары: Что происходит с автобусом маршрута № 22? В выходные дни на линии нет ни одного автобуса, по телефону перевозчика «Бату travel» отвечают: звоните в понедельник. После моего звонка через 2-3 минуты в «СитиБас» был зафиксирован выезд одного автобуса маршрута № 22 с нижней конечной точки. Всего один автобус на маршруте! Как теперь ездить на работу и с работы?

Ответ: По обращению было направлено уведомление ТОО «Бату travel компаниясы» по соблюдению договорных обязательств при обслуживании маршрута № 22. Факты, указанные в обращении, подтвердились, работа маршрута ведется нерегулярно, что компания ТОО «Бату travel компаниясы» связывает с отсутствием водительского состава. В случае повторных нарушений Управление пассажирского транспорта примет меры по расторжению договоров организации регулярных городских автомобильных перевозок пассажиров и багажа и откажет в выдаче положительной рекомендации предприятию для дальнейшего участия в конкурсах.

Габиден возмущен: На маршруте № 103 работают технически неисправные автобусы, салоны в них грязные, водители курят в салонах, во время движения разговаривают по сотовым телефонам. На маршруте всего пара автобусов. Интервал движения примерно час. В выходные дни автобусы вообще отсутствуют.

Перизат сигнализирует: Хочу еще раз написать про проблему автобуса маршрута № 103. Из-за того, что убрали автобус маршрута № 137, приходится добираться до работы на автобусе № 103 в объезд. А приезжает он в два часа один раз. И автобусы в ужасном состоянии, дует со всех сторон. Как можно было разрешить ездить таким автобусам?! Ведь они не отвечают никаким требованиям!

Ответ: Было направлено уведомление по соблюдению договорных обязательств на обслуживание маршрута ТОО «Адылет Авто». Также со всеми перевозчиками города Алматы было проведено совещание. По результатам этого мероприятия пассажирским предприятиям, в работе которых выявлены нарушения, были сделаны предупреждения о ненадлежащем исполнении договорных обязательств по обслуживанию городских автобусных маршрутов, несоблюдению ими интервала движения, расписания, ненадлежащего технического и санитарного состояния автобусов и о принятии срочных мер по устранению нарушений и наказанию ответственных лиц. В настоящее время, по данным ЦДС ТОО «Транспортный холдинг города Алматы», регулярность на маршруте № 103 составляет 60%. В случае повторных нарушений Управление пассажирского транспорта примет меры по расторжению договоров организации регулярных городских автомобильных перевозок пассажиров и багажа и откажет в выдаче положительной рекомендации предприятиям для участия в конкурсах.

Гаухар просит принять меры: Возмущает работа кондуктора маршрута № 95, госномер

А 784 НА. Мало того что автобус в аварийном состоянии, так еще и кондуктор, которая напрочь отказалась назвать свою фамилию, – грубиянка, ведет себя крайне агрессивно! Все время проверяет у пассажиров карточки «ОҢАЙ», к терминалу подносит. Требует студенческие билеты или удостоверения личности. Билеты не выдает!

Ответ: Компанией ТОО «Транс­портный холдинг города Алматы» организована работа контрольно-ревизионной службы. Сотрудники КРС совместно с сотрудниками полиции проводят рейдовые мероприятия, которые выявляют и привлекают к административной ответственности пассажиров, уклоняющихся от оплаты за проезд.

Карлыгаш возмущена: Водитель автобуса маршрута № 50, госномер 546 AU 02, останавливается на остановках через раз, высаживает пассажиров на перекрестках, начинает движение, не дождавшись высадки пассажиров. Кондуктор нецензурно выражается, когда пассажиры просят не пропускать остановки.

Ответ: В компанию направлено уведомление по устранению нарушений и соблюдению Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. По информации ТОО «Green Bus Сompany», проведено совещание с водительским составом маршрута № 50 по вопросу культуры обслуживания пассажиров и соблюдения ПДД.



Галина интересуется: До каких пор будет бардак на транспорте, в частности, в отношении проверки карточек «ОҢАЙ» кондукторами маршрутов № 95, где подтверждения оплаты просят люди, больше напоминающие бомжей, чем кондукторов? Кондуктор маршрута

№ 95, госномер А 743 НА, напугал моего маленького ребенка, преграждая нам выход из автобуса, хватал меня за руки. До каких пор будет продолжаться этот беспорядок?!

Ответ: По информации ТОО «АвтоАлмаТранс», по данному факту проведено совещание среди водительского состава и кондукторов по соблюдению Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Кондуктору Алпысбаеву маршрута № 95 с госномером А 743 HA объявлено замечание. В случае повторного нарушения с ним будет расторгнут трудовой договор.

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА