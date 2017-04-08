Что портит жизнь алматинцам?

Обустройство в жилых зданиях кафе и магазинов, неразбериха с оплатой расходов на содержание жилья и капитального ремонта многоэтажек, беспокойные соседи, нарушение правил проезда и парковки во дворах многоквартирных домов – эти вопросы в лидерах нашего рейтинга.

Роза протестует: Недавно мы с соседями узнали, что в подвале нашего дома собираются открывать магазин. Мы против его открытия. Подвал является общедолевой собственностью жильцов. В соответствии с жилищным законодательством сдачу в аренду подвала необходимо согласовывать с собственниками жилья. Мало того что нам навязали орган управления в лице ТОО «Алматы тұрғын үй», так они еще и произвол чинят. По данному вопросу мы уже обращались в указанное ТОО. Но остановить незаконные действия не удается.

Ответ: В соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях» подвал является общим имуществом объекта кондоминиума, которое принадлежит собственникам помещений (квартир) на праве общей долевой собственности. Доля каждого собственника в общем имуществе неотделима от индивидуальной (раздельной) собственности (иного вещного права) на принадлежащее ему помещение. Размер доли, если иное не установлено соглашением участников кондоминиума, определяется отношением полезных площадей жилых и (или) нежилых помещений, находящихся в индивидуальной собственности, к сумме полезных площадей всех жилых и нежилых помещений, находящихся в данном объекте кондоминиума. Такая доля не может быть выделена в натуре. Кроме того, собственник помещения не вправе отчуждать свою долю в общем имуществе отдельно от помещения (квартиры), принадлежащего ему на праве индивидуальной собственности. Нежилые помещения сдаются в аренду только с согласия собственников квартир. В связи с чем данный вопрос необходимо рассмотреть на общем собрании собственников помещений (квартир).

Виктор не согласен: Проживаю в доме № 26, на улице Кабанбай батыра (квартира № 2). Дом на двух хозяев. По соседству (точнее, через стенку) проводятся работы по строительству кафе. Но ко мне как к собственнику жилища не подходили и не брали разрешения на строительство. Нарушена конструкция дома, из-за чего на стенах трещины, подвал укреплен досками вместо бетона, котлован вырыт вплотную к забору. При малейшем землетрясении дом развалится, так как строительство идет с нарушением всех норм. Звонил в Управление архитектуры и градостроительства, телефон 279-58-24. Телефон постоянно занят или мой вызов сбрасывается. Хотелось бы узнать, был ли согласован и утвержден в управлении проект этого строительства?

Ответ: Собственником жилого дома, расположенного по адресу: улица Кабанбай батыра, дом № 26, квартира № 1, на основании договора купли-продажи является А. Тунин. Ранее при инспектировании этого объекта было установлено, что указанный гражданин произвел демонтаж стен подвального помещения. Строительно-монтажные работы производились хозяйственным способом без проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу, без сопровождения технического и авторского надзоров, без уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор. В связи с чем Управлением ГАСК гражданину А. Тунину было выдано предписание о приостановлении строительно-монтажных работ и устранении допущенных нарушений. В настоящее время управлением ведется сбор сведений, необходимых для полного и объективного выяснения обстоятельств. Телефон для справок: 272-79-37 (Управление ГАСК города Алматы); е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; инспектор С. Жумадилов, телефон 261-62-47.

Светлана возмущена: Думаю, многие слышали о ПК «Премьера-29» и о том, что творится в нашем жилом комплексе «Премьера». Недавно нам сообщили, что нас принял под управление ПК «Курмет Достар», чему все были рады. Но сейчас нам приходят две квитанции за содержание дома, то есть от двух ПК. Это нормально? Одни говорят, платить этим, другие – тем, голова уже кругом!

Ответ: Обязательного рассмотрения и одобрения на собрании собственников помещения (квартир) требует вопрос, связанный с выбором или изменением формы управления объектом кондоминиума. Решение собрания собственников помещений (квартир) оформляется протоколом и не должно противоречить законодательству Республики Казахстан. Жителями ЖК «Премьера» было организовано общее собрание собственников помещений (квартир), где на повестке дня стоял вопрос о выходе из состава ПК «Премьера-29» и переходе в управление вновь созданного собственниками помещений (квартир) ПК «Курмет Достар». По результатам проведенного письменного опроса состоялось общее собрание собственников помещений (квартир), где был подведен итог проведенного опроса жителей. Жильцы ЖК «Премьера» определили новую форму управления – ПК «Курмет Достар». Так как высшим органом КСК является общее собрание собственников помещений (квартир), в настоящее время действующий на основании протокола общего собрания собственников помещений (квартир) ПК «Курмет Достар» заключил договор с ТОО «ИВЦ» на распечатку платежных документов – квитанций.

Марина интересуется: Слышала, что выделяются средства на ремонт многоквартирных домов. Деньги будут даваться в долг, потом КСК будут выплачивать. В нашем доме плоская крыша, много лет уже точечный ремонт не дает результатов, а деньги на это уходят большие. Что сделать, чтобы дали деньги на ремонт нашему дому?

Ответ: В случае отсутствия накоплений в ПКСК на ремонтные работы вопрос о проведении капитального ремонта должен быть вынесен на рассмотрение общего собрания собственников помещений (квартир) вашего дома. По нему должно быть принято положительное решение большинством собственников и утверждена смета расходов капитального ремонта. Если для проведения подобного ремонта в ПКСК отсутствуют необходимые средства, вы можете принять участие в Программе развития регионов до 2020 года по направлению «Модернизация ЖКХ». По всем вопросам касательно этой программы вы можете обратиться в Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы по адресу: улица Жарокова, 215, в отдел жилищной инспекции или по телефонам: 380-05-04, 380-04-22, а также в ТОО «Алматы тұрғын үй» по телефону 380-05-07.

Дмитрий сигнализирует: В нашем доме по улице Тулебаева, 21, квартира № 24 уже несколько лет сдается для интимных услуг. Дом панельный, каждую ночь с 24.00 и до утра слышны пьяные оргии, крики, драки, крушат посуду и мебель, всю ночь хлопает дверь. Жить стало невозможно. Обращались в КСК, неоднократно вызывали полицию, но ничего не меняется. Примите меры к хозяину квартиры!

Ответ: В целях создания в обществе принципа нулевой терпимости к мелким правонарушениям необходимо сообщать о любых фактах нарушения общественного порядка путем простого звонка на пульт «102». Прибудет патрульный экипаж для пресечения правонарушения и составления протокола об административном правонарушении.

Вопрос Аллы: Я проживаю по адресу: проспект Райымбека, 512. Можно ли привлечь к административной ответственности соседей, которые все время кидают мусор на лестничной площадке, выпускают своих детей играть туда, постоянно шум и гам. Их дети ломают перила, стены, лифт, домофон. В основном в нашем доме живут одни квартиранты, а хозяева квартир не платят за коммунальные услуги. Можно ли на таких жильцов найти управу и существует ли такой закон, чтоб привлечь их к материальной ответственности?

Ответ: В соответствии с административным законодательством РК выброс коммунальных отходов на лестничной площадке является правонарушением, за совершение которого предусмотрена административная ответственность. Умышленная порча имущества в общественных местах, совершенная несовершеннолетними в возрасте до шестнадцати лет, также является правонарушением, за совершение которого в отношении родителей или лиц, их заменяющих, предусмотрена ответственность. Для решения вопросов, связанных с привлечением правонарушителей к ответственности, необходимо обратиться в органы внутренних дел по месту совершения правонарушения.

Нагима требует: Почему в нашем ЖК «Арай» во дворе между домами с 15 марта организовано движение автотранспорта? Может, еще автобусы и троллейбусы там пустить, чтобы совсем уже «заботу» о населении продемонстрировать? Детям не пройти, взрослым к мусорке не подойти, в свой собственный дом нужно идти через препятствия в виде едущих безостановочно машин. Уже произошло две аварии. Это неслыханно – дорога через жилой комплекс! Прошу закрыть проезд, ведь в 50 метрах с обеих сторон есть проезжие улицы.

Ответ: В Правилах благоустройства территории города Алматы определено понятие «проезд» – элемент дороги, обеспечивающий подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и прочим объектам городской застройки внутри микрорайонов, кварталов. Там же указано, что не допускается возведение и установка на проездах дворовых территорий балок, блоков и иных ограждений территорий, препятствующих проезду спецавтотранспорта. Наличие вышеуказанных нарушений влечет применение мер административной ответственности – предупреждение или штраф: на физических лиц – в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей. При этом применение мер административной ответственности не освобождает нарушителей от устранения допущенных нарушений и выполнения требований, предусмотренных Правилами благоустройства.

Обращение Ерлана: Обращаюсь от жильцов дома № 22 5-го микрорайона. После открытия станции метро «Москва» усложнилась парковка нашего автотранспорта. Автолюбители оставляют свои машины, садятся в метро и до позднего вечера их авто стоят в нашем дворе и на всей прилегающей территории. Еще и автобусная линия забита таксистами. Никаких мер никто не принимает. Наш двор стал как проходное место, даже тротуар забит припаркованными машинами. Станция метро принесла нам только плохое.

Ответ: Ежедневно выделяется один автоэкипаж, закрепленный за данным патрульным участком, который методом автопатрулирования выявляет нарушения ПДД РК и привлекает водителей к административной ответственности. Данный участок взят на контроль. В случае обнаружения подобных фактов нарушения правил дорожного движения или правил парковки на дворовых территориях необходимо незамедлительно сообщать на пульт управления «102».

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА