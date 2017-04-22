Три проблемы – отсутствие дорожного покрытия, уличного освещения и самое горячее – ненадлежащая работа общественного транспорта в весеннем рейтинге «Что портит жизнь алматинцам».

Даурен: По улице Рымжанова, нижняя часть улицы Шаляпина – нет ночного освещения вообще. Неоднократно писал об этой проблеме. Обратите на нас внимание! Нет освещения, нет асфальта в конце улицы. Всю грязь ежедневно вывозим на улицы города на колесах своих автомобилей.

Ответ: В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) на проведение уличного освещения по указанному адресу протяженностью 0,52 километра. После разработки ПСД будет подана бюджетная заявка на строительно-монтажные работы по улице Ораза Рымжанова. Работы будут осуществляться по мере финансирования.

Ермек возмущен: Мы проживаем на улице Полтавской около десяти лет. Раньше, когда перегорали лампы уличного освещения, я звонил в горсвет, и вопрос решался через 1–2 дня – приезжала бригада работников и меняла лампы на новые. Теперь этим занимается организация «Алматы Кала Жарык». Позвонив в начале января по телефону 300-75-42, я сообщил, что у нас не работают лампы на двух столбах освещения напротив домов № 4 и 8 по улице Полтавской. Диспетчер сообщил, что заявке присвоен номер 444. Прождав до конца месяца, я еще раз позвонил, и меня уверили, что заявку обязательно выполнят в ближайшие дни. В феврале я звонил еще раз. Затем – в начале марта. Каждый раз мне вежливо обновляли заявку и сообщали, что «обязательно ее выполнят». Прошло уже больше трех месяцев, но ничего не сделано. Спрашивается: зачем было менять организацию, добросовестно исполняющую свои обязанности, на тех, кто умеет только обещать?

Ответ: По результатам обследования оперативно-выездной бригадой по улице Полтавской стоят ДРЛ-лампы (дуговые ртутные люминесцентные) старого образца. Необходима замена старых ламп на новые ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые). Работы будут выполнены в ближайшее время.

Арман: Проходя по улице Фурманова ниже проспекта Райымбека возле дома № 8 увидел, что основание фонарного столба погнуто и его корень сидит в земле наполовину. При ураганном ветре он может упасть.

Ответ: Заявка на устранение неисправности уличного освещения принята. Работы будут выполнены в ближайшее время.

Обращение Гульжамал: Общественный транспорт работает плохо! Почему отменили автобусы маршрутов № 135, 81, 70? В часы пик невозможно ездить, по часу стоим на остановках!

Ответ: Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города был проведен ряд мероприятий, направленных на регулярность маршрутов № 81, 135. В данный момент согласно информации ЦДУ ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» регулярность на маршруте соблюдается. Для определения перевозчика на право обслуживания маршрута № 70 был объявлен конкурс. До определения перевозчика маршрут временно обслуживает ТОО «Самат Транс».

Вопрос Ольги: Когда будет наведен порядок в движении автобусов маршрута № 66? Утром с 6.30 автобусов в сторону АХБК («Армада») от парка 28 гвардейцев-панфиловцев не дождешься. Интервалы между автобусами по 40 и более минут, особенно в районе 15 часов от остановки «Армада» в сторону города.

Ответ: Предприятию ТОО «GreenBusСompany» направлено уведомление по устранению нарушений, допущенных при обслуживании маршрута.

Любовь возмущена: В час пик произошел инцидент с маршрутом № 62: на линии работали всего два автобуса. На вопрос, почему в течение 20 минут мы ждем на остановке, а после его приезда должны ждать еще 15 минут простоя на конечной отановке Жандосова/Чапаева, водитель пояснил, что на маршруте задействовано 6 автобусов, из них два на ремонте.

Ответ: ТОО «Олжас ЛТД» направлено уведомление по устранению нарушений и соблюдению Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Просьба Евгении: Верните автобус маршрута № 416 в муниципальную собственность. Сейчас приходится ждать по 40 минут частные автобусы, они не хотят ездить из-за плохой дороги. Когда маршрут был муниципальным, интервал у автобусов был 10 минут.

Ответ: Схема маршрута № 42 выходила за пределы Алматы в пригородную зону. Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с перевозчиком, обслуживающим данный маршрут, организован как пригородный маршрут № 416. Льготы на нем отсутствуют в связи с тем, что местными представительными и исполнительными органами при установлении отдельным категориям лиц льгот на транспортные услуги, включая право на бесплатный проезд, определяется источник финансирования. В связи с отсутствием компенсации за льготный проезд в автобусах пригородных маршрутов льготы пока не предоставляются.

Алма возмущена: То, что вытворяют водители автобусов в Алматы, безобразие! Билеты не дают, говорят, что лента кончилась, или выдают какие-то потрепанные бумажки! Чтобы насобирать денег, водители специально набивают автобусы битком, а контролеров в час пик сроду не увидишь, потому что в салоне не протиснуться! Автобусы стоят на каждой остановке по 15 минут. Все опять вернулось на круги своя! Похоже, у алматинцев никогда не будет нормальных, спокойных условий проезда на общественном транспорте.

Ответ: Компанией ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» организована работа контрольно-ревизионной службы. Сотрудники КРС совместно с сотрудниками полиции проводят рейдовые мероприятия, которые выявляют и привлекают к административной ответственности пассажиров, уклоняющихся от оплаты за проезд. Также со всеми перевозчиками города было проведено совещание. По его результатам пассажирским предприятиям, в работе которых выявлены нарушения, были сделаны предупреждения о ненадлежащем исполнении ими договорных обязательств по обслуживанию городских автобусных маршрутов и принятии срочных мер по устранению нарушений и наказанию лиц, ответственных за это.

Даурен требует: Верните маршрут № 77 по старой схеме движения. Я живу в Кулагере, с пересадками стало тяжело добираться.

Ответ: Маршрут № 77 (РВ-90 – Саина-Торайгырова) обслуживал перевозчик ТОО «Ба Ту travelкомпаниясы». В связи с нерентабельностью данный маршрут был оставлен перевозчиком. Для определения нового перевозчика маршрут № 77 Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог будет выставлен на конкурс на право обслуживания маршрутов.

Просьба Улукбека: Прошу перенести конечную остановку маршрута № 18 и сделать ее на территории торгового комплекса «Магнум». Основная проблема – уехать оттуда в сторону города.

Ответ: Продление маршрута № 18 до ТОО «Magnum Сash & Сarry» не представляется возможным, так как выезд на Капчагайскую трассу с улицы Эйхе (то есть без выезда автобусов маршрута на улицу Бекмаханова) невозможен из-за сужения улицы Эйхе и отсутствия левого поворота на трассе. Кроме того, для положительного решения просьбы жителей поселка Первомайского, проживающих вдоль Капчагайской трассы, при продлении маршрута создаются неудобства основной категории пассажиров, проживающих на улице Победы. Автобусу с пассажирами необходимо проехать вдоль Капчагайской трассы и совершить разворот, что не отвечает требованиям безопасности для регулярной работы общественного транспорта. Кроме того, автобусы, работающие на маршруте № 18, имеют длину 12 метров, их радиус поворота не позволяет беспрепятственно совершать разворот на указанной трассе. Также отсутствует разворотная площадка для отстоя автобусов.

Просьба Владимира: Прошу принять меры в отношении автобусов маршрута № 34. С февраля прошлого года маршруты № 32, 34, 135 изменили конечную остановку – были продлены от микрорайона Орбита-2 до автостанции «Арман». Но автобусы маршрута № 34 продолжают стоять на старой конечной остановке, и каждый раз, когда едешь с проспекта Аль-Фараби, приходится делать пересадку в Орбите на другой автобус этого же маршрута, который стоит далеко впереди. К тому же эта стоянка автобусов маршрута № 34 очень мешает жителям микрорайона, поэтому их и убрали на автостанцию «Арман». Определите им нормальный график, чтобы приехали с автостанции «Арман», забрали людей и уехали, а не стояли в микрорайоне Орбита-2. Надоело прыгать из автобуса в автобус, да и жителям близлежащих к улице Мустафина домов будет намного спокойнее.

Ответ: Предприятию ТОО «GreenBusСompany» направлено уведомление о принятии действенных мер по отношению к водителям маршрута № 34 за отклонение от схемы маршрута и длительный отстой на остановках.

Олеся требует: Проверьте автобусный парк, обслуживающий маршрут № 123. Водители – хамы, автобусы в ужасном состоянии: грязные, сидения порваны. Интервал между автобусами 40 минут, а то и час! В микрорайон Кокжиек едут только два автобуса – № 123 и 70. Водители ругаются, курят в салонах, где и так невозможно дышать. Могут не остановиться на остановке, так как автобус «под завязку». А что делать пассажирам? Когда будет порядок?

Ответ: Согласно договору между Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог и перевозчиком одно из условий – водитель или кондуктор обязаны объявлять наименование остановок на государственном и русском языках, соблюдать культуру обслуживания пассажиров, интервал движения автобусов. Обращение направлено ТОО «Самат Транс» и ТОО «Автобаза «Достранс» для принятия мер.

Тимур интересуется: Можно ли не повышать цены за проезд в ближайшие годы? Сейчас низкие цены способствуют тому, что люди пересаживаются на общественный транспорт. А по поводу предложения повысить плату за проезд по разовому билету «Онай» считаю так: пассажир может забыть электронную карточку дома, у него может закончиться на ней баланс, и только из-за этого он будет вынужден покупать билет, который стоит дороже?

Ответ: Заявок на повышение тарифа в городском общественном транспорте от перевозчиков города Алматы не поступало.

Аманжол возмущен: Проехал на автобусе маршрута № 92, госномер 152 BM 02, бортовой № 526. Водитель резко тормозил без видимых причин, когда других ТС перед ним не было. А на остановке перед проспектом Алтынсарина автобус просто встал, а водитель объяснил это просто – оплатите, иначе не поеду, хотя у него был кондуктор. В ответ на претензии пассажиров он только ругался. Стояли около 10 минут. Многие пассажиры попросту вышли, другие начали требовать оплаченные средства обратно.

Ответ: Водитель автобуса с госномер 152 ВМ 02 (бортовой № 526) был отстранен от работы сроком на десять дней с объявлением выговора за халатное отношение к работе. С водительским составом всего парка (КАП № 2) проведено дополнительное собрание по вопросу соблюдения правил дорожного движения и перевозки пассажиров, а также культуры обслуживания населения.

Алия требует: Наведите порядок на единственном маршруте № 81 из микрорайона Тастак до проспекта Аль-Фараби! Вот уже несколько дней на нем всего три автобуса! Когда мы будем спокойно добираться на работу?

Ответ: Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог был проведен ряд мероприятий по устранению недостатков на маршруте № 81. В данный момент регулярность на маршруте восстановлена.

Видади сигнализирует: Автобус маршрута № 80, борт. № 431, гос. № 466 BF 02, направляясь в сторону Айнабулака, начиная с проспекта Райымбека, превышал скорость по улице Бокейханова. Люди чуть ли не падали в автобусе! Я подошел к водителю и сделал ему замечание, на что водитель повел себя хамски, нагрубил мне.

Ответ: Водитель автобусного маршрута № 80 с госномер 466 BF 02 был отстранен от работы на 10 дней и предупрежден. В случае повторного нарушения с ним будет расторгнут ИТД в одностороннем порядке. С водительским составом всего парка (КАП № 2) проведено собрание по поводу соблюдения правил дорожного движения, перевозки пассажиров в общественном транспорте и культуре обслуживания населения.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА