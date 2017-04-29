Что портит жизнь алматинцам?

Ненадлежащая работа КСК и дворников, отсутствие благоустроенных детских и спортивных площадок, проблемы с арыками и ливневой канализацией, а также несвоевременный снос аварийных деревьев – эти вопросы лидируют в рейтинге этой недели.

Tимур cообщает: Уже более семи лет с высоты одиннадцатого этажа падает на тротуар разрушающаяся облицовка дома в виде бетонных кусков. Это дом № 76, который расположен на перекрестке улиц Фурманова и Гоголя. Сколько еще должно упасть обломков на людей, чтобы кто-то начал действовать?!

Ответ: Аппаратом акима Медеуского района неоднократно направлялись письма к руководству ПКСК «Фурманова 77» по вопросу приведения в порядок фасада жилого дома по указанному адресу, о необходимости рассмотрения этого вопроса на общем собрании, согласно Закону РК «О жилищных отношениях». Предложено также принять участие в программе развития регионов до 2020 года (ремонт домов), которой предусмотрено проведение отдельных видов капитального ремонта за счет средств государства на возвратной основе. Руководство кооператива заверило, что после 20 апреля планируется проведение общего собрания собственников квартир по рассмотрению вопроса ремонта фасада по указанной программе.

Айгерим возмущена: Дворник каждое утро с 7.00 поднимает пыль. Вся одежда пыльная, невозможно идти на работу! Можно что-то с этим сделать?

Ответ: Вы имеете право обжаловать действия ПКСК «Орбита-4» в судебном порядке, так как споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом.



ОТ РЕДАКЦИИ: Казалось бы, вопрос предельно прост – существуют должностные инструкции, регламентирующие работу дворников, а именно, время (раннее утро) и условия (предварительное увлажнение). Почему же для его решения горожанам предлагается идти в суд?

Алма требует: В нашем доме № 93 по улице Шарипова в квартире на четвертом этаже была замечена мышь! Обратились в КСК «Болашак», к которому относится наш дом, но председатель ответила, что дератизацию подвала уже провели осенью каким-то сверхъестественным ядом с эффективностью на два года. Кроме того, в подъезде на первом этаже под лестницей есть дыра в подвал, которую КСК до сих пор не заделал. Просьба оказать воздействие на наш КСК, ведь мы ежемесячно оплачиваем расходы на содержание жилья. Рядом с нашим домом находятся супермаркет «Алма», шашлычная, бильярдный клуб «Бастау» с кафе и ресторанами. Все это создает благоприятную среду для появления грызунов и других вредителей. Заставьте КСК работать!

Ответ: По пояснению председателя КСК «Болашак» Т. Усановой дератизация подвала проводилась осенью 2016 года. Следующая дератизация подвального помещения и других мест общего пользования запланирована на май 2017 года. Отверстие между подъездом и подвальным помещением будет устранено в ближайшее время.

Вопрос Елены: Обращаюсь от лица жителей одного большого двора в центре города – квадрат улиц Сейфуллина – Макатаева – Наурызбай батыра – Жибек жолы. У наших десяти домов общая проблема: разрушены две большие площадки – одна детская, где раньше были турники, качели, песочницы, а также баскетбольная и волейбольная площадки, и вторая – спортивная, огороженная и предназначенная для мини-футбола. Наш КСК «Семиречье» не занимается ни двором, ни домами (дом № 422 вообще в плачевном состоянии). А дети наши гуляют в грязи и на развалинах. В микрорайонах и дворы облагорожены, и подъезды, даже окна пластиковые поставили, а в центре никто ничем не занимается. Почему?

Ответ: По вопросу благоустройства дворовых территорий необходимо обратиться в аппарат акима Алмалинского района. Действия ПКСК «Семиречье» вы имеете право обжаловать в судебном порядке, так как споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом.

Всем недовольным работой своих КСК специалисты Управления жилья и жилищной инспекции города Алматы дают такие советы:

– Вопросы о качестве обслуживания домов и придомовой территории должны рассматриваться на общем собрании жителей помещений (квартир), так как высшим органом управления объектом кондоминиума (КСК) является общее собрание собственников помещений (квартир). В случае неудовлетворительной работы дворника, сервисной компании и других работников КСК жильцы вправе на общем собрании отказаться от их услуг. Решение собрания оформляется протоколом. Принятое решение является обязательным для всех владельцев помещений и является документом для рассмотрения спорных и иных вопросов в судах и других государственных учреждениях.

– По вопросу ненадлежащего обслуживания или же бездействия органа управления объекта кондоминиума (КСК) жильцы могут обратиться в Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы по адресу: улица Жарокова, 215, в отдел жилищной инспекции или по телефонам: 380-05-04, 380-04-22.

Елена просит помочь: Несколько лет назад во дворах микрорайона Тастак были сделаны детские площадки, но почему-то наши дворы (улица Брусиловского, 68 и 66, улица Туркебаева, 63) обошли стороной, обустроив лишь парковочные места для автомобилей. В наших дворах есть только один маленький турник, а детей разных возрастов проживает много и играть им негде.

Ответ: Была проведена разъяснительная работа с председателем КСК «Алатау» Л. Радченко о необходимости выполнения требований «Правил благоустройства территорий города Алматы» в части санитарного состояния дворов многоквартирных жилых домов. На 2017 год в Алмалинском районе по 80 адресам запланировано проведение ремонта внутридворовых территорий и детских игровых площадок. Ремонтом охвачены дворы, которые не ремонтировались в течение длительного времени. В случае нахождения спонсора для ремонта внутридворовой территории и детской площадки в рамках программы «Государственное частное партнерство» дворы домов № 66, 68 по улице Брусиловского будут рекомендованы для благоустройства наряду с другими дворами района.

Обращение Анны: Прошу изыскать возможность благоустроить двор и детскую площадку по адресу: улица Зенкова, 94, угол улицы Шевченко. У нас большой двор (180 квартир), но наша детская площадка и футбольное поле находятся в плачевном состоянии. К нам приходят дети и мамы с малышами из близлежащего частного сектора. Летом, когда дети играют в футбол, стоит густая пыль. Очень хочется, чтобы наши дети больше занимались спортом и вели активный образ жизни, но при этом не дышали пылью. Детский городок и качели находятся в плачевном состоянии, ребенок в любой момент может получить травму.

Ответ: Внутридворовая территория жилого домостроения по адресу: улица Зенкова, 94, включена в план работ на текущий год по благоустройству и обустройству дворовой территории.

Просьба Алексея: Прошу построить детскую спортивную площадку во дворе между домами № 37 и 39 на улице Тулебаева и № 48 на улице Фурманова. Хотя бы огороженную футбольно-баскетбольную площадку с прорезиненным покрытием.

Ответ: В 2016 году проведены работы по благоустройству и обустройству детской площадки на внутридворовой территории жилых домостроений по адресу: улица Фурманова, 48, улица Тулебаева, 37 и 39, с укладкой асфальтного покрытия, с частичной заменой бордюров, установки МАФ-08 (детской площадки) и обустройством резинового покрытия, доступных всем жителям данного района. Собственники квартир обязаны были содействовать сохранности и безопасной эксплуатации элементов малых архитектурных форм и содержать их в надлежащем состоянии. В настоящее время строительство спортивной площадки на участке между указанными домами не предоставляется возможным, так как в этом месте проходят магистральные городские инженерные сети.

Марат интересуется: Когда наведут порядок с арыками по улице Байтурсынова возле Никольского рынка? Арыки забиты и не работают, в дождь невозможно пройти!

Ответ: Арыки вдоль улицы Байтурсынова в районе Никольского рынка были очищены силами ГКП «Алматы Тазалық» в рамках утвержденного сетевого графика. Также руководству ГКП «Алматы тазалык» дано поручение в дальнейшем строго соблюдать график уборки в данной местности. Ход проведения работ будет постоянно находиться на контроле отдела благоустройства. В дальнейшем по этому вопросу можно напрямую связаться с диспетчерской службой ГКП «Алматы Тазалық» по телефону 385-68-38.

Айжан пишет: В микрорайоне Тастак-2, дом № 7 нет арыков, возле подъезда постоянные затопления. К тому же очень высокие деревья, боимся, что при плохой погоде они повалятся. Возле третьего подъезда растет наискось дерево, мешающее проезду. Дороги узкие, мест для парковки мало.

Ответ: По мере выделения бюджетных средств аппарат акима Алмалинского района планирует производство работ по капитальному ремонту дворовых территорий с устройством игровых площадок для детей и установкой арычных сетей. Указанные дома включены в план 2018 года. По мере выделения бюджетных средств будут произведены ремонтные работы. Согласно «Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы» содержание и защита зеленых насаждений в жилых микрорайонах, на улицах перед жилыми домами, от строений до тротуарной линии возлагается на владельцев жилого фонда в пределах внутридворовой территории. Следовательно, за состояние зеленых насаждений во дворах многоквартирных жилых домов в микрорайонах, а также за своевременную санитарную обрезку и санитарную рубку аварийных и старовозрастных деревьев несут ответственность органы управления объектами кондоминиума. В указанном случае таким органом управления является КСК. В случаях возникновения реальной угрозы жизни и здоровью людей из-за аварийности деревьев следует звонить в Службу спасения города Алматы (телефон 109) для принятия экстренных мер по ликвидации угрозы.

Константин обеспокоен: Возле нашего дома растет карагач так близко, что ветви его достают до балконов и окон. В теплый период с дерева в квартиры попадают лесные клопы. Какие меры предпримут соответствующие службы города для борьбы с насекомыми?

Ответ: Нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения предъявляются требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, несоблюдение которых может привести к возникновению и распространению паразитарных заболеваний среди населения. Указанные в обращении лесные клопы не являются переносчиками паразитарных заболеваний и, следовательно, в отношении данных насекомых противоэпидемические мероприятия не проводятся.

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА