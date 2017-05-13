«Нашу улицу превратили в базар»

Отсутствие централизованного водоснабжения и канализации в некоторых районах, предпринимательская деятельность во дворах многоэтажек, нарушение правил парковки, пробки на дорогах – вопросы, лидирующие в рейтинге «Что портит жизнь алматинцам» этой недели.

Просьба Баян: Посодействуйте в проведении воды, канализации и дороги в микрорайоне Шанырак-2, улица Каракемер. Неоднократно обращались в акимат Алатауского района, но никаких изменений. Каждый раз какие-то отговорки: то смета не готова, то нет финансирования.

Ответ: По заказу Управления энергетики и коммунального хозяйства города ТОО «Архспецстрой» разработана проектно-сметная документация по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Шанырак-2. Сейчас уже подана бюджетная заявка на финансирование объекта. После выделения средств проект будет реализован.

Еркеш возмущен: Мы, жители домов № 45, 44, 42, 40, 38 микрорайона Жетысу-2, обращаемся с просьбой убрать пивной и шашлычный павильоны, пристроенные к магазину «Рустам». Этот магазин берет арендную плату за использование территории, хотя она общая и предназначена для автостоянки. Теперь они пристроили еще и платный туалет. Здесь же стоит овощной павильон. Недавно ночью на газон перед домом № 40 установили молочный магазин. Особенно досаждает нам шашлычная. Каждый день с 15.00 ее работники дымят, готовят на саксауле, дровах и угле. Наши квартиры пропахли дымом, невозможно гулять с детьми. Их труба не выведена выше крыши домов. Сколько лет можно терпеть это безобразие?! Напротив, на остановке, стоят еще три павильона, где продают самсу, донеры и газеты. Их выгоняют из центра города, так они расселяются в спальных районах. Нашу улицу Саина превратили в базар!

Ответ: Обращение рассмотрено. По данному факту совместно с отделом охраны окружающей среды и экологии акимата и сотрудниками природоохранной полиции МПС Ауэзовского района проведена проверка с выездом на место. Информация подтвердилась. За нарушения правил благоустройства территории города Алматы и стихийную торговлю в неустановленных местах продавец молочного павильона гражданин Д. Адигозалов и продавцы овощного павильона гражданки С. Сакалбаева и К. Балабекова привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 34 035 тенге. Продавец шашлычного павильона гражданин Р. Алиев привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму 45 380 тенге. По факту незаконной пристройки жителям необходимо обратиться в УГАСК города Алматы. В случае выявления аналогичных фактов работа в данном направлении будет продолжена.

Обращение Ольги: Со стороны работников компьютерного клуба «Лига джентльменов», которые арендуют помещение в жилом доме по улице Фурманова, 42, творится форменный произвол. Эти дельцы самовольно убрали часть бордюра со стороны проезжей части улицы Фурманова, выкопали 20-летнюю сосну, увезли ее в неизвестном направлении и приготовились бетонировать газон под проезд на тротуар, по которому ходят люди, со стороны газона, арыка, возле проезжей части, чтобы беспрепятственно проезжать и парковать на тротуаре свои машины. В течение трех лет жители этого дома боролись против езды и парковки на тротуаре и газоне.

Ответ: Управление административной полиции ДВД города Алматы сообщает, что по улице Фурманова, 42 обустройство въезда-выезда и места для парковки транспортных средств согласовано со всеми заинтересованными органами (Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акиматом Медеуского района, Управлением административной полиции ДВД города). Прямой угрозы безопасности дорожного движения данная парковка не несет.



Асхар сообщает: Вся выделенная полоса для автобусов по улице Толе би от улицы Желтоксан до улицы Байтурсынова превратилась в парковку, а экипажи дорожной полиции проезжают мимо. И так практически везде они проезжают мимо припаркованных на тротуарах авто. Водители безбоязненно паркуются под знаками для инвалидов возле торговых центров и в других подобных местах.

Ответ: Подобные нарекания в адрес работы полиции звучат не впервые, такие письма приходят регулярно. Указанные участки улиц постоянно находятся на контроле у экипажей дорожно-патрульной полиции, на постоянной основе отрабатывается полоса, предназначенная для общественного транспорта. С начала года по состоянию на конец марта было составлено 13 465 административных протоколов на водителей, нарушивших ПДД по статье 601 КоАП РК. Там, где установлены знаки «Инвалид», было составлено 3126 административных протоколов по статье 597, часть 4 КоАП РК. Указанный участок улиц будет взят на особый контроль со стороны автоэкипажей ДПП. Эта работа осуществляется на постоянной основе и находится на контроле у руководства МПС и ДВД города Алматы.



Вопрос Айны: Я по поводу парковки автомашин, владельцы которых работают в бизнес-центре и ГУМе, расположенных по улице Тулебаева между улицами Макатаева и Маметовой. Как установили платную парковку на указанной улице, так с раннего утра авто паркуются во дворе наших домов, чем создают неудобства и опасность для наших детей. Что предпринимается по решению данной проблемы?

Ответ: Акиматом города совместно с ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» организованы платные парковки на улицах Макатаева и Маметовой для упорядочения автопарковок и разгрузки улиц, а также в целях беспрепятственного и скоростного движения городского и общественного транспорта. В настоящее время в этих местах исчезли хаотичные автопарковки, которые создавали массу неудобств горожанам и препятствовали движению транспорта. В случае создания неудобств и опасности при парковке автотранспорта можно обратиться в местную полицейскую службу города или на дежурный круглосуточный пост на углу улиц Макатаева и Пушкина.

Константин возмущен: На прилегающих к рынку «Тастак» улицах по прежнему взимается плата за парковку вдоль улиц. Если раньше это делали люди в желто-зеленых жилетах, то теперь на них жилетов нет. Помимо того, что берут незаконную плату за парковку, они еще и вынуждают водителей парковать машины с нарушениями ПДД. Такая ситуация не только в этом районе города. Какие меры принимаются и когда закончится этот беспредел?

Ответ: По указанным фактам МПС ДВД и УВД Алмалинского района проведена проверка с выездом на место. МПС ДВД города Алматы совместно с сотрудниками ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» в рамках установления фактов неправомерного взимания платы за парковку проведены рейдовые мероприятия на прилегающих территориях рынков, расположенных по улице Толе би, угол улицы Тлендиева, по проспектам Рыскулова и Райымбек батыра, а также в местах стихийной стоянки автомашин на проспекте Абылай хана от улицы Казыбек би до улицы Айтеке би. По результатам проведенных рейдовых мероприятий задержаны 58 граждан, оказывавших услуги по парковке автомашин в вышеуказанных местах. Все лица, занимавшиеся данным видом деятельности, привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму 601 285 тенге, а гражданин А. Канагатов привлечен к ответственности в виде административного ареста. Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле.

Для информации: Если гражданам стали известны факты нарушений правопорядка, в том числе нарушений требований ПДД его участниками, можно обратиться: устно на телефон доверия ДВД города по телефонам 8 (727) 254-40-41, 263-36-36, 263-38-38; письменно (с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов) в ДВД города по адресу: улица Масанчи, 57а либо в МПС ДВД города по адресу: улица Байтурсынова, 185в; в электронной форме, отправив сообщение на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Вопрос Дилары: Почему во дворе дома № 5 микрорайона Орбита-2, где должны играть дети, образовалась стоянка для автомашин? Двор абсолютно не оборудован для детей, а их у нас очень много. Не раз обращались с жалобами к участковым инспекторам, один раз приехал автопатруль и разогнал машины, но на следующий день владельцы авто снова начали парковать их, мало того, повесили цепи и кто-то даже выложил тротуарную плитку.

Ответ: УВД Бостандыкского района проведена проверка с выездом на место. Выявлены нарушения правил благоустройства территории города – незаконно установлены цепи и ограждения для парковки автомобилей. За указанные нарушения автовладельцы, установившие данные ограждения, привлечены к административной ответственности. Также им вынесено предписание об устранении нарушений законности с требованием о демонтаже установленных ограждений. О каждом случае нарушения необходимо сообщать в УВД Бостандыкского района или на пульт «102» для фиксации и принятия соответствующих мер административного характера.

Обращение Галины: На углу улиц Фурманова и Сатпаева, на западной стороне, имеется тротуар, граничащий с проезжей частью улицы Фурманова до проспекта Абая. По нему невозможно ходить пешеходам, поскольку здесь ездят и паркуются в 2-3 ряда автомобили. Тоже самое безобразие на углу улиц Толе би и Фурманова в направлении запад – восток, в южной части транспортные средства ездят и паркуются на тротуаре, людям пройти невозможно!

Ответ: В ходе проведенных профилактических мероприятий за нарушение правил остановки и стоянки на тротуарах вышеуказанных пересечений было привлечено к административной ответственности 15 водителей. Также проведена беседа профилактического характера с сотрудниками близлежащих офисов о недопущении правонарушений и мерах административного воздействия в случае невыполнения ими требований ПДД РК.

Просьба Еркебулана: Прошу решить вопрос пробок на перекрестке улиц Тимирязева и Жарокова. Утром и вечером все едут по встречной и вклиниваются ближе к перекрестку. Полицейские, зная об этом, только и делают, что патрулируют по улице Жарокова, ловя нарушителей. Но не становятся на перекресток и не регулируют. Примите уже какие-нибудь решения по данному перекрестку: измените порядок работы светофора, уберите рельсы, начертите полосы, уберите поворот налево по улице Жарокова вверх, поставьте крупные знаки поверх светофора. Сделайте что-нибудь!

Ответ: В этом году, по данным администратора программ (Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы), с целью увеличения пропускной способности по улице Тимирязева, угол улицы Жарокова демонтаж трамвайных рельсов будет произведен в рамках внедрения БРТ (безрельсовый общественный транспорт). После их демонтажа с учетом геометрических параметров перекрестка, интенсивности транспортного и пешеходного потоков по соответствующим направлениям схема показного разъезда будет пересмотрена. При этом подрядной организацией администратора программ, ТОО «СМЭУ города Алматы», на основании направленного им задания будут проведены работы по технологическому обследованию указанного пересечения с целью корректировки режима работы светофорного объекта. Также направлена информация командирам строевых подразделений дорожно-патрульной полиции СБДПП и полка ДПП МПС ДВД города о необходимости усиления наряда патрулирования и выставления сотрудников на ручное регулирование в часы пик для разгрузки транспортного и пешеходного потоков по конфликтующим направлениям на вышеуказанном участке.

Всех неравнодушных алматинцев чиновники благодарят за активную гражданскую позицию по наведению порядка на улицах города.

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА