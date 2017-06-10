По главным улицам с проверкой

Что происходит с дорожными знаками и разметкой на магистральных улицах? – сегодня это главная тема в рейтинге «Что портит жизнь алматинцам».

Максим рассуждает: Строительство новых дорожных развязок в городе осуществляется с целью разгрузить транспортную нагрузку, сделать движение более свободным, быстрым, увеличив пропускную способность дорог. А с какой целью делается разметка и установка знаков, значительно затрудняющих движение, кто принимает столь неадекватные решения? Приведу примеры: по улице Толе би на всем протяжении запретили поворот налево с трамвайных путей (хотя трамваев в городе нет), а правую полосу отдали общественному транспорту. Итог – для легковых машин есть только одна полоса и налево нужно поворачивать только с нее, хотя ширина дороги позволяет; перекресток проспектов Абая и Желтоксан – при движении по проспекту Абая в западном направлении запрещено движение прямо из второй слева полосы, прямо можно ехать только по двум правым полосам. Но оцените интенсивность потока – на коротком промежутке от проспекта Желтоксан до улицы Абылай хана вечерами творится ужас! Пустите машины прямо и налево из второго слева ряда; Т-образный перекресток улицы Тобаякова и проспекта Сейфуллина – недавно запретили поворот из правой полосы налево при движении с улицы Тобаякова (всегда был разрешен, так как направо едет только одна машина из ста); по проспекту Сейфуллина при движении на север мимо «Мегацентра» (ниже улицы Макатаева) левую полосу блокировали, запретив движение прямо.

Ответ: Управление автомобильных дорог сообщает, что внесение изменений в схему организации дорожного движения возможно исключительно на основании предписания, выданного уполномоченным органом, которым является Управление административной полиции ДВД города Алматы.

Аслан сигнализирует: Вот уже несколько лет как существует транспортная развязка на пересечении улиц Саина и Маргулана. Но, к величайшему сожалению, до сих пор на автобусных остановках нет крытых остановочных комплексов. Неужели никому нет дела до простых граждан, которые ездят на общественном транспорте?

Ответ: Управление пассажирского транспорта сообщает, что решение вопроса по обустройству остановочных павильонов по указанному адресу включено в проект плана работ по дорожной инфраструктуре на 2017 год.

Айгуль возмущена: В переулке Вахтангова, 1, расположено летнее кафе, где посетителей кормят шашлыком. Но у них нет специального оборудования для жарки шашлыка. А нам по вечерам двери и окна невозможно открыть!

Ответ: При совместном выезде с инспекторами отделения природоохранной полиции МПС УВД Бостандыкского района и специалистом районного управления охраны общественного здоровья данный объект был закрыт и не функционировал. Для принятия соответствующих мер согласно действующему законодательству Республики Казахстан рекомендуем обратиться с письменным обращением в Департамент экологии города Алматы и в Управление охраны общественного здоровья Бостандыкского района.

Обращение Руслана: В поселке Таусамалы (Каменка) по улице Рыскулова, 174, септик расположен за пределами участка землевладельца (с наружной стороны забора). В районном отделе благоустройства пояснили, что это нарушение. Прошу привлечь землевладельца к ответственности и возложить на него обязанность по устранению данного нарушения.

Ответ: Сотрудниками экологической инспекции и природоохранной полиции Управления внутренних дел Наурызбайского района за данные нарушения на владельца земли К. Нургалиева по статье 505 «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов» КоАП РК был составлен административный протокол. Кроме того, владельцем указанного жилого дома предоставлено гарантийное письмо, которым он обязуется устранить септик в течение 15 рабочих дней.

Вопрос Торехана: Проживаю в микрорайоне Орбита-2, дом № 6. На углу нашего дома, ближе к Аль-Фараби некая организация недавно выкупила офисное помещение. К нему прилегает небольшая площадка, где раньше жильцы парковали свои авто. Сейчас на въезде поставили шлагбаум в виде цепи и запрещают нам парковаться. Прошу подсказать, этот участок находится в чьей-то собственности или это территория общего пользования? Если это не частная территория, то почему там стоит шлагбаум?

Ответ: Указанная территория является землей общего пользования. Была проведена разъяснительная беседа с собственником помещения, по результатам произведен демонтаж указанного шлагбаума (цепи).

Просьба Ольги: Прошу провести разъяснительную работу с администрацией КЦДС «Атакент». С конца апреля 2017 года на территории выставки ездят велосипедисты с повозками, так называемые велорикши, которые катают отдыхающих. При этом ездят они по тротуарам и пешеходным дорожкам с периодичностью каждые три минуты. Гулять на выставке с детьми, с колясками стало невозможно, поскольку этот транспорт вынуждает съезжать с дорожек на траву. При этом велосипедисты постоянно сигналят, у них играет громкая музыка. Территория КЦДС «Атакент» предназначена исключительно для пеших прогулок, а велосипед является транспортным средством и не должен передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, не предназначенным для передвижения транспортных средств.

Ответ: По данному вопросу было направлено письмо в АО КЦДС «Атакент». Получен ответ: «Для разъяснения сложившейся ситуации АО КЦДС «Атакент» провело разъяснительную работу с компанией-организатором по соблюдению норм и правил общественного порядка. В случае повторного нарушения договор с указанной компанией будет расторгнут в одностороннем порядке. Совместно с руководством КЦДС «Атакент» и компанией – организатором проката и размещения велорикш будет проведена работа по улучшению предоставления услуг и разработаны точные маршруты движения велорикш для соблюдения правил и спокойствия отдыхающих».

Обращение Лауры: Уже на протяжении нескольких месяцев улица Жантурина, на которой я живу, между улицами Рыскулова и Хаджи Мукана, в таком состоянии, что ни проехать на автотранспорте, ни пройти с детьми на колясках. В связи с проводимыми ремонтами на других дорогах все машины проезжают по нашей улице. Круглые сутки слышится грохот от биения кузовов нижней части автомобилей. Некоторое время назад улицы Рыскулова и Хаджи Мукана были отремонтированы, но наша улица осталась в прежнем виде. Приезжали ремонтники, поковыряли имеющиеся кочки и ямы, однако оставили все без изменения. Когда будет производиться ремонт нашей улицы? Прошу выровнять асфальт полностью, а не заделывать отдельные провалы, так как заделанные ямы вновь появляются через некоторое время. Также хотелось напомнить о проблеме с водой, которая отсутствует у нас каждое лето. Вроде мы уже переведены в город, однако эта проблема до сих пор не решена.

Ответ: Администратору программ в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы направлен перечень улиц, требующих среднего ремонта, по 33-м улицам Наурызбайского района, в том числе и по улице Жантурина. При выделении денежных средств вопрос ремонтирования асфальтного покрытия по указанному адресу будет рассмотрен.

Айгерим интересуется: Мы живем в микрорайоне Карагайлы, улица Желтоксан. У нас нет питьевой воды. Вода, которая течет у нас, грязная, с разными примесями, да и та подается с перебоями. Когда мы будем наслаждаться чистой водой?

Ответ: По информации ГКП «Холдинг Алматы Су» плохая подача водоснабжения в микрорайон Карагайлы обусловлена повышением разбора воды на нужды жителей микрорайонов Карагайлы, Курамыс, Акжар и другие. В настоящее время по заказу КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения присоединенных территорий проектной организацией «Изыскатель-НС» ведется проектирование разводящих сетей водопровода и канализации в микрорайоне Акжар. Подключение объекта от проектируемых сетей водопровода возможно после окончания строительства сетей и ввода их эксплуатацию. Кроме того, завершается согласование проекта реконструкции фильтровальных станций на реках Аксай и Каргалы. Реализация данного проекта начнется по мере выделения денежных средств.

Елена возмущена: Возле нашего дома № 23 микрорайона Алмагуль открылся медицинский центр Оm Center. Проходя недавно с ребенком мимо центра, услышала такое обращение охранника к себе: «Эй вы, быстро уходите отсюда, это частная территория, здесь с детьми гулять нельзя, распоряжение директора». Ребенок был напуган и долго плакал, я оскорблена. Насколько правомерны действия директора центра? Является ли земля вокруг этого заведения его частной собственностью?

Ответ: Указанная прилегающая территория не является частной собственностью данной организации. С представителями службы безопасности проведена разъяснительная беседа. Данный вопрос находится на контроле руководства центра.

От редакции: К подобным казусам приводит, по нашему мнению, отсутствие разъяснительной работы властей с предпринимателями, которым государство предоставляет все возможности для развития их бизнеса. Давно уже всем и каждому должно быть понятно, что город существует прежде всего для его жителей, для их комфортного проживания.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА