Почему при проведении строительных работ выносится грязь на проезжую часть, а при поливе улиц страдают пешеходы? Кто заставит горожан соблюдать санитарные нормы и правила? Когда все дворовые территории будут обустроены, а улицы отремонтированы, освещены и безопасны для передвижения автотранспорта? Эти и другие вопросы в рейтинге «Что портит жизнь алматинцам».

Гульмира сообщает: Мы, жители улицы Пионерской в микрорайоне Достык, более двух лет боремся с беспорядочным движением большегрузов по нашей улице. Жалобы в районный акимат результатов не дали. На днях вызвали участковых, было решено, что улицу станут чистить и поливать два раза в день и, самое главное, грузовики не будут ездить по ночам. Но… улицу почистили и полили два раза, и на этом – все. Большегрузы продолжают ездить и днем, и ночью. Мы опять дышим пылью и не спим по ночам!

Ответ: Отделом дорожно-технической инспекции УАП ДВД города Алматы в данный момент рассматривается вопрос об установке дорожного знака «3.4», ограничивающего движение грузовых автомобилей на указанной улице. О результатах проведенной работы будет сообщено дополнительно.

Просьба Руслана: Утром 4 июня мы с супругой и ребенком гуляли в парке на пересечении улиц Жарокова и Водозаборная. Нас облила грязью грузовая машина акимата Бостандыкского района. Мы вызвали полицию и написали заявление. Государственный номер автомобиля A971HP. Просьба наказать водителя указанной машины.

Ответ: Факты, изложенные в письме, подтвердились. В отношении водителя поливомоечной машины ТОО «Stamservis» приняты меры. Проведена разъяснительная беседа с руководством подрядной организации.

Магомет сигнализирует: Аварийная служба канализационных сетей по юго-западу после очистки канализации по адресу: улица Сеченова, угол Журавлева, всю грязь, что достали из канализации, оставила под забором частного дома, причем это происходит не впервые. Все время убирали своими силами, но сейчас куча настолько большая, что лежит и на дороге. Звонками в службу, проводившую очистку, так ничего и не добились.

Ответ: В настоящее время механизированные бригады ГПК «Бастау» провели уборку на отмеченном в обращении месте.

Обращение Кимбаткуль: В конце мая рабочие с территории бани по адресу: улица Биокомбинатская, 9, проводили ремонтные работы и выбросили строительный мусор возле дома № 54/1 на проспекте Абая. Я неоднократно просила их убрать за собой, сложить мусор в специальные мешки и передать их мусороуборочной компании. Но строители отказались выполнить мою просьбу.

Ответ: После выезда на место сотрудников ООС и экологии Бостандыкского района по адресу: проспект Абая, 54/1, нарушения по данному факту устранены. В дальнейшем сотрудники заведения обязуются соблюдать чистоту и порядок на прилегающей территории. Об административной ответственности они уведомлены.

Вопрос Яны: Обращаюсь от имени жильцов домов № 32/36 и 38 на улице Мауленова. Во-первых, у нас мусорные контейнеры расположены не по правилам санитарно-эпидемиологических норм – они находится в пяти метрах от жилых домов и детской площадки, что доставляет неудобство жильцам, так как смрад идет в квартиры. А постоянное соседство с бездомными на этой помойке делает нашу жизнь невыносимой. Разве по правилам санитарно-эпидемиологических требований мусорные контейнеры не должны располагаться на расстоянии не ближе 25 метров от жилых домов? Во-вторых, детские площадки у нас в плачевном состоянии, а на футбольном поле расположились бомжи и устраивают там пиры с той самой помойки. Если бы детские площадки находились в приличном состоянии и не возле мусорных контейнеров, то и вопрос бомжей был бы решен.

Ответ: Список дворовых территорий, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержден в декабре прошлого года – всего 272 объекта. В данное время объявлен конкурс на строительно-монтажные работы. Указанный адрес будет включен в план следующего года. По мере выделения бюджетных средств будет произведен ремонт детской игровой площадки. Также сообщаем, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН РК) площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны быть удалены от жилых и общественных зданий на расстояние не менее 25 метров, но не более 100 метров. Однако в исключительных случаях, когда в жилых массивах нет возможности соблюдения таких интервалов, эти расстояния устанавливаются комиссией с участием районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации и специалиста органа государственной санитарно-эпидемиологической службы. Вышеуказанный случай как раз из этого разряда, так как в вышеупомянутом районе свободные места для передислокации контейнерной площадки отсутствуют.

Просьба Бориса: Я живу на улице Кожамкулова, 117. Несколько лет назад здесь обустроили парковую зону. Но почему-то забыли переоборудовать детскую площадку. Двор у нас проходной, тянется вдоль речки Есентай, народу много, бегают дети. Но детская площадка просто ужасная. Остались всего одни качели да сломанная горка. Очень просим помочь в благоустройстве детской площадки.

Ответ: Двор дома № 117 по улице Кожамкулова включен в план 2018 года. По мере выделения бюджетных средств будет произведен капитальный ремонт дворовой территории с устройством детской игровой площадки.

Акмарал бьет тревогу: Прошу обратить внимание на детскую площадку по адресу: 1-й микрорайон, между домами № 30–34. На детской площадке сломаны качели и торчит арматура. Просим заменить также сетку, огораживающую площадку. Здесь собирается для игр очень много деток, особенно по вечерам, иной раз 30–40 человек. Это все небезопасно для детей!

Ответ: Указанный двор включен в проект плана капитального ремонта дворовых территорий Ауэзовского района на 2017–2019 годы.

Обращение Петра: Наша улица Бегалиева (бывшая Кудайбердиева), отрезок от перекрестка РСУ до перекрестка «Городок», не была покрыта асфальтом никогда. Дорога выше и ниже указанных перекрестков заасфальтирована, а наш отрезок забыли. Мы уже обращались в акимат Наурызбайского района, нам пообещали, что положат асфальт в начале года, потом сказали, что нашу улицу перенесли на май. Теперь уже лето в разгаре, но все по-прежнему. Можно узнать, когда планируется благоустройство данного участка улицы и планируется ли вообще?

Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» сообщает, что Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы разработана проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ на 33 улицах микрорайона Калкаман, ранее не имевших асфальтного покрытия, в том числе на улице Бегалиева (от улицы Елибаева до улицы Макатаева). Реализация данного проекта начнется в июне текущего года.

Просьба Олега: Прошу устранить провал в асфальте на тротуаре набережной реки Большая Алматинка рядом с ТЦ «Мега».

Ответ: Факты подтвердились частично. Подрядной организацией района ТОО «Stampservice» был произведен текущий ремонт пешеходного моста и технической дорожки по вышеуказанному адресу. Дополнительно сообщаем, что русло реки Большая Алматинка находится на балансе ГУ «Казселезащита». Работы по ремонту технической дорожки набережной будут произведены по мере выделения финансовых средств.

Наталья обеспокоена: В Алматы запущена акция по сносу неэстетичных и мешающих ограждений и заборов. Но ведь нельзя бездумно крушить все вокруг! Речь о конкретном примере – легком решетчатом, аккуратном, декоративном ограждении для придомовых зеленых насаждений, оберегающем от вытаптывания, по бульвару Бухар жырау, 10/1 (угол улицы Римского-Корсакова). Это прекрасный пример для подражания при формировании комфортной городской среды. Визуально практически незаметен, не мешает проезду автотранспорта, повышает эстетические и эксплуатационные качества дома и улицы.

Ответ: В текущем году в Алматы стартовала программа «Город без заборов», в рамках которой предусмотрен снос заборов и ограждений, забирающих у горожан пространство и не соответствующих архитектурному облику города. При рассмотрении вопроса сноса заборов и ограждений по каждому объекту соответствие архитектурному облику мегаполиса рассматривается в индивидуальном порядке. По указанному в обращении объекту было принято решение оставить декоративное ограждение без сноса.

Руслан интересуется: Когда закончится беспредел с электроснабжением в Каменке (улица Рыскулова)? Два-три отключения в неделю, и никто не торопится устранять! По полдня сидим без света, как в каменном веке!

Ответ: По информации оперативно-диспетчерской группы АО «АЖК» РЭС-3 нарушения электроснабжения по адресу: микрорайон Каменка, улица Рыскулова, действительно имеют место в связи с аварийными переключениями. Персоналом АО «АЖК» РЭС-3 принимаются меры технического характера по устранению нарушения и восстановлению электроснабжения в сроки, установленные нормативно-техническими документами. Для электроприемников III категории, к которым относится жилой массив, в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» в случае ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения допускаются перерывы электроснабжения, не превышающие одного календарного дня. В целях оперативного предоставления информации рекомендуем обращаться в контакт-центр ТОО «Алматыэнергосбыт», который круглосуточно информирует о нарушениях электроснабжения, по тел. 356-99-99. Данные о датах и времени проведения плановых отключений электрооборудования с указанием квадрата улиц города, а также адреса РЭС размещены на сайте АО «Алатау Жарық Компаниясы» www.azhk.kz.

Вопрос Сергея: Планируется ли установка освещения и асфальтирование в микрорайоне Калкаман-2, переулок Комсомольский, а также на улице Латифа Кадырбекова? Даже в гораздо более отдаленных районах, таких как Шанырак, Улжан и Ужет, уже есть и асфальт, и фонари. А когда все это будет у нас?

Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» сообщает, что Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города разработана проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ на 33 улицах микрорайона Калкаман, ранее не имевших асфальтного покрытия, в том числе в переулке Комсомольском (от улицы Бегалиева до переулка Комсомольский, дом № 16) и на улице Кыдырбекова (от улицы Райымбек батыра до улицы № 2). Реализация проекта начнется в июне текущего года. Проектом также предусмотрено строительство линии наружного освещения.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА