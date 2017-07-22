Что портит жизнь алматинцам?

Исправленному верить

Верхняя строка рейтинга вопросов, волнующих алмтинцев на этой неделе, принадлежит дорогам и арыкам. Не только об этом, но и об отсутствии детских площадок, ненадлежащем уходе за зелеными насаждениями и других проблемах пишут горожане.

Просьба Наили: Обратите внимание на дороги в микрорайоне Акжар. Я живу в его верхней части и на себе испытываю, как тяжело ходить по неровной дороге, а таксисты и вовсе отказываются довозить нас до места. Можно ли проложить асфальт? Что и кому нужно сделать для этого?

Ответ: На сегодняшний день для обеспечения жителей Наурызбайского района качественной питьевой водой разрабатывается проектно-сметная документация. В проекте предусмотрено строительство сети водоснабжения протяженностью 109,2 километра и сети водоотведения протяженностью 70,8 километра, две очистные фильтровальные станции. По мере реализации этого проекта жители района будут обеспечены качественной питьевой водой. Вопрос строительства улично-дорожных сетей будет рассмотрен только после завершения реализации вышеуказанного проекта.

Обращение Алмаза: Прошу заменить сломанную решетку над подземной частью арыка на остановке юго-западного угла пересечения улиц Жарокова и Байкадамова (выше здания «Энергосбыта»).

Ответ: На днях подрядной организацией ГКП на ПВХ «Алматы Тазалық» была произведена работа по замене крышки смотрового блока арычной системы.



Вера интересуется: Будут ли сделаны тротуары по улице Яссауи? Я живу на этой улице между улицами Шаляпина и Жандосова. Приходится ходить по обочине проезжей части. Хотелось бы добираться до дома безопасно.

Ответ: Письмо направлено в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы. Указанный адрес будет внесен в план работ.

Татьяна благодарит: Спасибо за маленькое благоустройство перекрестка на пересечении проспекта Абая с улицей Саина со стороны Жетысу. Все сразу стало на свои места. Так держать!

Ответ: Спасибо. Эта наша работа.

Обращение Ольги: Я проживаю на улице Панфилова, в доме № 83, уже четыре года. Все это время обращалась в КСК с просьбой обустроить детскую площадку, но до сегодняшнего дня вопрос не решен. Площадка в плачевном состоянии. Моему ребенку и другим детям негде играть. Узнавала у соседей, когда в последний раз ее обновляли, и, к своему удивлению, выяснила, что это было примерно 18 лет назад. С каждым годом площадка, которой и так почти нет, только ухудшается! Негде даже посидеть с детьми в собственном дворе! Ни скамеек, ни песочниц – ничего нет!

Ответ: В список дворовых территорий Алмалинского района, где будет проводиться капитальный ремонт в 2017 году, вошли дома № 85 по улице Панфилова и № 81 по проспекту Жибек жолы, которые находятся в непосредственной близости с указанным домом. В рамках капитального ремонта будет произведен ремонт асфальтового покрытия и устройство детской игровой площадки. В данное время объявлен конкурс на производство строительно-монтажных работ.

Виктор интересуется: Когда акимат организует систематический полив молодых деревьев по улице Каблукова (набережная реки Большая Алматинка со стороны улицы Розыбакиева) между улицей Малахова и проспектом Аль-Фараби? В прошлом году из-за отсутствия полива до середины лета часть деревьев погибла. Сейчас на солнце температура доходит до 50 градусов, и если в течение нескольких дней полив не будет организован, оставшиеся молодые деревья погибнут! Листва на них уже сегодня начинает высыхать! С начала лета я не видел, чтобы кто-то занимался поливом деревьев на этом участке.

Ответ: Был произведен выезд по указанному адресу, по результатам которого подрядной организации района дано поручение произвести полив зеленых насаждений вдоль реки Большая Алматинка и взять на дальнейший контроль.

Татьяна сообщает: Мы проживаем на улице Монтажной, 12. Неоднократно обращались в КСК насчет спила деревьев по нашей улице, а работники отвечают, что эти деревья относятся к зоне ответственности акимата. По их словам, они все-таки дали заявку, но прошло столько времени, а меры не приняты. Деревья очень старые, сухие, высокие, растут рядом с домами, опасно выходить из дома. Более того, они нависли над электропроводами. 7 июня одна из веток уже упала и оборвала провод. Мы сидели без света весь день.

Ответ: В соответствии с Правилами содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы, содержание и защита зеленых насаждений в жилых микрорайонах, на улицах перед жилыми домами от строений до тротуарной линии возлагается на владельцев жилого фонда в пределах внутридворовой территории. В данном случае владельцем жилого фонда является КСК. Разрешение на снос и санитарную обрезку зеленых насаждений по городу выдает Управление природных ресурсов и регулирования природопользования. В случаях возникновения реальной угрозы жизни и здоровью людей из-за аварийности деревьев следует звонить в Службу спасения города Алматы по телефону 109 для принятия экстренных мер по ликвидации угрозы.

Вопрос Анатолия: Пишу третий год подряд. Когда у нас наладится энергоснабжение? На данный момент напряжение в сети очень низкое, сгорают электроприборы, энергосберегающие лампы не загораются, и за это мы платим по завышенным тарифам.

Ответ: По информации АО «Алатау Жарық Компаниясы», электроснабжение жилого дома № 6 в микрорайоне Шугыла, улица Карабулак, осуществляется от ВЛ-0,4кВ ТП-8797. ТП-8797 не находится на балансе и обслуживании АО «АЖК» РЭС-7. В тарифе на услуги по передаче электрической энергии не предусмотрены средства на обслуживание, эксплуатацию и реконструкцию сетей, не находящихся на балансе АО «АЖК». АО «АЖК» является энергопередающей организацией, осуществляющей передачу и распределение электрической энергии потребителям в пределах границ балансовой принадлежности, и не производит обслуживание и ремонт, а также не несет ответственности за содержание в надлежащем состоянии электрических сетей, не находящихся на балансе компании. В соответствии с требованиями Правил пользования электрической энергией ответственность за состояние и обслуживание электрических сетей несет балансодержатель.

От редакции: Ответ чиновников не прояснил этот вопрос. Спрашиваем еще раз: когда все-таки наладится электроснабжение по указанному адресу?

Жания просит помощи: У нас проблема с электроснабжением. В неделю по нескольку раз без причин отключают свет, бывает, в день по два-три раза могут отключить. Когда звонишь в электросеть, в основном никто трубку не берет. У меня трое маленьких детей, без электричества их ни покормить, ни искупать нормально. Когда на улице ветреная погода, все сидим в темноте, потому как обязательно свет отключится. Неужели никак нельзя провода закрепить?

Ответ: По информации АО «Алатау Жарық Компаниясы», перерывы в подаче электроэнергии имели место по причине переключения в сетях и вывода в ремонт электрооборудования, а также расчистки трассы от веток. Персоналом АО «АЖК» РЭС-3 выполняются меры технического характера по устранению нарушения и восстановления электроснабжения в сроки, установленные нормативно-техническими документами. Для электроприемников III категории, к которым относится указанный жилой массив, в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок в случае ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения допускаются перерывы электроснабжения, не превышающие одного календарного дня. В целях оперативного предоставления информации рекомендуем обращаться в контакт-центр ТОО «АлматыЭнергоСбыт», который круг-

лосуточно информирует о нарушениях электроснабжения по телефону 356-99-99. Данные о датах и времени проведения плановых отключений электрооборудования с указанием квадрата улиц города, адреса РЭС размещены на сайте АО «Алатау Жарық Компаниясы» www.azhk.kz.

Арман интересуется: Я по поводу программы «Город без заборов». Применение этой программы относительно государственных учреждений и парков понятно. А имеет ли оно силу в отношении частной собственности и соответствует ли другим законам и Конституции? Дело в том, что неизвестные лица приходят на территории домов и угрожают спилить забор без какого-либо предъявления документов, просто ссылаясь на эту программу. Кроме того, они предлагают сдать его именно им на лом. Но территория вокруг дома является собственностью кондоминиума, то есть всех жильцов дома. Неужели со временем и у частных домов снесут заборы? А как быть с детьми? Снос заборов, ограждающих детские площадки от лиц без места жительства, постороннего проникновения, да и просто защищающих детей от того, чтобы они не выбегали на дороги и проспекты за мячом, противоречит нормальной логике. Ориентир на Европу, конечно, интересен, но почему бы не обеспечить безопасность, полный охват камерами и освещением абсолютно всего города, а потом уже говорить об ограничении передвижения граждан.

Ответ: При реализации концепции улучшения облика города Алматы согласно принципам «Город для пешеходов» производится демонтаж заградительных конструкций, препятствующих прохождению пешеходов, жителей и гостей города по разным сегментам городской территории. Во время проведения работ по демонтажу заградительных конструкций уделяется внимание соответствию имеющихся ограждений к требованиям архитектурных норм и СНиПов, а также их совместимости с культурным обликом и стилем дизайна данного квартала.

Владимир сигнализирует: Зашел в заведение «Coffee Original – сеть кофеен» на проспекте Абая, 46. Занимается общепитом, продажей смузи, кофе, гамбургеров и пр. Хотел расплатиться платежной карточкой, но у меня ее не приняли, сказали, что у них нет терминала оплаты. Пришлось искать терминал, чтобы обналичить деньги. Оплатил наличными, попросил фискальный чек, на что администратор вежливо сказала, что они не выдают чеки, все вопросы к начальству. Но начальства на месте не оказалось. Прошу учредить проверку данного заведения на предмет выдачи населению фискальных чеков и наличия POS-терминала. Все-таки центр города, рядом с центральным стадионом, и в открытую уклоняются от налогов.

Ответ: Организация и проведение проверочных мероприятий по выдаче фискальных чеков, а равно принятие процессуальных мер к данной кофейне входит в компетенцию Управления государственных доходов по Бостандыкскому району, куда и было перенаправлено обращение. По заявлению была открыта внеплановая проверка. Об итогах рассмотрения и принятии мер, предусмотренных действующим законодательством РК, уведомим дополнительно.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА