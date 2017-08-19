Какие лифты в многоэтажках подлежат замене? Как заставить председателя КСК работать? Когда будет стабильно подаваться вода в жилые районы недавно присоединенных к городу территорий? Эти вопросы в лидерах недельного рейтинга «Что портит жизнь алматинцам».

Ольга интересуется: Я по поводу замены лифта в нашем доме. Я проживаю по проспекту Гагарина, 280а. Наш дом был сдан в эксплуатацию в 1993 году. В феврале этого года наш председатель КСК «Алмагуль» ходила по квартирам нашего подъезда и собирала подписи за замену лифта. Было собрано несколько подписей. Многие, в том числе и я, не подписали и не дали свое согласие на замену, так как наш лифт еще не отслужил свой срок – всего лишь 22 года, а нужно 25, притом что он не так часто ломался. И потом это очень дорогое удовольствие, а в нашем подъезде проживают люди среднего достатка и пенсионеры. Тем не менее с начала августа у нас началась замена лифта, тогда как в других домах, которые стоят еще с 80-х годов, почему-то их не меняют. Почему нас обязывают платить за замену лифта, почему вообще нам его меняют, раз срок службы еще не вышел, и почему его меняют без согласия многих жильцов? Прошу разобраться с этими вопросами и выяснить ситуацию с председателем КСК «Алмагуль» и компанией «Алматылифт» – на каких основаниях они проводят данные действия?

Ответ: Замена лифтов, установленных в многоквартирных жилых домах, производится по рекомендации специалистов-экспертов экспертной организации ТОО «КазЦентр ТЭСЭП». Лифты, отработавшие нормативный срок службы, должны быть отключены, так как по подобным лифтам эксперты дают рекомендации отключить и в дальнейшем их не использовать (ГОСТ 22011-95). Данные меры предпринимаются в целях исключения несчастных случаев при их эксплуатации. При обследовании лифтов, расположенных в жилых домах, экспертные обследования производятся в присутствии начальника соответствующего участка ТОО «Алматылифт». По дому № 280 по проспекту Гагарина были проведены общие собрания жителей по вопросу замены лифта. По условиям государственной программы развития регионов до 2020 года для участия в ней должны дать согласие 70 процентов собственников квартир жилого дома. При отсутствии достаточного количества подписей жилой дом в программу не включается.

Обращение Гайни: Примите меры в отношении председателя ЖСК «Алмагуль» И. Коваленко (микрорайон Орбита-1, д. 26), так как подъезды она не ремонтирует, собраний избегает, но при этом требует срочную оплату за ремонт и содержание дома. В подвале 1-го подъезда периодически пахнет канализацией, да так, что невозможно дышать, окна в подъезде не открываются, почтовые ящики старые. Все это председатель обещала поменять и исправить, но на деле так ничего и не выполняет. Просим принудить председателя ЖСК «Алмагуль» предоставить отчет и провести собрание.

Ответ: В ЖСК «Алмагуль» был направлен запрос. По информации И. Коваленко, в месяц по вашему дому собирается сумма целевого сбора 59 000 тенге, из которых 36 000 тенге уходит на зарплату работников ЖСК и административные расходы, освещение и мелкий ремонт. В случае несогласия с данным раскладом расходов по дому вы можете по собственной инициативе созвать общее собрание, решением жильцов изменить порядок использования средств и обязать председателя КСК исполнить данное решение. При игнорировании председателем ЖСК выполнения решения общего собрания вы имеете право обратиться в суд. Кроме этого, у собственников квартир есть право самим создать орган управления жильем либо переизбрать председателя ЖСК. Этот вопрос решается на общем собрании, поскольку общее собрание является высшим органом кооператива собственников квартир.

От редакции: И вновь недовольные жильцы обращаются к чиновникам с требованием заставить домоуправа работать и отчитываться как положено, вместо того чтобы самим проявить инициативу. Пора уже понять, что до тех пор, пока собственники квартир будут оплачивать безмятежную жизнь КСКовских функционеров, те ни за что добровольно не покинут свои теплые места.

Вопрос Назиры: Когда подключат центральное водоснабжение по улице Ауэзова? Трубы проложили два года назад.

Ответ: Для обеспечения качественным водоснабжением Наурызбайского района по государственной программе «Акбулак» в микрорайонах Калкаман-1, 2, 3 и Алтын Алаш по заказу Управления энергетики и коммунального хозяйство города Алматы произведены строительные работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей с охватом 72 улиц, протяженностью сетей водоснабжения – 123 километра, сетей водоотведения – 80 километров. Обращение направлено в Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, так как вопрос подключения водоснабжения находится полностью в его ведении.

Юрий недоумевает: Во дворе домов № 14–16 по проспекту Достык в феврале некая бригада разломала капитально построенную контейнерную площадку для сбора мусора и начала строить новую: залили фундамент под основание, завезли бетонные плиты, небольшие блоки, установили их в два ряда, и на этом все закончилось! Сейчас уже август, то есть ровно полгода объект стоит заброшенный. Мусор валяется везде, кроме мусорных баков, потому что к ним тяжело подойти. Председатель КСК «Тополек» на наши вопросы отвечает, что, дескать, он не в курсе, кто и что делает.

Ответ: Администратором программы по строительству контейнерных площадок по городу Алматы является Управление природных ресурсов и регулирования природопользования. Согласно договору «Текущий ремонт контейнерных площадок для сбора твердо-бытовых отходов», заключенному между управлением и ТОО «Данияр С.Е.К.», работы по указанному адресу должны были завершиться еще в 2016 году. Однако ТОО «Данияр С.Е.К.» в установленный договором срок работы не выполнило, качество построенных площадок не соответствует технической спецификации. В связи с этим управлением подан иск в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. По решению суда ТОО «Данияр С.Е.К.» обязано завершить начатые работы в полном объеме. В настоящее время решение суда передано в Департамент по исполнению судебных актов. Телефоны для справок: 262-16-13, 262-16-14.

Светлана спрашивает: В начале августа в нашем дворе убрали две качели, горку, песочницу, четыре лавочки, свалили все это в кучу, раскурочили территорию, набросали камней и уехали. Так все это и валяется, никакие работы не ведутся. Теперь детям негде играть, а взрослым негде отдохнуть. Когда начнутся работы по благоустройству нашего двора?

Ответ: Информация, изложенная в письме, принята к сведению. Внутридворовая территория жилых домостроений, расположенных по адресу: улица Фурманова, 244, включена в план работ на текущий год по благоустройству и обустройству дворовой территории. На сегодняшний день ведутся благоустроительные работы. Замечания, указанные в письме, будут учтены.

Просьба Сандугаш: В нашем дворе по улице Тулебаева, 19, в конце июня раздолбили перед подъездом асфальт, разобрали детскую площадку, качели, все разворотили, пообещали, что построят новую детскую площадку и сделают это в течение шести рабочих дней. Но уже середина августа, а наш двор до сих пор как после бомбежки. Детям и старикам негде отдохнуть, скамейки разобраны, выходить из подъезда опасно, так как камни и ямы перед входом. Мы понимаем, что сейчас идет реконструкция всего города, но обещанное нужно выполнять. Скоро лето заканчивается, а нашим детям негде играть. Прошу в оперативные сроки отремонтировать наш двор.

Ответ: Информация принята к сведению. Внутридворовая территория жилых домостроений по адресу: улица Тулебаева, 19, включена в план работ на текущий год по благоустройству и обустройству дворовой территории. На сегодняшний день ведутся благоустроительные работы. Все замечания, указанные в обращении, будут учтены.

Обращение Азиза: Как можно попасть в список дворов, где планируется установка детских площадок? Может, нужна официальная заявка от жильцов дома? В частности, интересует установка детской площадки во дворе домов по улице Тулебаева, дома № 156 и 160.

Ответ: Внутридворовая территория жилых домостроений по указанному адресу включена в сводный список района по благоустройству и обустройству дворовых территории.

Вопрос Анны: Не так давно во дворе дома № 58 на улице Кунаева (дом на 8 квартир) был снесен забор, после чего двор стал использоваться гражданами как стихийная парковка, курилка, а по вечерам как пункт праздного времяпрепровождения громких компаний, благодаря чему жителям дома чинятся препятствия с выездом со двора, прогулкой детей, спокойным нахожденем дома и пр. В связи с вышеизложенным всех жильцов дома интересует вопрос установки шлагбаума для пресечения всего происходящего после сноса забора. Как и где мы можем получить разрешение на установку шлагбаума?

Ответ: Дворовые территории объектов кондоминиумов находятся в долгосрочном безвозмездном пользовании и являются местом общего пользования собственников помещений (квартир). Согласно Правилам содержания общего имущества объекта кондоминиума по решению большинства собственников помещений (квартир) на общем собрании допускается использовать не по назначению территорию, прилегающую к жилому дому (жилому зданию). То есть жители вправе установить шлагбаум при обеспечении свободного доступа специализированной технике (скорая помощь, пожарная и т.д.), регулируемый круглосуточным охранным персоналом, согласовав это с ДЧС города Алматы. Для этого необходимо наличие протокола общего собрания.

Просит помощи ветеран труда Алексей Никанорович: Много лет не было в моей квартире ремонта. Копил деньги. Устно договорился с соседом. Дал ему предоплату 50 тысяч тенге, а остальные 50 тысяч решил выплатить по завершении ремонта. Сосед работал ровно один день, за который успел побелить кое-как одну комнату. После этого он сказал, что больше работать не будет и деньги, не возвращает. Помогите вернуть уплаченный аванс.

Ответ: Юрист Н. Кеменов пояснил, что в этом случае договор с частным лицом на ремонт квартиры не заключался. Следовательно, предъявлять претензии в судебном порядке не представится возможным. Однако налицо факт мошенничества. И по этому поводу, заручившись свидетельскими показаниями, следует обратиться в органы МВД.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА