Что портит жизнь алматинцам

Особое беспокойство горожан вызывает состояние русел рек и прилегающей к ним территории. По-прежнему актуальны вопросы освещения и благоустройства улиц и дворов. Обострилась ситуация с парковкой автотранспорта. Не добавляет комфорта безалаберная работа домоуправов.

Предложение Вячеслава: Не пора ли провести рейд в 11-м микрорайоне вдоль набережной речки Большая Алматинка? Забор, установленный несколько лет назад, уже поломан в нескольких местах. Гранитные плиты на порогах речки были плохо закреплены. Часть их смыло, часть, видимо, растащили. В самой речке полно мусора, целые деревянные двери торчат, застряв на порогах. Вдоль набережной вот уже несколько месяцев валяется мусор. Например, у дома № 47 по улице Юбилейной со стороны набережной лежит куча битого шифера, с другой стороны речки напротив дома № 28 возле какой-то базы валяется куча металлолома и мешки с мусором. А ведь это места общего пользования, где люди с детьми гуляют. Кроме того, в 11-м микрорайоне около домов № 30 и 31 уже год как стоит недостроенная контейнерная площадка для ТБО. Год назад привезли бетонные блоки, установили колонны. Потом в начале лета установили несколько блоков стены и так и оставили. Стоят недостроенные стены, валяются блоки… Хотелось бы, чтобы не только центр города был чистым, красивым и аккуратным, но и его окраины тоже.

Ответ: В ходе проверки с владельцами домов по вышеуказанным адресам была проведена профилактическая беседа о недопущении нарушений Правил благоустройства территорий города Алматы, некоторые были привлечены к административной ответственности.

От редакции: Ремонтировать и благоустраивать можно до бесконечности. Когда же мы научимся беречь то, что у нас есть? Неужели только штрафами можно обеспечить порядок в городе?

Просьба Инны: Прошу обеспечить пешеходный проход и проезд для велосипедов с набережной реки Б. Алматинка в сторону проспекта Навои в районе жилых комплексов «Шахристан» и «Сезам». Суть проблемы: в настоящее время отсутствует выход и выезд для велотранспорта с набережной в западном направлении по улицам Торайгырова и Рыскулбекова. В результате на расстоянии около 1000 метров невозможно выйти с набережной реки в направлении жилых микрорайонов Орбита и Таугуль, так как жилые комплексы «Шахристан» и «Сезам» огорожены глухим забором и пешеходные калитки имеют магнитные замки. Между забором вокруг ЖК «Шахристан» и частным сектором со стороны улицы Рыскулбекова имеется ее продолжение, но оно не доведено до набережной, где сейчас находится не­узаконенная автостоянка и пустырь. Между забором вокруг ЖК «Сезам» и «Шахристан» со стороны улицы Торайгырова нет оформленного прохода, люди протоптали небольшую тропку в зазоре между улицей и забором.

Ответ: Управлением административной полиции ДВД совместно со специалистами Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы и представителями отдела благоустройства районного акимата проведено обследование с выездом на место. Установлено, что обустройство выхода и выезда из прогулочной зоны вдоль набережной реки Большая Алматинка на улицу Торайгырова в районе ЖК «Шахристан» из-за геометрических параметров прилегающей территории не предоставляется возможным.

От редакции: Неужели трудно было заранее на этапе проектирования предусмотреть возможность беспрепятственного выхода горожан на набережную? Вроде бы и реки, и их берега принадлежат всем без исключения?

Обращение Науана: Повторно обращаюсь с просьбой поставить уличные фонари на пересечении улиц Мауленова и Карасай батыра. Вроде бы уже получил положительный ответ, однако на сегодняшний день так ничего и не сделано.

Ответ: По информации ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы кала жарык», неисправности уличного освещения устранены 22 ноября.

Просьба Азамата: Во дворе дома № 166 микрорайона Айнабулак-4 уже около трех месяцев нет света. Детям опасно поздно возвращаться со школы. Патрульные машины в наш двор не заезжают. Ночью во дворе собирается много алкоголиков. Прошу принять меры!

Ответ: По информации ГКП на ПХВ «Алматы кала жарык», неисправности дворового освещения по указанному адресу устранены.

Руслан интересуется: Когда уже в школе-лицее № 48 Медеуского района построят современную футбольную площадку? И самой школе тоже необходим наружный и внутренний капитальный ремонт.

Ответ: Для проведения капитального ремонта в ШЛ № 48 подготовлена проект­но-сметная документация и проведена экспертиза. Выделение финансовых средств на строительство планируется в следующем году.

Повторные вопросы Айгерим: 1. Где должны парковать свои машины сотрудники ближайших организаций, а также горожане, приезжающие по различным вопросам в госорганы и иные заведения, расположенные вдоль улиц, где установлены велодорожки и выделенные полосы, не только по улице Кунаева, но и на улицах Шевченко, Каблукова, Торайгырова? 2. Как будет решаться вопрос проезда к жильцам ближайших домов машин экстренных служб ввиду того, что теперь во дворах из-за отсутствия парковочных мест припаркованы автомашины? 3. Где должны оставлять свои автомашины приезжающие с больными детьми в детскую городскую больницу № 2 по улице Алтынсарина (выше улицы Кабдолова), где отведена выделанная полоса для общественного транспорта? 4. Что будет с велодорожками в зимнее время года? Можно ли на этих дорожках парковать машины зимой? 5. Можно ли увеличить количество выездов маршрутов общественного транспорта № 16, 65, 38, 45, 31, 23, 48 в часы пик, чтобы сделать поездки на работу и обратно доступными, удобными и безопасными для всех?

Ответ: 1. Относительно увеличения количества выездов маршрутов № 16, 65, 38, 45, 31, 23, 48 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщает следующее: разрабатывается новое расписание движения общественного транспорта, и предложение будет рассмотрено в рамках разработки. 2. Управлением административной полиции ДВД города Алматы проведено обследование с выездом на место. Результаты обследования: по улицам Кунаева, Шевченко, Каблукова и Торайгырова технические средства регулирования дорожного движения установлены согласно требованиям СТ РК 1412-2010 и соответствуют утвержденному проекту. При проектировании данных улиц были учтены геометрические параметры указанных улиц, интенсивность движения транспортного потока, наличие велодорожек, а также степень безопасности участников дорожного движения. На участках улиц, снижающих их транспортно-эксплуатационные характеристики, установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Администратором данных видов работ является Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы. 3. Сотрудники организаций и жители домов на вышеуказанных участках улиц должны осуществлять стоянку транспортных средств в местах, где это разрешено и регламентировано требованиями правил дорожного движения. В соответствии с требованиями ПДД «остановка и стоянка транспортных средств запрещена, если данное действие сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств». При выявлении или обнаружении фактов нарушений правил парковки транспортных средств необходимо обращаться в дежурную часть по телефонам: 254-45-05 или 102. 4. По проспекту Алтынсарина от улицы Жандосова до улицы Кабдолова и по улице Утеген батыра от проспекта Абая до проспекта Райымбека введена обособленная полоса для движения общественного транспорта, которая утверждена и согласована со всеми заинтересованными службами. Места под остановку и стоянку транспортных средств определяются установкой соответствующих дорожных знаков. Вышеуказанная схема организации дорожного движения соответствует утвержденному проекту, в связи с чем внесение изменений и дополнений считается нецелесообразным. Кроме того, Управление административной полиции ДВД города Алматы рекомендует строго соблюдать ПДД РК, заранее корректировать свой маршрут движения. 5) Сотрудниками полка ДПП МПС ДВД города Алматы по улицам Каблукова и Торайгырова проведены целенаправленные рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения. В соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения ПДД к административной ответственности привлечены восемь водителей.

От редакции: После критики наконец от чиновников получены ответы, пусть и формальные, но зато почти по всем пунктам теперь уже повторного обращения горожанки. Остался открытым вопрос: можно ли будет парковать авто на велодорожках в зимнее время года?

Просьба Нурлана: После реконструкции улицы Мынбаева невозможно стало ездить по ней, так как мешает хаотичная парковка, отсутствуют знаки. По улице Мынбаева стоит детский сад № 90, просьба установить здесь знаки пешеходного перехода и «лежачих полицейских». На данном месте уже не раз сбивали маленьких детей, так как их не видят из-за машин, что припаркованы «елочкой» и сужают дорогу. По улице Мынбаева находится лицей «Туран», автобусы которого также паркуются как попало, в связи с чем образуются заторы. Просьба установить знаки, разрешающие парковку в специальных карманах, и оборудовать парковочные места для инвалидов.

Ответ: Для обследования по указанному адресу выехали специалисты. В список на установку включены следующие дорожные знаки: «Остановка запрещена» (с 20.00 до 7.00) по южной стороне улицы Мынбаева от улицы Т. Озала до границы яслей-сада № 90 по улице Мынбаева, 106, а также в границах у объектов образования ясли-сад № 140 (улица Сатпаева, 101/1) и школа-лицей «Туран» (улица Мынбаева, 102), с установкой дорожных знаков «Дети». Указанный список будет направлен в конце ноября уполномоченному органу, обеспечивающему безопасность на дорогах, – в Управление административной полиции города Алматы.

Гульнара просит помочь престарелым родителям: Они проживают в ЖК «Премьера», дом № 25. Соседи сверху заливают их уже второй месяц. Родители обращались к руководителю ПК «Курмет Достар», к участковому инспектору полиции, в налоговую службу, в акимат района с просьбой найти соседей и ликвидировать результаты двухмесячного потопа. В конечном итоге чиновники акимата Наурызбайского района предложили обратиться в суд. Для подачи иска требуется приложить заключение экспертизы, оплатить госпошлину. Но самое сложное для стариков – передвигаться по городу. Поэтому они сидят дома и плачут, что не могут достучаться ни до одной службы… И это при том, что коммунальные платежи мои родители оплачивают вовремя, свои обязательства выполняют своевременно, оплачивают услуги ПК. Видимо, придется старикам, стиснув зубы, делать ремонт, потому что нет у нас управы на недобросовестных соседей и домоуправов.

Ответ: 24 ноября специалистом отдела коммунального хозяйства аппарата акима Наурызбайского района совместно с участковым МПС и специалистами ПК «Курмет Достар» был произведен осмотр квартиры № 21 дома № 25 ЖК «Премьера». В ходе осмотра выявлено, что в ванной комнате образовалась течь шланга смесителя. По данному факту был составлен акт технического осмотра. Специалистами ПК «Курмет Достар» даны рекомендации о замене шлангов.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА