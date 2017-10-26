Чтобы у нас лечиться надо быть здоровым и очень богатым

Приемный покой

Это обращение поступило от 81-летней алматинки Мадины Усеновой – инвалида II группы, ветерана, участника ТФ ВОВ.

«… В последнее время участились приступы стенокардии, давление скачет до 200/ 110, – пишет пенсионерка. – Страшные головные боли, головокружение до рвоты. Что-то произошло с глазами: сильно болят глазные яблоки, не могу взглянуть влево, вправо, вниз, вверх, приходится поворачиваться всем корпусом.

Была на консультации офтальмолога, невропатолога. Они считают, что меня надо госпитализировать в неврологическое отделение. Но практически это оказалось невозможным, так как очередь на портал по неврологии забита на три месяца вперед. Участковый врач попыталась оформить портал по кардиологии. Я состою на учете по ИБС, гипертонии, перенесла дважды коронарографию и стентирование. Мне рекомендовано дважды в год проходить плановую госпитализацию. А я уже четыре года в стационаре не обследовалась.

Мне назначили огромный список амбулаторных обследований, пройти которые практически невозможно ни физически, ни материально. Судите сами: у меня гипертонический криз - АД 200/110, строгий постельный режим, а я должна предоставить рекомендательное письмо от завотделением той больницы, куда хотят меня госпитализировать. Зачем эта бумажная волокита? Разве недостаточно рекомендации кардиолога, участкового врача поликлиники?

А эти многочисленные анализы… Их так много, и почти все стоят очень дорого. Бесплатно в поликлинике можно выполнить только лабораторные анализы, ЭКГ и УЗИ. А все остальные обследования надо искать в других медцентрах, расположенных в разных частях нашего огромного мегаполиса.

Чтобы пройти все эти обследования, надо быть молодым, здоровым и очень богатым. Позвонила, узнала, что почем: эхо-кардиограмма – от 6000 тенге; суточный мониторинг –от 12 000 тенге и выше; МРТ головного мозга – 30 200 тенге; ФГДС – 4800 тенге; циклоскопия - от 8200 тенге и т. д.

И вот это безобразие называется «гарантированный объем бесплатных медицинских услуг?»

Не по карману простому человеку, тем более инвалиду, пенсионеру, такое БЕСПЛАТНОЕ лечение! Хотя в пункте 8 документа, который называется «Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи» (ГОМБП), написано:

«При стационарном лечении все осмотры, консультации специалистов, диагностические обследования, в том числе с использованием малоинвазивных технологий, производятся бесплатно… дорогостоящие виды диагностических исследований для социально уязвимых слоев населения – детям до 18 лет, участникам ВОВ, пенсионерам по возрасту, инвалидам, компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография и другие сложные обследования также производятся бесплатно».

После прочтения этого письма у редакции тоже возник вопрос: кто следит за четким и строгим соблюдением исполнения ГОМБП? То есть так, как должно быть в стране, где закон главенствует.

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА