Чувство долга

Алматинцы недоумевают: как так – оплачиваем регулярно, и по счетчику, а нам пишут долги!

Нарекания в адрес поставщиков тепла и газа приходят к нам в редакцию систематически. Алматинцы недоумевают: как так – оплачиваем регулярно, и по счетчику, а нам пишут долги!

Мы обратились к поставщикам услуг с просьбой прояснить некоторые, на наш взгляд, запутанные ситуации. И вот какие ответы получили.

ИПУ и ОПУ: почему сложно с расчетами?

Жилец дома № 4, что в микрорайоне Самал-1, заметил, что в счетах-квитанциях, притом что коммуналку он оплачивает регулярно, появляется долг за пользование горячей водой. Причем его сумма все время меняется то в большую, то в меньшую сторону (в этом доме нет общедомового прибора учета тепла – ОПУ).

– Снятие показаний приборов коммерческого учета при отсутствии устройств дистанционной передачи данных производится потребителем (согласно пункту 31 Правил пользования тепловой энергией, утвержденных приказом министра энергетики Республики Казахстан от 18.12.2014 года

№ 211), – отвечает самаловцу руководство ТОО «Алматинские тепловые сети». – При невозможности снятия этих показаний энергопередающей (энергопроизводящей) организацией и если при этом потребитель самостоятельно не предоставит сведения о количестве использованной им тепловой энергии, энергопередающая (энергопроизводящая) и энергоснабжающая организация производит расчет по среднесуточному расходу тепловой энергии за предыдущий период с последующим перерасчетом по фактическим показаниям приборов коммерческого учета.

В связи с отсутствием фактических показаний индивидуальных приборов учета горячей воды (далее – ИПУ ГВС) в графе «долг/переп.» отражается долг либо переплата.

После внесения фактических показаний ИПУ ГВС выполняется перерасчет по услуге «горячая вода», который отражается в следующей квитанции в графе «перерасч.».

По лицевому счету обратившегося потребителя из микрорайона Самал-1 показания на 15.06.2017 года составили 357,00 м3, оплаченные – 347,30 м3, разница составила 9,699*445,89 тг./м3 = 4325,70 тенге.

В счетах-квитанциях АО «Алсеко» необходимо обращать внимание на графу «оплач.», так как в ней указывается вся оплата горячей воды, переведенная в кубические метры .

Для удобства понимания рассмотрим принцип начисления на одной из отправленных квитанций:

Вывод: всегда важно сдавать показания ИПУ!

Напомним, что в соответствии с приказом № 126-ОД от 25.07.2016 года действует утвержденный тариф, тарифная смета и размеры платы за горячее водоснабжение и отопление на услуги ТОО «АлТС» по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с 01.04.2017 года. В межотопительный сезон при наличии счетчиков на горячее водоснабжение и отсутствии приборов учета тепловой энергии плата за горячее водоснабжение составляет 445,89 тенге/м³, в отопительный сезон – 483,47 тенге/м³.

Вот так намудрили! Это первое, что приходит на ум после прочтения подобного ответа. Нет, само по себе объяснение сделано ответственно. Но основано на такой заумной методологии подсчета, что…

А это ответ ТОО «АлТС» на обращение в редакцию жительницы микрорайона Аксай-4, дом № 8.

– Этот многоквартирный жилой дом оборудован прибором учета тепловой энергии (ОПУ) с 01.12.2013 года, – констатируют тепловики. – Начисление за горячее водоснабжение производится в соответствии с пунктами 5.9.3, 5.3 Публичного договора снабжения тепловой энергией бытовых потребителей жилых многоквартирных домов города Алматы. А именно: при наличии общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОПУ) и индивидуальных приборов учета расхода горячей воды (ИПУ) начисление платы за 1м³ ГВС производится по стоимости, сложившейся на основании фактической величины теплопотребления за расчетный период, определяемой по приборам учета тепловой энергии. При наличии приборов учета тепловой энергии начало и окончание расчетного периода определяются поставщиком и указываются ежемесячно в платежном документе (квитанции).

Также согласно пункту 31 Правил пользования тепловой энергией, утвержденных приказом министра энергетики Республики Казахстан 18.12.2014 года № 211, при невозможности снятия показаний приборов коммерческого учета тепловой энергии энергопередающей (энергопроизводящей) организацией и если при этом потребитель самостоятельно не предоставит сведения о количестве использованной им тепловой энергии, энергопередающая (энергопроизводящая) и энергоснабжающая организация производит расчет по среднесуточному расходу тепловой энергии за предыдущий период с последующим перерасчетом по фактическим показаниям приборов коммерческого учета.

Плата за горячее водоснабжение при наличии общедомового прибора учета формируется ежемесячно, следовательно, необходимо выполнять оплату горячего водоснабжения по показаниям счетчика с учетом фактического расхода за расчетный период, указанный в нижней части квитанции АО «Алсеко». В случае выполнения оплаты фактического расхода горячего водоснабжения, потребленного в другом расчетном периоде, возникают разногласия, так как плата каждый расчетный период различная.

В связи с оплатой начислений не в полном объеме по лицевому счету, указанному потребителем, образовалась задолженность по услуге «горячая вода» в сумме 8913,73 тенге.

Отметим, что ранее потребителю для рассмотрения был предоставлен расчет начислений и оплат по горячей воде с февраля 2014 года по июль 2017 года.

Подведем итог: чтобы избежать путаницы в начислениях за услуги горячего водоснабжения, необходимо всегда и вовремя сдавать показания индивидуального прибора учета.

Для информации: Для соответствия начисления за горячее водоснабжение фактическому расходу со счетчика горячей воды или если потребитель отсутствует в квартире на момент снятия показаний счетчиков, он имеет возможность предоставлять показания в ТОО «АлТС» одним из следующих способов: подать заявку на осмотр по телефону 341-07-77; передать показания посредством SMS по следующим сотовым номерам +7-705-991-94-51 (Beeline) или +7-702-325-59-61 (Kcell); передать на e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; заполнить строку «Горячая вода. Абонент» в столбце «послед.» в счете-квитанции на момент оплаты за коммунальные услуги. В случае наличия более одного ИПУ ГВС в столбце «послед.» необходимо писать сумму показаний всех ИПУ ГВС.

Короче говоря: если у вас есть ИПУ, старайтесь платить в один и тот же день месяца, руководствуясь показаниями своего прошедшего поверку счетчика ГВС. Именно так мы рассчитываемся за холодную воду, и здесь проблем не возникает. Кстати, почему бы тепловикам не перенять опыт «холодных» коллег?

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА