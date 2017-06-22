Cкорую медпомощь в Казахстане планируется реформировать

Об этом сообщили в Минздраве страны

– Предлагается исключить неотложную медицинскую помощь, оставив только скорую медицинская помощь, – говорит директор Департамента организации медицинской помощи Минздрава РК Ажар Тулегалиева.– Это форма предоставления медпомощи при возникновении заболеваний, состояний, требующих экстренной медпомощи, для предотвращения существенного вреда здоровью. Также мы хотим включить понятие – первая помощь для спасения жизни человека и предупреждение осложнений при несчастном случае или внезапном заболевании, проводимые на месте происшествия самим пострадавшим или другим лицом, находящимся поблизости. То есть каждый гражданин нашей страны должен уметь оказывать первую помощь. В соответствии с новой системой распределения услуг скорая помощь будет финансироваться из республиканского бюджета. Также в новом проекте приказа исключаются врачебные бригады. Врачи будут работать не в фельдшерских, а в специализированных бригадах: кардиологических, интенсивных и педиатрических. Впервые предлагается введение единого дизайна санитарного транспорта, наличие светоотражающих опознавательных знаков.

В Минздраве планируют усилить звук сигнальной сирены и свет маячков, чтобы он был виден ночью и днем. Также будут открыты call-центры во всех областных, городских станциях и подстанциях скорой помощи в сельской местности. Кроме того, повсеместно внедрится автоматизированная система управления и системы GPS-навигации.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ