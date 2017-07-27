Давайте разберёмся

Как действовать, чтобы не остаться без пенсионных или социальных выплат?

Все мы потенциальные пенсионеры. И от инвалидности тоже никто не застрахован. Как действовать, чтобы не остаться без пенсионных или социальных выплат?

«Могут обязательные пенсионные выплаты перечисляться одновременно от двух работодателей?» – интересуется алматинец Шаяхмет.

– Это довольно распространенная ситуация, – констатирует юрист Таир Насханов. – К примеру, у работника два отдельных трудовых договора, никак не связанных между собой. Каждый работодатель независимо от другого имеет стандартный пакет прав и обязанностей по отношению к своему работнику. Соответственно, каждый работодатель обязан перечислять обязательные пенсионные выплаты (ОПВ) за своего работника. Работодатели не просто должны, а обязаны это делать. Но при этом надо учесть, что вы можете быть основным работником только в одном месте, а количество отработанных часов не должно превышать установленное трудовым законодательством.

«В прошлом году подавала справки от четырех работодателей, – подтверждает сказанное юристом бухгалтер Ольга Шевелева. – У одного я была основным работником, а у трех других работала по трудовым договорам на особых условиях. В табеле проставляли особые условия труда (ОУТ). В этом году я достигла пенсионного возраста, и к начислению пенсии приняли все четыре справки. Это типовая форма 1С-бухгалтерии, которая является обязательным документом при подаче на расчет пенсии».

«Проработал с 1990 по 1999 год на хлебозаводе, уволился, в трудовую проставили все как надо, – рассказывает горожанин Фархат. – Но потом хлебозавод был продан, а документы в архив владельцы не передали, а затем и вовсе уничтожили. Как мне подтвердить свой трудовой стаж, если для выплатного центра трудовая книжка – филькина грамота и с меня требуют архивные справки?»

– Основным документом, подтверждающим трудовой стаж до 1998 года, является трудовая книжка, – просвещает юрист. – Это четко прописано в «Законе о пенсионном обеспечении». Если с вас требуют что-то еще – это уже похоже на коррупцию. В случае отказа в приеме документов смело обращайтесь в суд.



Для информации:

Статья 12.

Подтверждение трудового стажа

1. Трудовой стаж для исчисления пенсионных выплат из Центра за период до 1 января 1998 года подтверждается трудовой книжкой. Подтверждения архивными данными требуют, если в трудовой книжке записи выполнены с ошибками. Например: нет номера приказа о приеме на работу или нет печати, нет подписи руководителя или лица, ведущего кадровую работу, имеются исправления.



«Работаю по договору, работодатель платит подоходный налог с моей зарплаты, но не платит пенсионные отчисления, – пишет алматинка Ирина. – Может ли работодатель снимать еще 10 процентов для пенсионных отчислений, если я сама об этом попрошу?»

– Вы работаете по договору гражданско-правового характера, а значит, пенсионные отчисления работодатель перечислять не имеет права даже с учетом вашей личной просьбы, – разъясняет Таир Насханов. – При перечислении пенсионных взносов возникают другие правоотношения, а именно трудовые.

«Как оформить пособие на ребенка – инвалида детства и сестру – инвалида второй группы? – интересуется алматинка Татьяна. – Я ее опекун, но не знаю, с чего начать?»

С этим вопросом мы обратились к специалистам Департамента здравоохранения и социального развития. Вот что нам ответили:

– Для того чтобы оформить ту или иную степень инвалидности, необходимо:

шаг 1 – обратиться к узкому специалисту (если это диспансерный больной с хроническим заболеванием) либо к участковому врачу, которые направляют в стационар по заболеванию. Ребенку можно вызвать педиатра на дом и объяснить ситуацию;

шаг 2 – врачи стационара пишут рекомендации в выписке из истории болезни;

шаг 3 – с полученной выпиской пациент идет к участковому врачу либо к узкому специалисту;

шаг 4 – по выданному участковым врачом/узким специалистом бланку проходят обследование.

Внимание: Если пациент не в состоянии самостоятельно передвигаться, то обследование должно проходить на дому;

шаг 5 – с направлением врача и результатами обследования пациент проходит медико-социальную экспертизу (МСЭ), которая определяет степень инвалидности.

Внимание: Если состояние пациента тяжелое, он не в состоянии передвигаться, то врачи МСЭ должны приехать на дом.

Обращение за назначением пособий может осуществляться в любое время после возникновения права на пособие без ограничения каким-либо сроком.

Пособия по инвалидности назначаются: в случае наступления инвалидности независимо от того, прекращена ли работа ко времени обращения за пособием или продолжается; независимо от того, когда наступила инвалидность – в период работы или службы, до поступления на работу или после прекращения работы; на весь период инвалидности, установленной уполномоченным госорганом по назначению пособия.

В случае изменения группы инвалидности выплата пособия в новом размере осуществляется со дня изменения группы инвалидности.

В случае признания гражданина трудоспособным пособие выплачивается до дня признания трудоспособным.

Законом предусмотрено право уполномоченного органа на процедуру переосвидетельствования инвалидов с целью подтверждения инвалидности.

Если инвалид не явился в уполномоченный государственный орган по назначению пособия на переосвидетельствование в назначенный для этого срок, то выплата пособия ему приостанавливается, а в случае признания его вновь инвалидом – возобновляется со дня приостановления, но не более чем за один месяц.

При пропуске срока переосвидетельствования по уважительной причине выплата пособия производится со дня приостановления выплаты до дня переосвидетельствования, но не более чем за три года.

Чтобы получить пособие по инвалидности, необходимо предоставить следующее: копии документов, удостоверяющих личность (удостоверения личности, паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения лица без гражданства, вида на жительство иностранца, удостоверения оралмана до получения гражданства Республики Казахстан); документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства (справка ЦОН, адресного бюро, сельских и/или аульных акимов); сведения о номере счета в уполномоченной организации по выдаче пенсий и пособий либо специального счета исправительного учреждения; копия решения межведомственного экспертного совета по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности лиц, подвергшихся радиационному воздействию; копию свидетельства о болезни, выданную госпиталем; копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида до 16 лет.

Для назначения пособия необходимо обратиться с заявлением по месту жительства в Департамент Министерства труда и социальной защиты соответствующей области или города с приложением документов. Решение должно быть принято в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми приложениями.

Подготовили Василий ШУПЕЙКИН

и Ирина ВАСИЛЬЕВА