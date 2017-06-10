Дело техники

Цена безопасности потребителя

Сегодня магазинные прилавки, а особенно базарные развалы заставлены рядами так называемой «серой» бытовой техники. Главный грех этих изделий – отсутсвие гарантии и эксплутационных разешений, искупается низкой ценой. Ценой безопасности потребителя.

С февраля 2013 года на территории Таможенного союза действует технический регламент «О безопасности низковольтного оборудования», который устанавливает требования для защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно его назначения и безопасности. Об этом нам рассказала руководитель Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Алматы Гульназ Халыкова.

– Гульназ Заманбековна, давайте прежде всего определимся, о каких технических средствах пойдет речь.

– Это электрические аппараты и приборы бытового назначения для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические; для ухода за волосами, ногтями и кожей; для обогрева тела; вибромассажные; игровое, спортивное и тренажерное оборудование; аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания; швейные и вязальные; блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения; для садово-огородного хозяйства; для аквариумов и садовых водоемов; электронасосы; оборудование световое и источники света; изделия электроустановочные; удлинители. К этой же категории относятся персональные компьютеры (ПК) и низковольтное оборудование, подключаемое к ПК, а также электрифицированный инструмент (машины ручные и переносные электрические); электромузыкальные инструменты; кабели, провода и шнуры; выключатели автоматические, устройства защитного отключения; аппараты для распределения электрической энергии и для управления электротехническими установками.

– Вы упоминали об ответственности потребителей при покупке бытовой техники, причем за свою же безопасность. В чем она заключается?

– В том, чтобы не покупать бытовые приборы сомнительного качества в сомнительных местах. Делать это следует только в специализированных магазинах. И обязательно нужно требовать у продавцов электротоваров сертификаты соответствия.

– А какие требования предъявляются к бытовым приборам и электрооборудованию?

– Низковольтное оборудование, а именно к такой категории относится быттехника, должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы при его применении по назначению и выполнении требований к монтажу, эксплуатации, хранению, перевозке и техническому обслуживанию это оборудование обеспечивало необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока. В этих требованиях масса пунктов, таких как отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к опасности для жизни; необходимый уровень защиты от травм вращающимися и неподвижными частями низковольтного оборудования, а также от поражений неэлектрического происхождения, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами; необходимый уровень изоляционной защиты, механической и коммутационной износостойкости, устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера при соответствующих климатических условиях внешней среды; отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах под влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов и при подключении или монтаже. И здесь речь о том, что потребителю должна быть предоставлена вся необходимая информация о безопасном применении техники по назначению.

– Как определить, что покупаемая бытовая техника соответствует всем перечисленным требованиям безопасности?

– На самих бытовых электротехнических приборах должны быть указаны наименование или обозначение оборудования (тип, марка, модель), его основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование или товарный знак изготовителя, наименование страны-изготовителя. Эти же сведения указываются в прилагаемых к бытовой технике эксплуатационных документах, а также на упаковке. Если все эти сведения невозможно нанести на низковольтное оборудование, то они могут указываться только в прилагаемых к данному оборудованию эксплуатационных документах. Маркировка любой бытовой техники должна быть разборчивой, легко читаемой, нанесенной в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте.

– Какая информация должна содержаться в инструкции по эксплуатации бытовой техники?

– Эксплуатационные документы к низковольтному оборудованию должны содержать: информацию, перечисленную выше; информацию о назначении низковольтного оборудования; характеристики и параметры; правила и условия безопасной эксплуатации, монтажа, хранения, перевозки, реализации и утилизации (при необходимости – установление требований к ним); информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними; месяц и год изготовления низковольтного оборудования или информацию о месте нанесения и способе определения года изготовления.

– На что еще нужно обращать внимание при покупке бытовой техники?

– Обязательное условие – наличие маркировки низковольтного оборудования единым знаком обращения продукции EAЭC. Такой единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза/ЕАЭС наносится на каждую единицу бытовой техники любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы, а также приводится в прилагаемых эксплуатационных документах. Нанесение единого знака обращения продукции только на упаковку и в прилагаемых к нему эксплуатационных документах допускается только в том случае, если его невозможно нанести непосредственно на оборудование. Любое низковольтное оборудование маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза/ЕАЭС только при его соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного союза и ЕврАзЭС.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА