Деньги любят специальный счет

Дежурный по городу

Что такое кондоминиум и к чему обязывает проживание в многоквартирном жилом доме? – с таким вопросом в рубрику «Дежурный по городу» обратились жители дома № 97 по улице Жарокова. Органом управления этим и многими другими домами является ПКСК «Жансая», один из самых крупных кооперативов с прекрасно налаженным процессом обслуживания жилого фонда. Но, несмотря на огромный наработанный опыт, и здесь, как и во многих других КСК, люди порой не довольны работой управленцев.

Главная претензия обратившихся в редакцию:

– В наших счетах появилась строка «капитальный ремонт»! И это несмотря на то, что наш дом как объект кондоминиума не зарегистрирован.

Оказалось, что бдительные люди, прежде чем писать жалобы, обратились с Департамент юстиции, где им выдали официальный ответ о регистрации, которой как таковой не свершилось.

– Но ведь в Законе РК «О жилищных отношениях» ясно написано: «Орган управления объектом кондоминиума в течение пятнадцати рабочих дней со дня образования обязан открыть на каждый объект кондоминиума сберегательный счет в банке второго уровня для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества данного объекта кондоминиума». Почему же у нас это не так?

Сначала разберемся, что же это за понятие – «кондоминиум». В словарях дается такое определение: «Кондоминиум (лат. con – вместе и dominium – владение) – совместное владение, обладание единым объектом, чаще всего домом, но также и другим недвижимым имуществом».

Понятие «кондоминиум» получило широкое распространение в ряде государств. Появилось оно в суверенное время и у нас и подразумевает зарегистрированное общедомовое имущество многоквартирного жилого дома (МЖД), находящееся во владении всех собственников помещений – жилых и нежилых. Сюда входит все – квартиры, подвалы, технические этажи, крыши, лестничные пролеты, входные группы, колясочные и даже стены дома, а также коммуникации. Так что независимо от того, оформлен или нет кондоминиум, общедомовое имущество есть и оно требует надлежащего содержания, которое включает в себя как текущий, так и капитальный ремонт.

Фонд, который крепнет

Каково же положение с жилым фондом в Алматы?

Это больше восьми с половиной тысяч многоквартирных жилых домов. Из них более 40 процентов – постройки до 1970 года, 32 процента – до 1990 года. По нормативам срок эксплуатации домов – 50–60 лет, значит, в настоящее время их износ составляет от 80 до 100 процентов. Так что вопрос надлежащего содержания городского жилищного фонда не праздный и находится на особом контроле государства, потому и накопление средств на капремонт каждого дома закреплено законодательно.

В 2015 году прокуратурой города была проведена масштабная проверка 50 КСК. В большинстве из них были выявлены серьезные нарушения, в том числе отсутствие индивидуальных накопительных счетов на капитальный ремонт. По жалобам жильцов проверки проводятся и Управлением жилья и жилищной инспекции, что и произошло в марте 2015 года в КСК «Жансая». Тогда УЖиЖИ выдало предписание об устранении выявленного нарушения, затем последовал иск в суд, который в апреле прошлого года обязал КСК открыть на каждый объект кондоминиума сберегательный счет на капитальный ремонт общего имущества. Что и было сделано. Но некоторых жильцов такой расклад не устроил: кондоминиума нет, а счет на капремонт открыт!

Мы связались с руководством КСК «Жансая». Нам пояснили, что действительно все так и есть. Не только судебное решение, но и прямое указание УЖиЖИ заставило их сделать это. А регистрация кондоминиума – это ответственность и добрая воля самих жильцов.

Законная сумма

В УЖиЖИ ситуацию прокомментировал руководитель отдела жилищной инспекции Жандос Кайырханов.

– Да, действительно, мы проводим разъяснительную работу среди КСК города по открытию накопительных счетов на капремонт жилого фонда. Закон РК «О жилищных отношениях» однозначно обязывает всех к этому. Без таких накоплений нам не сохранить жилой фонд в надлежащем состоянии.

Он порекомендовал всем квартировладельцам обратить внимание на статью 31 Закона РК «О жилищных отношениях», которая гласит: «Орган управления в течение 15 рабочих дней со дня образования обязан открыть на каждый объект кондоминиума текущий счет в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на содержание и текущий ремонт общего имущества данного объекта кондоминиума. Собственники помещений (квартир) для накопления средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума обязаны ежемесячно вносить на сберегательный счет органа управления сумму в размере, определяемом на собрании собственников помещений (квартир), но не менее размера 0,02-кратного МРП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в расчете на один квадратный метр полезной площади жилого (нежилого) помещения».

Важно помнить, что расходование денег, накопленных на капремонт, происходит только по решению общего собрания собственников помещений (квартир) объекта кондоминиума. Так что никакой орган управления, будь то КСК, ПК или ПКСК, не вправе снять с этого банковского счета ни тиынки без разрешения жильцов.

А задача домоуправов, если они работают честно и душой болеют за состояние вверенного им жилья, – провести обследование домов, составить дефектные акты и сметы необходимых работ и с документами в руках убедить людей в необходимости накоплений на капремонт. Причем грамотные и честные председатели КСК вовлекают в этот процесс самих жильцов – и открытости больше, и ответственность квартировладельцев за свое жилище повышается, и то самое пресловутое право на самоуправление начинает реализовываться на практике.

Так что выбор за председателями КСК: или, действуя по букве закона, открывать без всяких пояснений счета на капремонт, или все же сотрудничать с квартировладельцами, разъяснять, привлекать к оценке состояния дома, приучать заботиться каждого об общем доме, том самом кондоминиуме. Но такой совет годится только для тех, кто «прозрачен» и для своих работодателей, и для госорганов. Таких немного, но они есть. Жильцы в таких КСК не мучают всевозможные инстанции жалобами и жилищными проблемами, которые обязаны решать их домоуправы.