Дежурные истории

Дежурный по городу

Только этой зимой в рубрике «Коммуналка» был опубликован ряд материалов критической направленности. Мы рассказывали о недостатках в сфере ЖКХ, КСК, санитарного состояния города и благоустройства его территорий. Перечислять опубликованное не стоит – увы, но пока у нас есть что критиковать, и не в разовом количестве.

На недавнем отчете акима Медеуского района перед населением в адрес чиновников прозвучал упрек, мол, слабо вы реагируете на критику! И в частности, на те статьи, которые выходят в рубрике «Коммуналка». Аким района тут же отреагировал: дескать, вы не правы, читаю я «Вечерку» регулярно, более того, принимаю меры к исправлению положения. Человек он энергичный, коммуникабельный, современно мыслящий, а потому не может не понимать, что помощь от нашей критики огромна. Он не стал оправдываться, приводя примеры реакции районного аппарата на заметки-уколы. Сказал лишь о последнем факте сотрудничества по наведению порядка на углу улиц Фурманова и Гоголя. Скажем прямо, реакция районного руководителя была оперативной, чего не вспомним в прежние времена.

Так же остро на наши публикации реагировал отдел ЖКХ Алмалинского акимата, а вот их коллеги из отдела предпринимательства так и не удосужились прочитать адреса точек несанкционированной торговли на тротуарах по улицам Розыбакиева и Ауэзова.

В Жетысуском акимате мгновенно отреагировали на появление нового очага уличной торговли на проспекте Райымбека, прикрыв лавочку.

Повторимся, примеров не счесть…

Но хотелось бы предупредить: не пишите нам о том, чего не знаете доподлинно, а лишь, допустим, предполагаете, что председатель вашего КСК ворует. Особенная просьба к бизнесменам: не стоит огульно охаивать соседний магазин, где «усушка, утруска, обвес и недовес…» больше, чем в вашей торговой точке, – мы пойдем, проверим и напишем… что вы неправы. А если вы приложите к своему посланию фактические доказательства и не станете скрывать свое имя – тогда другое дело.

И об этом читайте в следующих материалах.

Добро с Facebook,ом

В последнее время «дежурного по городу» иной раз стали использовать то ли для саморекламы, то ли для «добрых дел», как говорится, чужими руками. Во всяком случае, именно таковы два нижеследующих обращения. Судите сами.

– Шла по одной улице и услышала обращение: «Доченька, помоги хлебушком, два дня ничего не ела. Я в концлагере. Мне некому помочь», – пишет в рубрику «дежурный по городу» пользователь Facebook Zhanna Abseiit. – И стоит бабушка божий одуванчик у распахнутой форточки в феврале. Мало кто из прохожих обращает внимание на ее монолог. Я прохожу мимо, думая, что она не в себе, но все же возвращаюсь и узнаю, что зовут ее Тамара Михайловна, что живет она с безработной дочерью, которая ее не кормит, забирает всю пенсию и ждет ее последнего часа, чтобы квартиру продать. На вопрос, что же бабушке принести поесть, просит просто хлеба и просто поговорить. Подниматься к ней не стала, с балкона видно, что квартира завалена хламом и наше общение займет не один час. Но я пообещала вернуться.

Пост завершается вопросами, адресованными ко Всевышнему и «дежурному по городу»:

– Боже, почему так много жестокости в мире? Как же помочь бабуле, может, кто подскажет? Кормить каждый день через форточку или попросить социальные службы обратить на нее внимание?

Принесла ли сердобольная горожанка бабушке хлеба, из поста не ясно.

Выяснилось, что бабушка проживает по адресу: Валиханова, 23, и относится к административному участку № 74 МПС УВД Медеуского района. Так как подобный вопрос находится в ведении органов внутренних дел, «дежурный по городу» советует обратиться туда, а именно к УИП № 74. Участковый пункт полиции расположен по адресу: проспект Абая, 15, где проходят службу два участковых инспектора полиции и два их помощника, с которыми можно связаться по телефонам: 291-78-23, 8-775-565-66-65.

Вообще, в любом экстренном случае, тем более когда вы видите, что жизни человека угрожает опасность, он просит о помощи или в отношении него совершается преступление, как, возможно, в случае с бабушкой с улицы Валиханова («…два дня ничего не ела, я в концлагере…»), нужно немедленно звонить в полицию по телефону 102.

Караул! Обманули!

Вот такое обращение к руководству заправок Royal Petrol прозвучало со страниц Facebook от алматинца Галима Хусаинова:

– Только в Казахстане в 100-литровый бак вмещается 104 литра бензина! – констатирует бдительный горожанин. – Недавно заправился на «RP» на пересечении проспекта Достык и улицы Хаджимукана. Обычно заправляюсь, как только машина дает сигнал о том, что требуется залить бензин. На практике вмещается литров 85–90. Я, естественно, заправляюсь «под завязку» и залил полный бак. Глянул в чек и был поражен, что в бак, куда может войти максимум с учетом остатка 90 литров, залили 104 литра!

«Дежурный по городу» заинтересовался этим интересным фактом и попросил Галима Хусаинова указать марку и год выпуска его автомашины, чтобы специалисты могли ответить более предметно. Несмотря на то что ответа так и не последовало, мы все же считаем своим долгом разъяснить автолюбителям, почему могут происходить подобные казусы.

Для этого мы обратились к опытному механику с сорокалетним стажем Александру Пальчикову.

– Объем бака и объем топливной системы – не одно и то же, – просвещает Александр. – В различных марках автомобилей топливный бак располагается по-разному: например, в «Жигулях» моделей «классика» заливная горловина крепится непосредственно к баку, и, соответственно, здесь объем топливного бака и всей топливной системы практически равны. Но во многих моделях внедорожников топливный бак находится на приличном удалении от заливной горловины, соединен с ней топливопроводом, который не учитывается как емкость топливного бака. Соответственно, при заправке бензином что называется «под завязку» может войти количество топлива несколько большее, чем объем, указанный в документах на авто. Например, при замене бака в «Тойота Лэнд Крузере GX-105», заводской объем которого 95 литров, и последующей заправке «под завязку» я столкнулся с тем, что вошло 105 литров бензина. Значит, объем топливопровода во внедорожнике этой модели 10 литров.

Также надо учитывать, что в баке любой автомашины всегда остается невыбираемый остаток топлива от двух до пяти литров. По этой причине сказать точно, есть ли недолив, нельзя.

Если есть сомнения, нужно, не отходя от бензоколонки, подойти с чеком к старшему смены и потребовать проверить данную колонку с помощью образцового мерника, имеющегося на каждой АЗС и зарегистрированного в Казахстанской поверочной палате мер и весов. Это что-то типа контрольных весов на рынке. Если выяснится, что ТРК (топливо-раздаточная колонка) ошиблась, она будет немедленно закрыта на ремонт, а вам будет сделан перерасчет.

Для информации: объективно существует коэффициент расширения любой жидкости, в том числе бензина. В зависимости от температуры окружающей среды разница в объеме топлива может составлять до пяти процентов, и, соответственно, недолив на 100-лировый бак в 20-градусный мороз составит пять литров от номинального.

Берегись автомобиля

К «дежурному по городу» обратилась обиженная и возмущенная горожанка Жанар, находящаяся на девятом месяце беременности. Ну как было не помочь будущей маме!

– Хочу высказать свою обиду на коммунальные службы, в частности на снегоуборочные машины, которые работали по улице Момышулы, – пишет будущая мама. – Утром, около девяти часов, я пошла в женскую консультацию, чтобы сдать анализы. Шла я в сторону остановки по тротуару по улице Момышулы ниже улице Рыскулова в сторону микрорайона Алгабас-6. Слышу сигнал, и тут же меня обливает грязной водой мчащаяся на скорости оранжевая коммунальная машина. Я сразу даже не поняла, что произошло, я просто оказалась на улице зимой мокрая с головы до ног.

По словам Жанар, машина помчалась дальше, не притормозив. Все это происходило на глазах дворника, убирающего остановку. Беременная женщина в таком состоянии даже не запомнила номер автомашины. В тот день она так и не попала в поликлинику. Более того, пока она дошла до дома, застудила бедро. А ведь известно, что в таком состоянии категорически нельзя болеть.

– Я очень прошу провести разъяснительную беседу с работниками и не оставлять это безнаказанным, – просит Жанар. – Ну нельзя же так поступать – обливать человека, да еще зимой, да еще беременную женщину! Предупреждать нужно заранее, а не тогда, когда на скорости уже проезжает рядом. Я крайне обижена их бесчеловечностью: они даже не остановились, не извинились, не оказали помощь. Будто так и положено!

Мы так же крайне возмущены подобным и обратились в организацию, в чьем ведении находятся эти вопросы, а именно в Управление энергетики и коммунального хозяйства города. Специалисты управления отреагировали немедленно: провели с работниками подрядной организации разъяснительные работы. Более того, теперь при очистке дорог от снега колонну машин будут сопровождать сотрудники дорожно-патрульной полиции.

Что нам стоит дом построить

– Из чего должен состоять архитектурный проект для строительства частного жилого дома? – интересуется алматинка Светлана. – Нигде не смогла найти эту информацию.

«Дежурный по городу» смог докопаться до истины и дает ответ.

– Для изготовления архитектурного проекта жилого дома существуют определенные требования, – раскрыли секрет специалисты Управления архитектуры и градостроительства. – Они изложены в СНиПе РК 1.02-01-2007 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

Полосу подготовили

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА