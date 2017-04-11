Призрак бара. Резонанс

В № 4 от 12 января 2017 года «дежурный по городу» разбирался с ситуацией, в которой заложниками увеселительного заведения оказались жильцы обычной алматинской хрущевки.

Напомним, что в конце прошлого года к нам обратилась алматинка Лариса Черненко. Она сообщила, что в их трехэтажном доме старой постройки незаконно работает лаунж-бар, который нарушает общественный порядок и покой жильцов в ночное время. Причем бар занимает в этом доме два этажа, а двери его помещений выходят в общий с жильцами подъезд.

Естественно, посетители бара создают массу неудобств, прежде всего своей активностью в ночное время, когда все нормальные люди хотят отдохнуть. На что, согласитесь, все мы имеем полное право. Неоднократно, как писала Лариса Черненко, жильцы вызывали по ночам полицию, работники бара не единожды штрафовались за нарушение тишины в ночное время, но это по-прежнему не останавливало поток желающих повеселиться под покровом ночи.

Больше всего людей возмутило то, что увеселительное заведение было открыто без получения всех необходимых разрешений, прежде всего – у них, проживающих в этом доме.

Жильцы стали бить тревогу, активно обращаться во все уполномоченные органы и добились от районного Управления по защите прав потребителей ответа, что данное заведение может представлять потенциальную угрозу для здоровья и жизни окружающих.

Как сообщала заявительница, по информации ГАСК, помещение на втором этаже на тот момент не было даже выведено из жилого фонда и числилось как квартира. Двухэтажная стеклянная пристройка также не была узаконена. К тому же и налоговая проверка тогда показала, что бар начал свою работу без регистрации, не имея ни кассового аппарата, ни POS-терминала.

«Дежурный по городу» сразу после новогодних праздников побывал на месте, но встретиться с руководством заведения не удалось. А потому вопросов к руководителям ведомств, обязанных принять незамедлительные меры по прекращению издевательств над жителями, стало еще больше: кто разрешил организацию бара в жилом доме и кто обязан защитить горожан от произвола?

«Дежурный по городу» направил тогда запрос в ГАСК. Естественно, ожидали мы реакцию на публикацию и от Управления архитектуры и градостроительства.

И вот спустя почти три месяца предлагаем вам итоги расследования.

Лариса Черненко обратилась в прокуратуру с требованием проверки законности организации увеселительного заведения в жилом доме. Прокуратура перенаправила заявление в городское Управление ГАСК, которое открыло внеплановую проверку и установило, что квартира № 20 и нежилое помещение № 16, в которых располагается лаунж-бар, принадлежат гражданке

А. Рустемовой и что в данных помещениях была произведена «…внутренняя перепланировка путем установки и демонтажа межкомнатных ненесущих перегородок, а также осуществлено строительство пристройки к квартире № 20 над существующей пристройкой нежилого помещения № 16». Так как все эти манипуляции были произведены без оформления соответствующей проектно-сметной документации, на хозяйку помещений были составлены протоколы сразу по нескольким статьям Административного кодекса.

Кроме того, жильцов успокоили, что входные двери со стороны подъезда теперь заварены, а значит, посетители бара не будут их беспокоить хотя бы хлопаньем дверей.

К тому же, чтобы удостовериться в законности пристройки нежилого помещения на первом этаже, специалисты ГАСК направили запрос в Департамент юстиции города с просьбой предоставить акт приемочной комиссии нежилого помещения № 16.

А в остальном порекомендовали жильцу, соседствующему с шумным увеселительным заведением, обращаться за защитой… в суд.

Но все же дело сдвинулось с мертвой точки. Итак…

На своей страничке в Facebook Лариса Черненко сообщила: «Я получила хорошую новость – ГАСК-таки подал иск по сносу заведения за моей стенкой. А еще раньше я добилась, чтобы владельцы заведения сделали звукоизоляцию и перестали беспокоить меня своим шумом и воплями по ночам. Попутно и вентиляцию пристроили. Остается большой вопрос по поводу самого строения…»

Руководитель ГАСК по городу Алматы Кайыржан Жаксымбетов заявил, что этот вопрос не снимается с повестки дня и в настоящее время уже подготовлен и подан в суд иск управления на снос строения.

– Да, вопросы принудительного сноса всегда сложны, – прокомментировал Кайыржан Жаксымбетов. – Ведь это чья-то частная собственность. Законно или незаконно она построена – всегда определяет суд.

Зона отдыха – не для всех?



Пользователь Facebook и неравнодушная горожанка Светлана Спатарь вновь обратилась к «дежурному по городу»:

«Спасибо, что закрыли проезд для автомобилей в парковую зону озера Сайран. Но хотелось бы уточнить: как должны теперь здесь проходить пожилые люди и мамочки с колясками? Просим принять меры и обеспечить свободный доступ в парковую зону для маломобильных групп населения – людей с инвалидностью, пожилых и детей в колясках!»

К посту Светлана приложила фото дорожек с закрытыми шлагбаумами.

«Дежурный по городу» выяснил, что на указанных фото изображен восточный берег Сайрана, а значит, эта зона отдыха находится в Алмалинском районе.

В районном акимате, куда обратился за разъяснениями «дежурный по городу», отрицать того факта, что это их зона ответственности, не стали, пообещали разобраться, но…

С тех пор прошла уже неделя, а ответа на вопрос, как маломобильным группам населения проникать в зону отдыха на восточном берегу озера Сайран, от алмалинских акиматовцев мы так и не получили. Но надежды не теряем.

Да будет свет?

К «дежурному по городу» обратились жители улицы Иштвана Коныра (бывшая Красных Партизан), что в Медеуском районе. Вынудило их обратиться за помощью отсутствие здесь уже в течение двух лет уличного освещения. Причем на соседних улицах с этим все в порядке – в темное время суток фонари освещают их бесперебойно. Чем провинились жители именно этой улицы, не понятно. Также местные жители просят помочь в восстановлении бордюров, отделяющих проезжую часть от пешеходной. Зимой коммунальные службы столь усердно очищали дороги от снега, что в некоторых местах повредили бордюрные камни. «Кто-нибудь теперь их восстановит?» – задаются вопросом горожане. «Дежурный по городу» заинтересовался проблемами жителей с улицы Иштвана Коныра и начинает свое расследование.

В отделе благоустройства Медеуского акимата «дежурному по городу» пояснили, что бордюрные камни были сломаны недобросовестными водителями большегрузных машин, личности которых, к сожалению, не установлены. Тем не менее заявка принята чиновниками Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, и до конца апреля бордюрный камень на улице будет восстановлен.

Решение вопроса по продолжению монтажа уличного освещения на улице Иштвана Коныра гораздо проблематичнее: там, по словам специалистов, в ходе реконструкции уличной электросети выяснилось, что прежний проект уличного освещения не соотносится с новыми бетонными опорами и пока что нет возможности по прежней схеме восстановить уличные фонари. Очень мала вероятность того, что даже до конца года жители, оставшиеся без света, увидят горящие по ночам лампы на фонарных столбах.

Впору, однако, зажигать керосиновые светильники, а то и лампы на бараньем жире, как это было в городе Верном в позапрошлом веке.

Знак почти не виден



Пользователь Facebook и активист группы «дежурный по городу» Александр Мальчиков вновь сигнализирует:

«Вроде сейчас в городе проходит борьба с незаконно установленными билбордами, в то же время устанавливаются новые, зачастую – в ущерб безопасности и трафику движения. Пример: по проспекту Аль-Фараби (верхняя сторона в восточном направлении) после Баганашыла, перед наземным переходом в восточном направлении рекламно-информационным щитом закрыли дорожный знак «80 км». Теперь машины в этом месте, не видя его, сбрасывают скорость под камерами до 60 километров в час, и, как результат, пробки увеличились».

«Дежурный по городу» обратился к специалистам ДВД города Алматы, в ведении которых находятся все дорожные знаки. В самое ближайшее время нам пообещали устранить проблему с обзором знака «80 км» на верхней стороне проспекта Аль-Фараби.

Кто уберёт деревья в русле речки?



Антонина Трофимова сообщила «дежурному по городу»:

«Осенью в бетонном русле Большой Алматинки (ниже плотины, по улице Хан-Тенгри) срубили деревья. Скоро наступит время большой воды, а деревья никто убрать не торопится».

«Дежурный по городу» обратился за разъяснениями в акимат Бостандыкского района.

– Очистка русла реки Большая Алматинка как раз сейчас проводится специалистами АО «Казселезащита», – пояснил руководитель отдела благоустройства Ренат Сейдраманов. – В самое ближайшее время и в этом месте русло речки будет расчищено: не за горами большая вода.

Студенческими тропами



И вновь пользователи Facebook просят «дежурного по городу» обратить внимание на проблему:

«К остановочному пункту «Аграрный университет» по улице Сатпаева (северная сторона) от основного тротуара нет асфальтированной дорожки. Студенты-аграрии и другие потенциальные пассажиры общественного транспорта вынуждены подходить к остановке по тропинке. О пандусе, естественно, и речи нет. Просьба срочно принять меры и обеспечить доступ к данному остановочному комплексу».

В Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог по городу Алматы «дежурному по городу» дали ответ, что оборудование асфальтированной дорожки, ведущей к указанному остановочному комплексу, включено в план работ на 2017 год.

Попробуй оплати

Автолюбитель Жаксен сообщает:

«Приехал на Зеленый базар. По периметру рынка только платные автоматические парковки для машин. И это правильно. Теперь здесь нет ребят в зеленых жилетах, собирающих мзду неизвестно кому в карман. Но вот что удивило. Например, чтобы оплатить парковку на улице Макатаева, приходится от центрального входа на рынок идти полкилометра: на всем протяжении отрезка между улицами Пушкина и Калдаякова установлено всего два паркомата, автомобилей же на этом отрезке более трехсот!

Возле мест для оплаты очереди. Короче, чтобы рассчитаться с городским бюджетом, потратил 20 минут! Неужели нельзя установить здесь дополнительные устройства для приема денег?»

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА