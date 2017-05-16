Гласность и перестройка

Какие жалобы алматинцев заставили исправиться городские службы

Трудный путь

– В прошлом году на перекрестке улиц Толе би и Муратбаева меняли арыки и люки ливневой канализации, – сообщает Людмила Владимирова, участник трудового фронта. – Само по себе это, конечно, хорошо, но вопрос – как сделано. Грунт вместе с люками просел, из земли торчит арматура, сплошные колдобины и грязь! Для прохода к подземному переходу или к остановке на Толе би остался узенький, не более полуметра, кусочек асфальта. А ведь в этом месте ходят инвалиды по зрению!

«Дежурный по городу» отправился в указанное место. Все подтвердилось. Более того, парапет подземного пешеходного перехода на верхнем, юго-восточном углу перекрестка огражден грубо сваренным железным уголком, который, даже на наш неискушенный взгляд, не соответствует никаким нормам безопасности, а указанная узенькая дорожка проходит именно мимо него. А ведь здесь ходят незрячие и слабовидящие люди – кварталом выше расположено ТОО «Алматинское учебно-производственное предприятие № 1 Казахского общества слепых».

«Дежурный по городу» решил пройтись по улице Муратбаева далее и увидел, что практически вся она мало приспособлена для безопасного передвижения людей с ограниченными возможностями. Лишь небольшой участок с восточной стороны, от улицы Шевченко до улицы Жамбыла, соответствует общегородским нормам – тротуар широкий (около трех метров) и ровный. Все же остальное пространство улицы от Шевченко до Толе би – сплошь автомойки, сауны, рестораны с импровизированными автостоянками. Как, например, VIP-сауна-караоке Status, что ниже улицы Жамбыла, на восточной стороне Муратбаева. Клиенты этого заведения паркуют своих железных коней прямо поперек тротуара, полностью перекрывая проход. Спрашивается, как здесь пройти незрячему пешеходу? Вопросы адресуем и правоохранительным органам, и отделу благоустройства Алмалинского района.

Грязная работа

Всем и каждому известно, что на выезде из любой стройки в обязательном порядке должна быть оборудована мойка для колес техники.

По закону строители не имеют права выносить грунт на колесах техники на улицы города. Иначе строительная грязь, превратившись в пыль, в дальнейшем окажется в наших с вами легких. Вот какое безобразие обнаружил «дежурный по городу» на нижней стороне улицы Курмангазы, между проспектом Сейфуллина и улицей Масанчи. Что здесь строится, неизвестно – паспорта строительства нет. Идет вынос грунта на проезжую часть улицы, так как оборудованной по всем правилам мойки для колес на выезде со стройки нет. Выяснить, кто строит и почему не соблюдаются правила благоустройства территории города Алматы, «дежурному по городу» на месте не удалось. А потому эти вопросы мы адресуем тем, кто по долгу службы обязан заниматься подобными нарушениями закона – экологам и правоохранителям Алмалинского района.

«Дежурный по городу» напоминает, что вынос грязи со стройки на дороги общего пользования – это серьезное нарушение правил благоустройства территории города. Правда, карается оно не столь серьезно, но все же: 20 МРП в соответствии со статьей 505 КоАП РК.



Надо бы с нарушителями быть построже, но районные службы никак не реагируют на вопиющее безобразие в центре города.

Кстати, похожие нарушения при производстве строительных работ не редкость – подобное безобразие (плюс нарушения техники безопасности) обнаружено и при строительстве 32 многоэтажных жилых домов в микрорайоне Айгерим-2. Здесь также отсутствует мойка для колес автомобилей при выезде со стройки. Это зафиксировала комиссия при депутатской фракции «Нур Отан» в маслихате города Алматы, занимающаяся вопросами контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых из Нацфонда РК на реализацию Государственной программы «Нурлы жол». Председатель комиссии намерен сделать официальный запрос в УГАСК: кто из инспекторов этой организации контролирует строящийся в микрорайоне Айгерим-2 объект?

Подъезд – продолжение улицы или начало квартир?

«Откройте, я ключ забыл!» или «Почта. Откройте!» Кто из нас периодически не слышит подобное в трубке домофона?

Как вы поступаете в подобных случаях? Большинство горожан уже научены горьким опытом: в лучшем случае могут проникнуть желающие погреться или выпить в относительном комфорте. В худшем – могут быть и криминальные элементы. В большинстве же своем несанкционированное проникновение в подъезд заканчивается так, как об этом сообщает пользователь Facebook Александр Мальчиков, сопровождая свой пост фотографиями:

«Только за два дня на лестничных площадках возле каждой квартиры скопилось большое количество макулатуры. В подъезде 32 квартиры. Представляете, сколько особо никого не интересующей печатной продукции оставили после себя эти нелегалы, проникшие в подъезд всеми правдами и неправдами. Ума не приложу, что делать? Как с этим бороться?»

«Все электрощиты нашего подъезда оклеены объявлениями каких-то сантехников, предлагающих свои услуги, – возмущается житель микрорайона Дорожник Видади. – Но ведь они портят наше имущество! Щитки электросчетчиков окрашивали вместе со стенами на средства жильцов. Объявления принадлежат юридическому лицу, это не частный сантехник, по крайней мере так сказали по городскому номеру телефона в объявлении, куда я позвонил. Прошу принять меры и применить методы воздействия к юридическому лицу, которое отправляет людей портить чужое имущество в подъездах! Что это за произвол?»

«Дежурный по городу» разделяет возмущение горожан по поводу замусоривания рекламой подъездов жилых домов. Но что делать? По мнению пользователя Facebook Elena Vazhin, надо просто никого из посторонних не пускать в свой подъезд! Но из нескольких десятков квартир в любом подъезде обязательно найдется кто-нибудь, кто откроет подъездную дверь незнакомцу. А потом сам же будет возмущаться ворохами рекламной продукции, разбросанной и расклеенной по подъезду, заткнутой за провода и дверные ручки квартир.

В случае Видади председателем КСК «Дорожник», обслуживающим его дом, проведена работа со старшими подъездов и техническим персоналом о недопущении расклеивания информационных материалов в неустановленных для этого местах. Работниками кооператива ежедневно ведется мониторинг состояния подъездов вверенных ему в управление жилых домов. Вот бы все КСК так относились к этой проблеме!

Кстати, нелишне напомнить, что разбрасывание рекламной продукции и газет в подъездах попадает под статью 434 КоАП РК и влечет за собой штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок до 10 суток. За подобное нарушение, совершенное повторно в течение года, предусмотрен уже арест на 15 суток.

«Дежурный по городу» решил провести свое расследование и позвонил по телефонам, указанным в газете «Страничка здоровья». Администрация газеты, узнав о грозящем наказании, принесла свои извинения и пообещала, что с курьерами, разносящими газету, будет проведена разъяснительная работа по недопущению подобного безобразия впредь. Неизвестно, будет ли выполнено это обещание, так как, позвонив по другим телефонам в той же газете, уже по поводу устройства на работу в должности курьера по доставке печатной продукции, «дежурный по городу» получил инструкции от менеджера, согласно которым газета должна доставляться непременно в подъезд. Если нет почтовых ящиков, то газеты должны быть рассованы за дверные косяки и ручки или провода. Причем просто оставить у почтовых ящиках стопку газет недопустимо, это специально контролирует проверяющий, и если курьер не сделает так, как его проинструктировали, то плату за такую «недобросовестную» разноску он не получит. Газета должна быть доставлена адресно каждому потенциальному читателю, то есть к каждой квартире подъезда. И пока что никого за такое противоправное действие не наказали.

«Дежурный по городу» советует горожанам не молчать, обращаться в правоохранительные органы для оформления протокола и штрафа за правонарушение. Нужно помнить, что наши подъезды – это общедомовая, а значит, наша с вами собственность. Никто не вправе заходить к нам без нашего ведома и мусорить на нашей территории.

Мы сами в ответе за свой любимый город

Констатирует пользователь Facebook, наша постоянная корреспондентка и неравнодушная горожанка.

«Теперь пассажиры, что ждут автобус на остановке у Дворца школьников, будут с удобством подходить к остановке, – сообщает активистка Светлана Спатарь. – Правда, добиться этого было непросто. Пришлось писать в акимат неоднократно: в марте и сентябре 2016-го и в апреле 2017 года. Да и помимо меня в акимат обращались и другие неравнодушные горожане. И вот наконец результат – построен новый пандус и отремонтированы ступени! Жаль, конечно, что решения этой проблемы пришлось ждать целый год, но все равно спасибо!»

Для информации. Остановочный комплекс на проспекте Достык, около Дворца школьников (восточная сторона) находился значительно выше тротуара, при этом имел высокие ступени и не был оборудован пандусами. Это доставляло серьезные неудобства пассажирам, особенно пожилым, инвалидам и мамам с детьми в колясках. На фото видно, как сложно было забираться на этот остановочный комплекс пожилым людям.

Дорожные службы отреагировали на публикацию, после того как «дежурный по городу» в заметке «Знак почти не виден» обнародовал проблему с дорожным знаком «80 км», спрятанным за рекламным щитом, на проспекте Аль-Фараби (№ 41 «Вечерки» от 01.04.2017 года, «Отдельные недостатки»). дорожные службы отреагировали оперативно: знак перенесен и теперь стоит перед светящимся дисплеем. Теперь он находится в зоне видимости.

Но у читателей возник вопрос: на каком расстоянии от обочины дороги должны размещаться рекламные щиты? Соответствует ли расположение этого рекламного щита правилам размещения наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования?

«Дежурный по городу» перенаправляет этот вопрос в ТОО «Алматы жарнама».

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА