С какими проблемами алматинцев разбирался «дежурный по городу»

Кофе непечатный

Пользователь Facebook Aigul Omarova заинтересовалась: «Как в киоске «Союзпечати» варят кофе и где берут кипяток? И кто-нибудь пробовал этот напиток?»

«Дежурного по городу» также интересует этот вопрос. А потому публикуем реакцию горожан.

Михаил Степанов: «Лучший кофе – на дороге, отхлебнешь – протянешь ноги!»

Ирина Васильева: «И еще вопросы: где у продавцов туалет (если ходят) и где они моют руки (если моют)?»

Владислав Абдугалиев: «А за прилавком в киоске бариста… Ага, сейчас! Электрический чайник и пакетики Nesсafe «3 в 1», вот вам и «ыстык кофе».

«Дежурный по городу» «попробовал» купить кофе в киоске и понял: тут есть о чем задуматься городским санитарным службам. Насколько правомочна торговля пищевыми продуктами в газетных киосках, осуществляемая продавцами, не имеющими санкнижек? А пластиковые стаканы, в которые наливают кипяток, соответствуют санитарным требованиям?

Ямы центрального значения

Постоянный корреcпондент Сакен Жусупбеков пишет в Facebook:

«В северном направлении по улице Желтоксан, после улицы Курмангазы, перед улицей Шевченко, справа широкая и глубокая яма, очень опасная. Прошу принять во внимание и срочно заделать впадину. Знакомый рассказал, что не так давно ехал на велосипеде и в этом месте чуть не разбился. В наш город приезжают велотуристы. А если туда вечером заедут? Международный скандал! Даже для авто там опасно. Что уж говорить о пешеходах? К примеру, пассажир из такси выйдет и провалится по пояс».

Велосипедист и пользователь Facebook Villy Leo тоже обнаружил провал в дорожном полотне, но уже в другом месте.

«…Примите меры по ремонту дорожного люка на проспекте Сейфуллина, выше улицы Попова, при движении на юг, не доезжая до проспекта Аль-Фараби. В этом месте крышка люка полностью отсутствует, дыра в асфальте представляет большую опасность для велосипедистов и автолюбителей, особенно вечером и ночью. Можно травмироваться и повредить средство передвижения. Зачем ждать, когда что-то случится? Дешевле отремонтировать».

«Сделали залепуху какую-то»

Вот что сообщили «дежурному по городу» жители домов № 21 и 22 микрорайона № 8.

«В январе нам сделали детскую площадку, – пишет в Facebook Анна Малюкова. – Обещали ее огородить, так как сразу за площадкой обрыв. В марте все покрытие вздулось, появились дыры, ведь укладывали его на снег. Нам пообещали, что покрытие полностью заменят, как в соседних дворах, а в итоге сделали залепуху какую-то».

Позже нам сообщили, что жители звонили в районный акимат, где им сказали, что для замены покрытия детских площадок и установки ограждения в опасном месте они должны собрать подписи.

«Дежурный по городу» выяснил, что работами по установке указанных детских площадок в Ауэзовском районе, конкретно во дворе домов № 21 и 22, занималось некое ТОО «SkiffCo.Ltd». Ни «дежурному», ни родителям малышей, проживающих в указанных домах, не понятно, почему строители сдали в эксплуатацию откровенный брак, небезопасный для здоровья и жизни детей, а теперь для ликвидации последствий их безалаберности жители должны еще и собирать подписи.

Электронные бандиты

«Дедушка получил пенсию, но до дома не донес – проиграл в лотерею в игровом автомате где-то в районе Зеленого базара, – сообщила алматинка Наиля. – Жалко не столько денег, сколько дедушку – он так расстроился, что заболел. Когда прекратится это безобразие с якобы лотерейными автоматами?»

«Дежурный по городу» выяснил, что теперь псевдолотерейщики и арендодатели, размещающие подобные игровые терминалы, будут привлекаться к ответственности.

В городском Департаменте государственных доходов сообщили, что согласно Закону РК «Об игорном бизнесе» казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только в Алматинской области, на побережье Капшагайского водохранилища, и в Щучинском районе Акмолинской области, в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами. В других местах размещение казино и залов игровых автоматов на территории республики запрещено.

Вместе с тем в последнее время широкое распространение получила установка электронных аппаратов, завуалированных под законные виды деятельности, в частности под лотерейную. Функционирование данного вида аппаратно-программного комплекса сводится к интернет-соединению и проведению игры в режиме реального времени. Однако Законом «О лотереях и лотерейной деятельности» лотерейная деятельность приостановлена ввиду внедрения единого оператора лотереи, который еще не начал функционировать. Псевдолотерейные терминалы, по сути, являются игровыми автоматами с признаками проведения азартных игр, поскольку предполагают выплату денежного выигрыша, не предусматривают выдачу лотерейных чеков и обеспечивают возможность проведения азартных игр, что противоречит требованиям законодательства об игорном бизнесе.

Как правило, игровые автоматы устанавливаются в магазинах, на базарах и в других общественных местах с большой проходимостью. При этом лицами, предоставляющими места для их установки (арендодателями), не осуществляется контроль за внутренним содержанием лотерейных терминалов.

Всего за прошлый год в Казахстане из теневого игорного оборота изъято более трехсот лотерейных терминалов. Необходимо отметить, что игровые автоматы с функциями азартных игр вредно воздействуют на общественную нравственность, состояние здоровья человека и создают почву для роста преступности иной категории (кражи, убийства и т. д.). А потому факты псевдолотерейной деятельности, незаконной организации и проведения «онлайн-казино» рассматривает служба экономических расследований ДГД по городу Алматы. Например, по результатам оперативно-разыскных мероприятий СЭР ДГД по городу Алматы пресечена деятельность организованной преступной группы (ОГП) под руководством гражданина С. 1991 года рождения, и в апреле 2017 года вынесен приговор Алмалинского районного суда. К уголовной ответственности сроком от 5 до 8 лет приговорены шесть участников этой ОПГ, осуществлявших незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса на территории города.

«Дежурный по городу» предупреждает: будьте бдительны! Не давайте втянуть себя и своих близких в сомнительные розыгрыши и лотереи!

Новая финансовая пирамида?

«За определенную плату мужу пообещали решить проблемы с выплатой банковского кредита, – жалуется горожанка Полина. – Он поверил, а в результате – ни денег, ни погашенного кредита. Что нам теперь делать?»

К сожалению, финансовая грамотность у нас пока еще на весьма низком уровне. Да и волшебное слово «халява» зачастую многим затмевает разум. Пользуясь этим, некоторые недобросовестные компании ведут активную работу по вовлечению населения Казахстана в созданные ими финансовые пирамиды. Подобные мошеннические схемы способствуют выводу из страны значительных объемов капитала. А потому расследованием таких преступлений занимается служба экономических расследований Департамента государственных доходов.

Как сообщили «дежурному по городу» в этой серьезной службе, работа по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с деятельностью финансовых пирамид, проводится в городе на постоянной основе.

Выяснилось, что принадлежащие данным организациям рекламные компании привлекают денежные средства граждан, предлагая инвестировать их в различные иностранные компании, инновационные и малознакомые населению IT-продукты, такие как электронные деньги (криптовалюта). Например, зарубежные компании основным видом своей деятельности заявляют инвестирование на финансовом рынке Евросоюза с доходностью более 300–500 процентов за семь-девять месяцев. Менеджеры компании при рекламировании зачастую поясняют, что головной офис находится за рубежом и занимается, например, продажей нефти или золота. Однако никаких подтверждающих документов о направлении денежных средств на приобретение ценных бумаг или специальной валюты такие вкладчики не получают. Часть денежных средств идет на покрытие выплат вновь прибывшим вкладчикам, привлекаемым путем проведения агрессивной рекламы и различных PR-акций, вводя в заблуждение и пользуясь доверием населения, а также используя доверенных лиц.

В 2016 году СЭР ДГД по городу Алматы пресечена деятельность преступной группы из числа граждан РФ, организовавших финансовую пирамиду в Алматы и других крупных городах Казахстана. В 2014–2015 годах эта преступная группа обещала клиентам погасить кредитную задолженность в банках второго уровня. При этом заемщику предлагалось передать в ТОО «ФинСтатус» от 30 до 80 процентов средств из полученного кредита. За счет массового вовлечения людей была организована финансовая пирамида, кредитная задолженность одного лица погашалась за счет денежных вливаний от других заемщиков. Всего мошенники из ОПГ привлекли кредитные средства 700 клиентов различных банков на сумму полмиллиарда тенге. Финансы переводились на именные счета членов преступной группы и обналичивались.

Департамент государственных доходов по городу Алматы призывает граждан проявлять бдительность и воздержаться от сомнительных инвестиций в компании, обещающие сверхприбыль в максимально короткие сроки. В случае наличия информации о деятельности финансовых пирамид просьба сообщать по телефону дежурной части СЭР ДГД по городу Алматы: 279-35-40.

Бабушка спешит на помощь

Горожане пришли на помощь акимату!

Пост с таким названием расположил в Facebook Андрей Андреев.

«После проливных дождей сознательные граждане не стали ждать, пока акимат начнет шевелиться и выполнять свои прямые обязанности, и сами приступили к очистке арычной системы. В числе других горожан вышла бабуля и начала свою борьбу за чистоту арыков. Заметьте, она гораздо старше любого акиматовского работника, но не может сидеть сложа руки и смотреть, как город тонет в потоке дождевых вод».

«Дежурный по городу» разделяет восхищение Андрея – люди старшего поколения в основной своей массе гораздо сознательнее некоторых представителей нынешней молодежи, которые могут только мусорить, критиковать, еще при этом заявлять, что есть, мол, специальные люди, которые получают зарплату за уборку мусора.

А вот вам, несознательные, пример того, что мы все в ответе за свой город – от мала до велика. Спасибо, бабушка!

Обращения в акимат работают

«Ура! – радуется в Facebook алматинец Павел Атоянц. – Тротуар расширили! И деревья сохранили! Теперь эту остановку по улице Фурманова, между улицами Толе би и Казыбек би, можно не обходить. Обращения в акимат работают. Давайте делать вместе наш город лучше и комфортнее!»

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА