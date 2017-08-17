С какими проблемами алматинцев разбирался «дежурный по городу»

Не смотрят в корень

«На улице Тулебаева, угол Кабанбай батыра, обрубают корни деревьев и сооружают другой арык! – сообщает алматинка Салтанат Ташимова. – Вместо открытых лотков будут трубы замурованные. Теперь доступа к воде у деревьев не будет? Строителей спрашивают, будут ли спиливать деревья? Говорят, что не знают. Но зачем безжалостно обрубать корни? На баннере написано: «Замена арычной системы и установка автоматической системы полива». Но мы-то знаем, как у нас все делается! Проследите за процессом!»



«Дежурный по городу», насколько это возможно, «проследил за процессом» – обратился в акимат Медеуского района. Вот что нам пояснили чиновники: «Согласно утвержденному проекту по улице Кабанбай батыра подрядной организацией ТОО «Ерай» проводятся работы по благоустройству улицы: санитарная рубка сухостоя и корчевание пней; реконструкция арычной сети и установка поливочной системы.

Заказчиком указанных работ является Управление строительства города Алматы».

И на том спасибо! Придется лично обратиться к руководству подрядчика с просьбой не губить деревья.

С подобной жалобой к «дежурному по городу» обратился и житель Медеуского же района, утверждающий, что на улице Елюбаева, с тыльной стороны челюстно-лицевой больницы при прокладке или замене теплокоммуникаций будут повреждены корни многолетних дубов.

Мы поставили чиновников в известность, в частности руководителя отдела жилищного хозяйства Ермека Тлекенова. Он пообещал лично проследить за работами. Кроме того, специалисты-экологи Медеуского района дали такой ответ: «По данному адресу производятся ремонтные работы теплотрассы подрядной компанией ТОО «Теплосетьстрой». Заказчиком является Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы. По указанному адресу имеется разрешение на снос деревьев породы дуб в количестве четырех штук с обязательством произвести компенсационную посадку саженцев в количестве 140 штук».

Конечно, дубы жалко, но, видимо, здесь выбирать не приходится, вопросы городского теплоснабжения в приоритете. Но, быть может, назрела необходимость приобрести для города специальную машину для пересадки крупных деревьев с комом земли? Правда, это удовольствие не из дешевых, а платить придется нам с вами – налогоплательщикам. Найдутся ведь и те, кто будет против таких «ненужных» трат городского бюджета.

Тем временем в этом же районе, и опять же по сигналу горожан, мы узнали, что на участке терренкура без полива остались 70 молодых саженцев. Люди говорят, что деревца погибли. Однако хочется надеяться, что они всего лишь приболели. А в общем и целом ситуация с поливом зеленых насаждений на терренкуре, что пролегает непосредственно по берегу реки Малая Алматинка, парадоксальная: вода в двух шагах, а ведер для полива нет. Или не имеется желания? Ну тогда это просто вредительство!



Алматинка Индира Хаметчина поинтересовалась у «дежурного по городу» в Facebook: «Интересно, куда отправилась елка с перекрестка улиц Гоголя и Тулебаева?»



Специалисты акимата Медеуского района пояснили «дежурному по городу», что по улице Гоголя подрядной организацией ТОО «Сункар» производятся работы по благоустройству улицы согласно утвержденному проекту.

– По вышеуказанному адресу снос и пересадка деревьев не производилась, – однозначно заявили экологи Медеуского района.

Районный непорядок

«После ливня арычная система на улице Байконурская напротив дома № 82 пришла в негодность, – сообщает пользователь Facebook Валентина Попова. – Было затоплено три двора. Вызывали МЧС и представителей акимата Медеуского района. Акимат по­обещал привести все в надлежащий вид, но прошло уже почти два месяца, а никаких сдвигов нет. Да еще и дорожное покрытие здесь пришло в негодность, что может создать аварийность на дороге».

Специалисты отдела благоустройства Медеуского акимата пояснили «дежурному по городу», что прибордюрная часть на участке по улице Байконурской, 82, будет восстановлена подрядной организацией ТОО «Есік Жолдары» до 20 августа 2017 года.

Задание на дом

По неполным данным, в Алматы около 60 тысяч строений не имеют архитектурно-планировочных заданий!

Алматинка Акмарал Мустафаева обратилась к нам за помощью:

«С апреля 2017 года на соседнем участке, принадлежащем гражданину Д. Омарову, по адресу: улица Гастелло, 72а, снесен старый дом, причем тяжелой техникой. При этом были нанесены технические повреждения моему дому, в чем сосед не желает сознаваться, хотя при сносе старого строения наш дом сильно трясло, был слышен скрип несущих балок. На наши претензии Д. Омаров отреагировал так: «Моя земля, что хочу, то и буду делать».

Я обратилась в Управление архитектурно-строительного контроля города Алматы (ГАСК). Приехал инспектор и в ходе проверки выявил, что собственник Д. Омаров на территории земельного участка ведет строительство объекта размерами по наружному обмеру 29,5 метра на 7,3 метра на уровне первого этажа. Строительство объекта ведется без проектно-сметной документации, прошедшей в установленном порядке экспертизу, без сопровождения технического и авторского надзора, без соответствующего уведомления органов в области архитектуры и градостроительства. В связи с чем по факту выявленных нарушений требований Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» в отношении гражданина Д. Омарова был составлен протокол об административном правонарушении с направлением в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы. Вместе с тем управлением гражданину Омарову было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Но сосед категорически игнорирует предписание ГАСКа и продолжает строительство уже двухэтажного гостиничного комплекса из шестнадцати комнат. Куда только ни обращались – одни отписки и кабинетная беготня.

За все время написаны заявления в следующие инстанции: в прокуратуру Жетысуского района (13.07.2017 года); в районный акимат (24.07.2017 года) – нет ответа; в ДЧС по городу Алматы – нет ответа; в партию «Нур Отан» по Жетысускому району – нет ответа; акиму города Алматы; прокурору города Алматы.

…Прошу вас помочь мне в сложившейся ситуации, так как судьба и здоровье моих детей и родителей находятся под угрозой».

Что ж, «дежурный по городу» попробует разобраться в этой действительно непростой ситуации. Прежде всего напомним, что с начала позапрошлого года в Республике Казахстан действуют новые правила строительства. Чем они отличаются от прежних? Этот вопрос мы задавали не раз как в Государственное учреждение по контролю за строительством на территории страны, так и в городское Управление архитектуры и градостроительства. Для тех, кто не запомнил новшества, напомним самую его суть: прежде чем начинать рыть котлован и заливать фундамент, необходимо получить разрешительные документы! При этом пусть никого не пугает процедура – ныне она без очередей и прямого контакта с чиновником, который «захочет даст, а не улыбнувшемуся может и отказать...». Все сведено к минимуму, по крайней мере в ГАСКе.

В городском Управлении архитектуры вы получаете АПЗ – архитектурно-планировочное задание. Безусловно, за проект, топосъемку и прочие услуги придется заплатить. Раньше индивидуалы строили как бог на душу положит. Затем приходили в ГАСК, оплачивали штраф за самовольное возведение объекта... Нынче этот номер не проходит. Новые правила обязывают строить по закону (читай выше). Иначе – снос, и начинай все с чистого листа.

А вот как прокомментировал проблему строительства в городе специалист в этой области Андрей Кравченко:

– У вас есть земельный участок, и вы захотели построить на нем дом. Отлично! Но как это сделать грамотно? Вначале необходимо обратиться в местный исполнительный орган (акимат) за разрешением на проектирование. Сейчас процедура немного упростилась – нужно получить АПЗ (архитектурно-планировочное задание) – это один из самых важных документов при утверждении эскизного проекта. Затем необходимо заказать и утвердить эскизный проект вашего будущего дома. После этого опять заявление в акимат, но уже за постановлением на СМР (строительно-монтажные работы). Но начинать строительство можно только после того, как вы уведомите ГАСК! Для этого нужно предоставить три лицензированные организации и заключить с ними договоры на весь период строительства. Они же в дальнейшем будут участвовать в приемке объекта в эксплуатацию (подписывать акт приемки в эксплуатацию другими организациями нельзя!). Только после всех этих формальностей можно начинать строительство.

Кажется, все предельно ясно. Тем не менее находятся еще смельчаки, начинающие и даже завершающие строительство без всего вышесказанного. А заканчивается такое печально, но закономерно – разрушением самовольно построенного.

И примеров сноса не счесть. По данным все того же ГАСКа, только за прошлый год в Алматы приведены в первозданный вид более сорока земельных участков, на которых хозяева в обход правил и закона построили частные жилые дома, гостиницы, прочие объекты. Наиболее громкими стали факты сноса ресторанов в Медеуском районе, на пересечении улиц Луганского и Сатпаева, и в Бостандыкском районе, на улице Дулати. Строения эти в три этажа были почти готовы. По внешнему виду и качеству исполнения не чета сараю, что строится как попало на улице Гастелло, и тем не менее, «приказали долго жить».

Так что нет сомнений в том, что ГАСКа и в этом случае разберется с незаконопослушным хозяином, пренебрегающим как буквой закона, так и казахстанской ментальностью, в корнях которой – уважительное отношение к соседям.

Как нам ответили специалисты ГАСКа, они не могут прийти и сразу же произвести снос – есть обязательная процедура предупредительных мер. И она в настоящее время запущена в данном конкретном случае. То есть дело – в суде. А он, безусловно, примет правильное решение, исследовав весь пакет документов, аргументов и фактов.

А по поводу угроз, если таковые имеют место, Акмарал Мустафаевой необходимо обратиться с заявлением к участковому инспектору полиции. В соответствии с законодательством РК он обязан принять меры реагирования.

Фотофакт



«Остановка на улице Берегового выше улицы Жандосова, – публикует в Facebook фото алматинец Сакен Жусупбеков. – Навес сломан уже давно».

Не пора ли восстановить навес, господа благоустроители?



Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА