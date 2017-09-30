Дежурный по городу

Ждать ли милости от КСК?

Неожиданное продолжение получила история пенсионерки, некоторое время назад отстаивавшей право на сохранность в первозданном виде своего балкона.

Об этом мы рассказывали нашим читателям в материалах «Когда в соседях согласья нет», № 126 «Вечерки» от 11.10.2014 года и «Законы архитектуры, или Как Верховный суд вступился за балкон пенсионерки», № 79 от 30.06.2016 года.

Напомним, более двух лет назад в одном из алматинских домов хрущевской постройки возникла конфликтная ситуация: соседи снизу утеплили и расширили свой балкон, но при этом не только не спросили разрешения у своей соседки сверху, но и нарушили строительные нормы и правила, чем, по мнению пенсионерки, ухудшили ее жилищные условия. Валентина Михайловна, женщина хоть и почтенного возраста, но грамотная, гидроинженер, общий стаж ее работы, в том числе в проектном институте, более 40 лет. Молчать она не стала, а пошла в суд и… выиграла. Причем дотошная истица дошла до Верховного суда, который и обязал ее соседей привести балкон в норму. И вот новый виток конфликта между соседками, которые, по иронии судьбы, оказались еще и однофамилицами.



Как поссорились Валентина Михайловна с Ириной Викторовной

Понятно, что проигрыш в суде совершенно не порадовал Ирину Мальцеву, ведь ее обязали привести все в первоначальный вид. Но закон есть закон, и вступившее в силу решение если не добровольно, то принудительно, все равно исполнить заставят. Бывшие и до этого прохладными отношения между соседками окончательно дали трещину. И в один не прекрасный день уже Ирина Викторовна подала иск на свою соседку сверху Валентину Михайловну, а затем… выиграла судебную тяжбу.

Нет, не о построенном ею балконе был иск – поводом стало затопление квартиры.

Но чтобы разобраться в хитросплетениях нового судебного разбирательства, придется вернуться на некоторое время назад…



Как всё начиналось…

«На протяжении десяти лет я обращалась в КСК «Елимай» с проблемой протекания кровли и затопления кухни в моей квартире, – пишет в редакцию Валентина Михайловна Мальцева. – Обращалась и в устной форме по телефону, и в письменной, но в ответ – тишина».

Пенсионерка подтверждает написанное копиями заявлений, на которые она, добросовестная плательщица РСЖ, по ее словам, так и не получила ответа из своего КСК, а также чертежами и расчетами.

Несмотря на солидный возраст, в логике женщине отказать трудно – все технически выверено. Тем не менее ни на одно ее заявление в КСК ответа так и не было получено. И вот результат.

– Весна и лето 2016 года проявили себя обилием атмосферных осадков особенно в ночное время, – вспоминает Валентина Михайловна. – Влагу, которая проникала в квартиру днем, я успевала собирать. А вот ночью – нет. Потолок на кухне не просыхал, стал как решето. Пол после ночных осадков часто был в воде. Но работники КСК, несмотря на мои неоднократные обращения, ничего для ремонта кровли не предпринимали.

И вот случилось то, что случилось: квартира № 10 в одну из ночей оказалась залитой через пол верхней квартиры, то есть той, в которой живет наша заявительница. Ирина Викторовна, пострадавшая и от суда, и от затопления, подала иск в суд на владелицу квартиры сверху. Забегая вперед, скажем, что суд, длившийся десять месяцев, удовлетворил исковые требования хозяйки пострадавшего жилья, хотя первоначальная причина затопления не была установлена даже судебной экспертизой. Валентина Михайловна, не имея сил и здоровья, судиться не стала и выплатила соседке всю сумму заявленного ущерба.

– Но вины я за собой не чувствовала и не чувствую, – говорит пенсионерка. – Просто все эти дрязги меня доканали.

Но со временем слабость отступила, и она решила добиться справедливости. Не найдя понимания в родном КСК, пошла за помощью в районный акимат. И…



…редкий случай

В Бостандыкском акимате Валентину Mихайловну внимательно выслушали и призвали к порядку… КСК «Елимай».

«Работники акимата восприняли мою проблему как свою, – пишет нам Валентина Михайловна. – Немедленно была создана комиссия с выездом на место, от администрации КСК «Елимай» потребовали составить план работ по ликвидации очага затопления и доложить о его выполнении».

Акимат не только заставил в кратчайшие сроки отремонтировать кровлю, ставшую причиной затопления двух квартир, но и посоветовал председателю КСК поступить по совести – возместить пожилой женщине выплаченную ею по суду сумму материального ущерба – 127 552 тенге.

Если вы подумали, что это счастливый конец, то ошиблись. КСК, хоть и неофициально, вроде бы признал свою вину и не отказался выплатить деньги пенсионерке. Но как это было сделано?

– Руководство КСК «Елимай» предложило мне возвратить указанную сумму в рассрочку, освободив меня от оплаты статьи «расходы на содержание жилья», – продолжает рассказ Валентина Михайловна. – Но простой подсчет показывает, что на это уйдет… 14 лет. А мне уже без малого 80!

Пенсионерка категорически отказалась от такой «милости» со стороны КСК и, как это часто бывает, как в последнюю инстанцию обратилась в газету.

«Сама виновата...»

В разговоре с корреспондентом работники КСК «Елимай» категорически отказались признать свою вину в произошедшем. И председатель Ляйла Ашикбаева, и инженер Асет Косылбеков в один голос твердили: Валентина Михайловна сама виновата в затоплении нижней квартиры. То ли прорвало трубы, то ли пожилая женщина забыла закрыть воду в кухне – истину установить так и не удалось. Хотя проблему скорого возврата денег пенсионерке решить пообещали. И на том спасибо.

Но остался вопрос: почему, как утверждает Валентина Мальцева, в течение многих лет не решалась проблема с ремонтом кровли в ее доме?

Этот же вопрос корреспондент задал и председателю КСК, кстати, крупнейшего в районе. В ответ прозвучало традиционное: нет средств. По информации руководства, в кооперативе существуют долги по статье РСЖ – аж 3,5 миллиона тенге! Причем, по словам председателя, этим долгам уже около 20 лет. На выказанное недоумение, почему такие огромные суммы не взыскиваются в судебном порядке, был получен ответ: «Сейчас этим занимается мастер КСК». Выяснилось и еще более странное обстоятельство: при таком дефиците средств отдельные накопительные счета на капитальный ремонт в этом КСК не открыты. Точнее, как пояснила председатель Ашикбаева, они были открыты, но с июля 2015 года из-за отказа жильцов эти счета заморозили. И все это на фоне того, что изыскать средства на капитальный ремонт кровли одного из 70 домов, стоящих на балансе этого кооператива, сложно. Почему?

Честно говоря, не знаем, пойдет ли руководство КСК навстречу 80-летней пенсионерке. Все вышеприведенные вопросы мы адресуем в Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы: как-то негоже на фоне год от года ветшающего жилого фонда попустительствовать нарушению закона. Но есть еще один вопрос: почему нет накоплений на капитальный ремонт в одном из крупнейших кооперативов собственников квартир города?

Сносный район?

Так назвала микрорайон Аксай-4 алматинка Антонина Трофимова, которая в День города решила прогуляться по нему и беспристрастно зафиксировать окружающую действительность.

«Пробежалась по квадрату улиц Саина, Улугбека, Момышулы, Жубанова, – пишет «дежурному по городу» в Facebook Антонина. – По периметру микрорайона проложены арыки – все в листве и полны мусора. Понятно, какой культуры жители здесь живут и как районные службы работают… Чистыми арыки оказались только напротив рынка ТЦ «Аксай» (Саина – Жубанова) и напротив клиники «Тау-Сункар» (Улугбека, 59).

В 9.20 встретились уборщики мусора вдоль улицы Момышулы. Убирали свое­образно: мусор, что ближе к дороге, бросали в подручный контейнер, а прочий сметали в арык! По этой же улице проложен еще один арык, ближе к дому № 56. Так он вообще тупиковый и весь в кучах мусора с землей! Проезжая часть перед домами № 67, 72, 73 и далее имеет множество крупных дыр.

В восточной части микрорайона у домов наляпаны «лежачие полицейские».. Уже не один пенсионер получил на них травмы даже днем, когда светло.

Давно пора сделать нормальные переходы, ведущие вниз, у домов № 45 и 49! Здесь не пройти ни с коляской, ни человеку в возрасте.

Радует регулярный вывоз мусора из контейнеров. Но за мусорными баками, что у домов № 45 и 53, местные дворники любят создавать кучи мусора. Зимой «ваяли» загоны для мусорных контейнеров. Видно, что к ним предусмотрены навесы. Но ни одного так и не появилось.

Во дворах стоят куцые детские площадки времен царя Гороха. Тройка новых установлена в южной части микрорайона, но они оказались замусорены, настил местами отодран, как у дома № 70. К утру все площадки имеют плачевный вид – вечером и ночью на них распиваются спиртные напитки. Единственный ухоженный уголок с зеленью – ниже домов № 33 и 34.

Через микрорайон с юга на север проходит аллея, где осенью спешно поменяли нормальные бордюры на тонюсенькие, которые уже рассыпаются. Асфальт там клали прямо в дождь, поэтому он просел волнами. Кто принимал эту работу? На аллее у домов № 47, 49, 50, 52 и ниже частые аварии водопровода и канализации. Устраняют их не сразу – около месяца порой вода бежит. Потом засыпают, но не асфальтируют, а грязь и пыль разносятся по всей округе. Подобное происходит и сейчас восточнее дома № 47, напротив парикмахерской «Шарм» (по улице Саина, 83).

На аллее в этом году были высажены сосны и каштаны. Пару раз их поливали. Но часть деревьев все же засохла. Наверное, раз в год аллея убирается. Существует ли график уборки аллей?

В нижней части аллеи в кои-то веки заасфальтировали дорогу, ведущую к гимназии № 32. Но и на ней один открытый люк, нет двух решеток над арыком. Территория после асфальтирования ни разу не убиралась. Находящийся рядом ресторан «Ак-Орда», который, похоже, захватил часть тротуара, убирает лишь огороженную высоким забором территорию. Огромный поток людей ежедневно проходит по тротуару между самым популярным в районе магазином SMALL и Sulpak+Alser. Арык между этими магазинами не убирается. Он зарос амброзией (кстати, это сильнейший аллерген) и чрезвычайно замусорен. Кто его должен убирать?

Территория на северо-западе района – хоть плачь. Здесь и банки, и гостиницы, и большой медцентр, и баня, и ремонтные мастерские. И всюду высокая степень запущенности – пыль, уничтоженные газоны, отсутствие тротуаров. Неужели районному акимату нельзя повлиять на местные предприятия и организации в плане соблюдения чистоты вокруг зданий?

В этом году снова, и уже не в первый раз, разрыли великомученническую улицу Жубанова. Слава богу, впервые отводные трубы пустили на этот раз поверху, не оставили людей без горячей воды. Но остановки по южной стороне улицы пока так и нет.

МИКРОпроблемы

Так что в целом Аксай-4 нормальным спальным микрорайоном назвать нельзя. Он, пожалуй, сносный, но не более…

Алматинцы активно включились в обсуждение районных новостей:

Saltanat Bektursynova: «Несколько раз видела дворников, сметающих мусор в арык».

Ольга Ивлева: «В микрорайоне Аксай-2 проблемы такие же. Сколько раз писала жалобу в городской акимат, они меня перекидывали на отдел благоустройства по Ауэзовскому району, там отвечают, чтобы обращались в КСК. А у КСК ответ один: жалуйтесь куда хотите, мы не боимся! И это все за наши деньги!»

Oksana Mikhailenko-Nekrassova: «И это всего лишь один микрорайон из многих...»

Elena Vazhin: «Уборкой улиц занимается «Алматы тазалык». Они выигрывают тендер на уборку. Жалуйтесь на грязь в акимат».

«Дежурный по городу» перенаправил весь букет жалоб по Аксаю-4 по адресу – в акимат Ауэзовского района. О том, какие меры будут приняты мы обязательно проинформируем читателей в одном из ближайших номеров.

Подготовили Василий ШУПЕЙКИН и Ирина ВАСИЛЬЕВА