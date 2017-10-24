Дежурный по городу

Алматинцы рассказали «Дежурному по городу», что их останавливает на пути к комфортной жизни

Черная метка

Алматинка Р. Тазабекова обратилась к «дежурному по городу» по поводу автобусного маршрута № 65.

«Автобусы этого маршрута по нескольку раз в день проезжают по проспекту Достык с улицы Казыбек би до проспекта Абая, каждый раз оставляя огромные клубы черного дыма, который стоит в воздухе пять, а то и десять минут, – пишет горожанка. – Нам приходится дышать этим дымом, он попадает даже в окна наших квартир. Неужели власти города, тратя огромные средства на реконструкцию дорог, не видят такое безобразие? Зачем нам новые дороги, если на них дышать невозможно? Даже в отдаленных аулах уже нет таких автобусов!»

Арман Сапаргалиев: «Действительно, автобусы под номером № 65 не украшают город».

Saltanat Bektursynova: «Это касается не только № 65, но и других старых автобусов. Еще № 95 и 99 – натуральные газенвагены, разваливаются на глазах».

Надо сказать, что в последнее время городскими властями немало делается для обновления автобусного парка Алматы. Сегодня на дорогах Алматы появились еще 50 новых автобусов марки Yutong, закупленных перевозчиком ТОО «Green bus company».

Но работа эта движется не так быстро, как бы того хотелось. И здесь вопросы не только к Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог, но и к тем, кто контролирует прохождение технического осмотра подобных «керосинок». До каких пор по алматинским улицам будут ездить такие пережитки прошлого?

– На сегодняшний день поставлены 20 автобусов марки «ЛиАЗ», партия из 20 автобусов выехала из Москвы 13 октября, еще 20–16 октября, остальные будут прибывать поэтапно, – проинформировал горожан руководитель транспортного управления Максут Исахов. – Все автобусы оснащены кондиционерами и будут оформлены в едином стиле по брендбуку города. Кроме того, частными перевозчиками планируется приобрести 254 автобуса, 60 из которых средней вместимости, остальные 194 – большой. Новые автобусы компаний-перевозчиков ТОО «БаТу трэвел», ТОО «АвтоАлма-Транс», ТОО «Мадина», ТОО «Талап Т», ТОО «Самат Транс», ТОО «Green bus company» начнут прибывать с конца октября текущего года до апреля 2018.

Для справки: По данным центрального диспетчерского управления Транспортного холдинга очень много жалоб от пассажиров поступило на самые востребованные маршруты – № 50, 112, 126. В связи с этим новые 50 автобусов будут задействованы на этих маршрутах. А высвободившиеся транспортные единицы распределят по маршрутам № 120, 135, 63, 118, 38, 45, 18, 92, 30, 32.

Вас здесь не стояло

Обострилась проблема парковки на городских улицах и во дворах

«Проехала по улице Сатпаева после долгого перерыва и обнаружила, что на отрезке между улицами Желтоксан и Байтурсынова с обеих сторон дороги нарисовали желтую линию, то есть парковаться нельзя на таком огромном участке дороги, – пишет в Facebook алматинка Saltanat Sadyrbayeva. – А где, скажите, это можно сделать? Там множество различных заведений, в том числе кафе, салонов красоты и т.д. и два университета. Естественно, люди все равно паркуются, рискуя быть оштрафованными... С какой целью это сделали?»

Пользователи Facebook активно включились в обсуждение горячей темы.

Яна Добронравова: «Поэтому на машине передвигаться скоро будет неудобно совсем. По себе заметила – когда без машины, захожу в разные места, магазины. А когда за рулем – не припаркуешься и едешь дальше».

Лариса Черненко: «А ведь от этого страдает бизнес и будет загибаться повсеместно, где нет парковок».

Айнура Каргалинова: «Проспект Гагарина – это спальный район, там много клиник, а припарковаться невозможно».

…но парковаться автомобилистам все одно надо. Где это делать?

О переавтомобилизации дворовых территорий сообщает «дежурному» алматинец Карабай Муканбеткалиев, проживающий в доме № 193 по улице Фурманова (угол улицы Сатпаева). Вот что он пишет:

«Как и в большинство дворов, у нас убрали заборы, а внутридворовую территорию заасфальтировали. И это хорошо! Но появилась проблема: наш двор тут же стал стоянкой для чужих автомашин. Дошло до того, что жильцам дома негде припарковаться! Мало того, машины паркуют так близко к подъездам и так плотно, что между ними не протиснешься, не говоря уже, чтобы проехать с детской коляской! Никакого покоя не стало старикам: во двор не выйти да и на скамейке не посидеть – сплошные пары бензина. Машинам скорой помощи зачастую не подъехать к нужному подъезду. Автомобили стали ездить по двору как по проезжей части. Помогите!»

«Дежурный по городу» напоминает комментарий ДВД города, что в случаях парковки авто впритирку к входам в подъезды жилых домов, когда они мешают пройти жильцам, нужно вызывать полицейский патруль по телефону 102. Стражи порядка приедут очень быстро – нормативное время прибытия патрульного экипажа 10 минут. Это, конечно, без учета пробок. Но другого выхода нет – только так можно привить культуру поведения. Выпишут штраф, и в другой раз уже будет неповадно так парковать свое авто.

Кроме того, следует учитывать, что внутридворовая территория относится к категории общего пользования. Так что парковаться в любом дворе, не нарушая правил, теоретически может каждый. И запретить этого не вправе никто. Но если жильцы группы домов, объединенных в одно внутридворовое пространство, желают ограничить въезд в свой двор автотранспорта (установить шлагбаум), то орган управления (КСК) может провести общее собрание собственников квартир, вынеся этот вопрос на всеобщее обсуждение. Если большинством голосов будет принято такое решение, то с протоколом собрания председатель КСК должен пойти в районный акимат, где в виде исключительной необходимости может быть принято решение на установку шлагбаума. Но имейте в виду, что в соответствии с Правилами благоустройства территории города Алматы ничто не должно препятствовать проезду спецавтотранспорта во двор. То есть, если вы решили установить шлагбаум и вам это разрешат, будьте готовы к тому, чтобы поставить будку с круглосуточным охранником, который будет открывать-закрывать въезд во двор и со двора. Соответственно, бремя содержания (зарплата охранников) ляжет на плечи квартировладельцев отдельной статьей. Вы готовы к этому?

«Надоело упражняться в прыжках»

Aleema Yesmukanova прислала «дежурному по городу» возмущенное обращение: «Вот с этим на пересечении улиц Курмангазы и Муканова можно что-нибудь сделать? Каждое лето всю улицу перекапывают и ремонтируют, а тротуар в 30 метрах от перекрестка как был лужей после каждого дождя, так и остается. Это жесть! Хоть бы раз асфальт нормально положили! Мне уже надоело каждый раз в прыжках упражняться, возвращаясь домой».

Подобную «жесть» обнаружил «дежурный по городу» на юго-восточном углу перекрестка улиц Ауэзова – Жандосова. Там тоже в дождь люди упражняются в прыжках. Асфальт есть, но ливневые стоки отсутствуют. Почему?

Оба адреса мы передали в райакиматы – Алмалинский и Бостандыкский соответственно. Но в этих структурах власти пока хранят гордое молчание.

«А у нас веточка вместо люка...»

Алматинец Сакен Жусупбеков вновь на тропе войны с открытыми люками.

«Интересно, где-нибудь еще возможно такое? – вопрошает Сакен в Facebook. – Люк открыт – и всем наплевать! Не знаю, как в Европе, а у нас веточка в люке… Примите во внимание: люк на пересечении Есенова – Абая (район Калкамана)».

«Хотелось бы показать акиматовским, как можно люки делать, – делится фотографиями японских люков Сакен Жусупбеков. – Вровень, да еще как красиво!»

Фейсбучанам явно понравились японские люки.



Байсұлу Оразбайтегі: «Япония – страна, где все возводится в искусство, даже крышки канализационных люков».

Лидия-Юлия Семенова: «Супер! Так искусно и живописно! Это же часть культуры! Нетленная и почти неистребимая».

Bakeshi Titano: «У нас чугунки простые черные воруют, а такие вообще своруют еще до монтажа и дома на стену будут вешать».

И то верно…

«Украли асфальт?»

Трофимова Антонина прислала обращение «дежурному по городу» и приложила фото.



«Жители улицы Хан-Тенгри (ниже плотины) радовались, что наконец-то заасфальтируют дороги у их домов, – пишет Антонина. – Заасфальтировали частично. По жалобе жителей даже дважды (что свидетельствуфет о плохом первоначальном качестве работ). У речки у одного из домов лежал асфальт. Старый фрагмент асфальта снимать не стали (хотя его разрушили большегрузные машины, трактора и пр. техника, с помощью которой чистили русло Большой Алматинки и вывозили мусор). Залили поверх, как утверждают, ошибочно гудроном и бросили. И асфальтировать не собираются! То есть идет вдоль речки асфальтированная дорога, потом фрагмент разрушенной и залитой гудроном, а потом снова заасфальтированная. Это как? Украли асфальт?»

Пока материал готовился к выпуску стало известно, фрагмент дороги ниже плотины по улице Хан-Тенгри длинолй 38 шагов был заасфальтирован вечером 20 октября после обращения жителей в Общественную приемную городского акимата. «Спасибо» – говорят жители.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА