Дежурный по городу

Горожане обращаются за помощью к «дежурному по городу»

Законы движения

С приходом зимы проблемы общественного транспорта в мегаполисе снова набрали температуру. Горожане обращаются за помощью к «дежурному по городу».

Загадки на остановке

Неравнодушные алматинцы активно пытаются влиять на ситуацию с общественным транспортом. Наш постоянный корреспондент, член комиссии городского Совета ветеранов Аблимит Джаппаров также озаботился этой злободневной проблемой:

«Есть нормально обустроенная остановка пассажирского транспорта с навесом и скамейкой на улице Сейфуллина ниже пересечения с проспектом Райымбека, но автобусы и троллейбусы почему-то останавливаются не там, а ближе к перекрестку, выше остановки метров на тридцать, – пишет ветеран. – Если вы будете стоять на остановке, рискуете не успеть добежать до стоящего автобуса, поэтому пассажиры тоже толпятся около перекрестка, а остановка пустует».

«Дежурному по городу» такая ситуация также не понятна. И об этом мы уже писали неоднократно. В частности, похожая проблема на остановке на перекрестке проспекта Абая с улицей Сейфуллина в западном направлении: там тоже потенциальные пассажиры мечутся и пытаются поймать свой автобус или троллейбус, пока тот не уехал по той же самой причине – почему-то водители стараются остановиться не на самой остановке, а не доезжая до нее приличное расстояние. В результате процесс посадки в общественный транспорт здесь превращается в некий экстрим.

AnnaShelestova откликнулась в Facebook: «Поддерживаю эту публикацию! На Сейфуллина – Ташкенской в северном направлении пассажирам приходится топтаться в грязи в ожидании транспорта. Обратите внимание на эту и другие остановки, а лучше потопчитесь там в дождливую погоду».

Внимание, руководители Управления транспорта и дорог! На улице Розыбакиева от проспекта Райымбека до улицы Толе би нет ни одной остановки общественного транспорта! Жители этого региона настоятельно просят сделать таковую!

Осиротевший маршрут

«Всем известная улица Байзакова, можно сказать, страдает недостаточностью маршрутов общественного транспорта, – сообщает в Facebook алматинец Арман Сапаргалиев. – По этой улице не ходит общественный транспорт за исключением единственного автобусного маршрута – № 18, который с улицы Байзакова поворачивает на бульвар Бухар Жырау в восточном направлении и останавливается возле физико-математической школы. С улицы Тимирязева до улицы Сатпаева пожилым людям, родителям и детям до больницы или школы, что расположены здесь, можно добраться только пешком. «Дежурный по городу», давайте вместе разберемся, почему общественный транспорт не ходит по улице Байзакова вниз, и почему здесь есть только один автобусный маршрут – № 18?»

На некоторых улицах мегаполиса общественный транспорт отсутствует вообще. Это обстоятельство беспокоит Совет ветеранов.

«Вверх по улице Жарокова и далее по улице Утепова никакой пассажирский транспорт не ходит, – беспокоится член комиссии городского Совета ветеранов Аблимит Джаппаров. – А ведь по этой линии находятся такие значимые объекты, как ГКП «Алматы су», роддом, онкодиспансер, институт крови, магазин «Арзан» и многие другие, которые ежедневно посещает множество людей. Раньше по этому маршруту ходил трамвай, затем его заменили автобусом № 112, но вскоре изменили его маршрут, и линия Жарокова – Утепова оголилась».

«Прежде чем менять проверенные многолетней практикой маршруты пассажирского транспорта, нелишне вспомнить поговорку «Семь раз отмерь, один отрежь», – советует ветеран. Трудно не согласиться.

«Поднимали эту тему на координационном совете при участии заместителя главы Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, – присоединилась к обсуждению в Facebook председатель ОО «Гали подранки» по защите прав инвалидов Галлия Тобатаева. – Нам обещали пересмотреть маршруты. Однако воз и ныне там».

Как «поймать» троллейбус

«Дежурный по городу» столкнулся с проблемой общественного транспорта. На днях пришлось добираться в город с верхней части улицы Розыбакиева, выше улицы Ескараева. Перейдя на восточную сторону улицы Розыбакиева, «дежурный» стал ожидать общественный транспорт на новеньком остановочном комплексе. На табличке остановки значились троллейбусные маршруты № 1 и 9. Троллейбус № 1 – то, что нужно. Но, прождав минут двадцать и пропустив три троллейбуса 9-го маршрута, «дежурный» у других пассажиров выяснил, что, оказывается, нужный маршрут здесь идет только вверх, вниз он спускается уже по проспекту Гагарина после разворота на улице Кожабекова. Но никакой информации об этом на остановке нет. Время было потеряно. Сердобольные пассажиры посоветовали перейти обратно – на противоположную сторону улицы Розыбакиева, там сесть на 1-й троллейбус, который после разворота на Кожабекова благополучно двинется в нужном направлении – в город. «Дежурный» так и сделал. На противоположной стороне возле ТЦ «Мега» остановочного комплекса не было. Никаких опознавательных знаков остановки общественного транспорта, никаких табличек с номерами маршрутов, никаких скамеек – только остановочный карман. У стоящих здесь же охранников «Меги» «дежурный» уточнил, здесь ли остановка, и после утвердительного ответа снова стал ждать. Каково же было удивление, когда троллейбус № 1… на высокой скорости промчался мимо. На выказанное недоумение охранники ответили: «Что же вы стояли? Надо было выскакивать на дорогу и махать троллейбусу рукой!» Оставалось только одно – идти пешком вверх по улице Розыбакиева до конечной остановки троллейбусов на улице Кожабекова, где и удалось наконец сесть на злополучный 1-й троллейбус.

Теперь вопросы к уполномоченному органу – Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы: почему на остановочном комплексе по указанному адресу нет достоверной информации о маршрутах общественного транспорта? почему на остановке с западной стороны улицы Розыбакиева возле ТЦ «Мега» есть остановочный карман, но нет остановочного комплекса? почему здесь существует порядок пассажирам самим ловить мчащиеся троллейбусы и автобусы путем выскакивания на середину дороги и махания руками?

Весь блок вопросов по общественному транспорту «дежурный по городу» адресует вышеупомянутому управлению.

Ждем ответа.

Сделайте нам красиво

«Просьба, чтобы акимат промониторил по городу все перекрестки, «зебры», пешеходные переходы, развязки и прочие участки дорог, где необходим пандус для мам с колясками, для людей с ограниченными возможностями, – предлагает в Facebook алматинец Сакен Жусупбеков. – Очень много мест, где нет пандусов. Например, по проспекту Абая на запад перед улицей Тлендиева на «зебре». По улице Шаляпина на запад после ТЦ «АДК», где поворот в микрорайоны (Щепеткова, 113) тоже нет пандуса».

Сайт на память

Алматинка CarminaIvaksto подняла, на наш взгляд, очень актуальную для мегаполиса проблему.

«Столкнулась с такой ситуацией: семья давно уехала из Алматы, первое время приезжали на могилы предков, потом все реже, а сейчас с кризисом совсем стало сложно, – пишет в Facebook Carmina. – Попросили меня съездить и убрать могилы. Поехала, искала два часа, так и не нашла. Работники кладбища мне помочь не смогли – нужно знать точную дату захоронения, да и со списками на старых и маленьких кладбищах совсем плохо. На больших есть списки, но по ним также не найти. И вот что мне подумалось: а почему у нас нет единого сайта захоронений? Почему не провести полную инвентаризацию кладбищ? Посмотрела в России, там во многих городах есть такие сайты, электронная карта захоронений, где по личным данным можно найти могилу. Привязаны к «Яндекс-картам», где можно посмотреть расположение. На оцифровку такого огромного мегаполиса, как Санкт-Петербург, ушло несколько месяцев. Имея такую электронную базу, можно из-за рубежа заказать и уборку могил, и возложение цветов. Личный кабинет открыл, оплатил, выполнили и прислали фото до и после. Плюс – контроль за захоронениями. Ведь это все выполнимо. А вы как думаете?»

«Дежурный по городу» согласен: тема интересная и вполне назревшая. Беремся за ее продвижение. Для начала мы получили информацию от Спецкомбината ритуальных услуг: сколько, где и чего у нас в этом плане образовано, существует ныне, имеем в виду места захоронений. И оказалось, что все кладбища отныне находятся в… частных руках. Новым хозяевам «вечного покоя» и направляем пожелания алматинцев о создании сайта, где можно было бы получить достоверную информацию, кого, на каком месте и когда захоронили.

Рекламная заставка

«Как и где мне получить разрешение на установку рекламной вывески магазина?» – интересуется предприниматель алматинец Омар.

«Дежурный» выяснил, что основанием для начала процедуры по оказанию государственной услуги по выдаче разрешения на размещение объектов наружной рекламы является получение КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы» заявления и необходимых документов для оказания государственной услуги от физических и юридических лиц, предусмотренных пунктом 9 стандарта государственной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения, а также в населенных пунктах» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2014 года № 64): заявление по форме, установленной в приложении 2 к стандарту государственной услуги; нотариально засвидетельствованная копия правоустанавливающего документа на земельный участок или объект, на который предлагается разместить объект наружной рекламы, либо копия договора о размещении объекта наружной рекламы, заключенного заявителем с собственником объекта, на который предлагается разместить объект наружной рекламы, органом управления объектом кондоминиума или лицами, обладающими иными вещными правами; эскиз (цветной), включающий дневное и ночное изображение объекта наружной рекламы, объекта, на который предлагается разместить объект наружной рекламы, решения по инженерному функционирования объекта наружной рекламы; документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя, и документ, удостоверяющий полномочия на представительство, – при обращении представителя услугополучателя (для идентификации личности).

Адрес Управления архитектуры и градостроительства города Алматы: проспект Абылай хана, дом № 91, здание Жилстройсбербанка, 9-й этаж.

Материалы подготовили Василий ШУПЕЙКИН, Ирина ВАСИЛЬЕВА