С какими проблемами обращаются алматинцы к «Дежурному по городу»

Улица неработающих фонарей

«Дежурному по городу» поступила просьба о помощи от Раисы Гольцовой, проживающей на улице Сарсенбаева, 60, в районе Кенсая.

«Вот уже полгода, как нам установили новые столбы уличного освещения, а свет не горит, – пишет нам от имени своих соседей Раиса Ивановна. – Мы неоднократно обращались в «Алматы кала жарык», но ответы были просто издевательскими: «Вы живете на окраине города»; «перегорели лампы»; «нет денег» и пр. По техническим причинам на нашей улице нет тротуаров, приходится ходить по проезжей части, а в условиях отсутствия уличного освещения это стало очень опасно. Особенно для школьников второй смены, ведь уже в 18.00 совсем темно. Мы очень надеемся на вашу помощь!»

«Дежурный по городу» в свою очередь надеется, что те, кому положено, – чиновники Медеуского акимата примут срочные меры по наведению надлежащего порядка на улице Сарсенбаева. В самом же ТОО ответ один – проводим техническую модификацию…

Однако как долго будет улица без освещения, никто сказать не решается.

Загадки географии

Алматинка и подписчица «Вечерки» Джамиля Абдрахманова обратилась к «дежурному по городу»:

«…Я оплачивала налоги в филиале Народного банка в здании ДГД по Бостандыкскому району. В терминале банка получила талон на очередь. А на нем значится: «№ 809 Налоговое управление по Алматинскому району города Астаны». Мне, как алматинке, живущей в своем городе, а не в Астане, стало очень обидно за то, что в ДГД по Бостандыкскому району допущена такая ситуация. Я обратилась к кассиру, чтобы руководство филиала обратило внимание на эту ошибку. Кассир ответила, чтобы я сама шла с жалобой к руководству. Меня очень ранит (уже не возмущает, от отчаяния больно), что к нам, услугополучателям, относятся как к неграмотным, некультурным людям. Тем более это происходит в здании ДГД, где находится и акимат Бостандыкского района!

«Дежурный», помогите, пожалуйста, силой печатного слова, чтобы ДГД не экономил на печатной ленте в терминале и проявил гражданскую позицию по отношению к своему статусу и уважение к алматинцам, которые хотят быть алматинцами, а не астанчанами».



Горожане охотно подхватили тему.

«Ничего удивительного, – делится в Facebook Надежда Зарькова. – Мы, например, проживаем в алматинском микрорайоне Орбита-3, но получили ответ на наше заявление из Генеральной прокуратуры, где черным по белому было написано, что нам по нашему вопросу необходимо обращаться… в Алматинский район города Астаны».

Не знаем, совпадение это или нет, но микрорайон Орбита-3 тоже в Бостандыкском районе.



Секреты бизнеса

К «дежурному по городу» обратились жильцы дома № 15 по улице Гоголя, а также председатель их органа управления – КСК «Гоголя, 15» Людмила Чеховских.

«На первом этаже нашего дома расположены кафе «Арбуз» и «Артлайн», а также магазин «Интерфуд», – пишут нам А. Козликина, Е. Попова, Б. Гундер,

А. Нурсеитов, Н. Соболев, Т. Хаджумурадова, Б. Далматов. – Все эти помещения находятся в собственности. Их владельцы вместо нормального взаимодействия с жильцами и администрацией ПКСК систематически нарушают требования технологических, градостроительных и санитарно-экологических норм, а в ряде случаев даже создают угрозу безопасности жильцов многоквартирного дома».

«Все трое собственников значительно реконструировали свои помещения, в том числе затрагивая несущие конструкции здания, – пишут заявители. – При этом никто проектов перепланировок в ГАСК города Алматы не представлял и разрешения на производство работ не получал».

Как следует из обращения, больших усилий стоило предотвратить установку газового котла для отопления кафе «Арбуз», оба кафе без согласования с жильцами используют придомовую территорию в качестве торговых площадок, а магазин «Интерфуд» – как парковку.

«На этих площадках до позднего вечера стоит шум, – возмущаются люди. – К тому же в «Арбузе» имеется ночное караоке, открыто курят кальян. Жильцам часто приходилось вызывать полицию, чтобы пресечь пьяный шум. А собственник кафе «Артлайн», самовольно вскрывая технический этаж дома, проделала отверстия в перекрытии и установила вентиляционное оборудование со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями – запахи кухни и шум двигателей в квартирах».

Неимоверными усилиями жильцам дома удалось-таки при содействии РГУ УООЗ Медеуского района заставить владельца кафе демонтировать вентиляцию.

«Это единственный случай, когда ПКСК получил реальную помощь от контролирующих органов», – с горечью констатируют авторы обращения.

Однако счастье жильцов было недолгим.

«Вентиляция кафе «Артлайн» перенесена на северный фасад дома, под окна жильцов второго подъезда, – вновь жалуются проживающие в злополучном доме. – И вновь дискомфорт – запахи и шум. Более того, в сентябре владелец кафе А. Зубаир пошла еще дальше: сделала отверстие в капитальном перекрытии для устройства винтовой лестницы. Авторы письма утверждают, что председатель ПКСК Л. Чеховских, пытавшаяся предотвратить незаконные строительные работы, получила при этом травму – перелом руки. Происшествием сейчас занимаются дознаватели Медеуского РУВД.

Больше всего людей возмущает позиция контролирующих органов, куда они направляют многочисленные жалобы.

«Ситуацию на месте они обследуют только после настоятельных требований и с большими проволочками, – недоумевают люди. – Особенно это присуще ГАСК города Алматы».

Есть и еще один момент, что заинтересовал нас своей типичностью: владельцы нежилых помещений или не оплачивают вовсе, или платят неоправданно низкие расходы на содержание общедомового имущества. Как утверждают заявители, кафе «Арбуз» с июля 2017 года, а кафе «Артлайн» – с июля 2016 года не оплачивают эту статью, а у магазина «Интерфуд» с января 2012 года заключен долгосрочный – до 2020 года (!) – договор с ПКСК «Гоголя, 15» на оплату указанной статьи в размере 13 тенге за один квадратный метр площади.

«Этот договор самовольно, без разрешения правления и одобрения общего собрания подписал прежний председатель кооператива, – утверждают жильцы дома. – И это притом, что у нас, собственников квартир, утвержденный сбор РСЖ составляет 20 тенге с квадратного метра жилья».

«Получается, что все эти бизнесмены паразитируют на нас? – возмущаются жильцы дома № 15 на улице Гоголя. – О какой социальной ответственности бизнеса в нашем случае может идти речь?»

«Дежурный по городу» направил запрос с просьбой прояснить вопрос с оплатой расходов на содержание общедомового имущества в уполномоченный орган – Управление жилья и жилищной инспекции (УЖиЖИ) города Алматы, а также в районный акимат.

Cпециалисты УЖиЖИ и Медеуского акимата подтвердили обязательность участия в расходах на содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также пояснили, что размеры этих расходов устанавливаются соразмерно доле собственника помещения (квартиры) в общем имуществе.

– Согласно пп. 2 п. 2 ст. 42-1 Закона РК «О жилищных отношениях» вопросы утверждения размеров взносов на управление и содержание общего имущества объекта кондоминиума требуют обязательного рассмотрения и одобрения на собрании собственников помещений (квартир), – поясняет заместитель руководителя УЖиЖИ О. Шимиров. – Кроме того, согласно п. 2 ст. 50 закона собственники нежилых помещений обязаны покрывать сверх установленной сметы расходы по пользованию общим имуществом, связанные с осуществляемой ими производственной, торговой и аналогичной деятельности.

К тому же, как пояснили чиновники УЖиЖИ, Закон «ОЖО» (п. 4 ст. 50) гласит, что «при просрочке собственниками помещений обязательных платежей в счет общих расходов за каждый просроченный день, начиная с первого дня последующего месяца, на сумму долга начисляется пеня в размере, установленном законодательством». Тем же законом предусмотрена и возможность взыскания задолженности: в течение трех месяцев после установленной даты платежа без уважительных причин кооператив вправе обратиться в суд о принудительном взыскании.

Тут возникает закономерный вопрос: если, как утверждают обратившиеся в редакцию, задолженность одного из собственников нежилых помещений в их доме кафе «Артлайн» возникла более года назад – с июля 2016 года, а другого – магазина «Интерфуд» и вовсе почти два года назад, то почему их орган управления – КСК «Гоголя, 15» до сих пор не обратился с иском в суд?

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА