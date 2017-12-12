Дежурный по городу

Дорога с препятствиями

Зона прыжков в длину, высоту…

«Дежурному» эти фото прислала горожанка, попавшая в «аномальную зону». Судите сами.

Гульнар Кудебаева предполагает, что районные власти вкупе с дорожными службами решили физически развивать местных жителей и прививать им навыки…

«Друзья, вас здесь ничто не смущает? – спрашивает в Facebook Гульнар. – На фото – улица Яссауи, недалеко от пересечения с улицей Жандосова».

«А как вам такой расклад? – опять задает вопрос Гульнар. – Это тоже на пересечении улиц Яссауи и Жандосова, недалеко от той самой пешеходной «зебры», преодолеть которую без адреналина не получится».



…и фигурного хождения

«Вот еще фото, – продолжает Гульнар. – Это на том же веселом участке по улице Яссауи. Может, это аномальная зона, где у бригады дорожников отключается логика?»

Пользователи Facebook не преминули высказать свои версии происходящего на аномальном перекрестке.

«Скорее всего, там проходит мощнейший разлом земной коры, – предположил алматинец Сергей Побелянский. – А это в свою очередь вызывает разлом головной коры у дорожных деятелей!»

А на самом деле, как нам пояснили в акимате Ауэзовского района, это исполнявшие работу подрядчики – ТОО «Жол» намудрили и с «зеброй», и с дорожным знаком, что установили посреди тротуара.

– Работу их мы пока не оплачиваем, ждем переделывания, причем за счет тех, кто свершил подобное, – комментируют чиновники и уверяют: – В самое ближайшее время «аномальная зона» исчезнет.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА