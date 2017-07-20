Диета кочевников

После службы в израильском спецназе в нем пробудился интерес к режимам питания и тренировок воинов.

Ори Хофмеклер – основатель, главный редактор и издатель журнала о национальном здоровье и фитнесе Mind&MusclePower. После службы в израильском спецназе в нем пробудился интерес к режимам питания и тренировок воинов. За основу он взял образ жизни и питание римских легионеров, которые по сути своей являлись кочевниками. Его книга под названием «Диета воина» быстро стала читательским бестселлером, существенно оспорив методики современной диетологии. Возможно, жителям Казахстана как представителям культуры номадов такой взгляд

на питание покажется близким и знакомым.

Так, по мнению автора, мусульмане практикуют «диету воина», даже не подозревая об этом, во время священного месяца Рамазан. Только Хофмеклер предлагает в дневное время более мягкий подход – овощные соки или небольшое количество фруктов. Принцип простой: питание делится на две фазы – фазу недоедания (практически все светлое время суток) и фазу переедания (после 18.00).

Фаза недоедания

Суть «Диеты воина» состоит в том, чтобы принимать пищу один раз в день, предпочтительно вечером, не ограничивая себя в содержании калорий или макроэлементов.

Основные цели «диеты воина»

1. Стимуляция инстинкта воина.

2. Сжигание жира.

3. Обретение силы.

4. Ускорение обмена веществ.

5. Стимуляция жизнестойкости.

6. Детоксикация организма.

7. Замедление процесса старения.

8. Обретение ощущения свободы.

9. Достижение чувства удовлетворения.

10. Жизнь в соответствии с инстинктами.

Фаза недоедания составляет первую часть «цикла воина» и продолжается большую часть дня. Это время, требующее большего количества энергии, – физической, ментальной и духовной. Это период, в который вы работаете, учитесь, творите, соревнуетесь, занимаетесь физической деятельностью и нередко сталкиваетесь с трудностями. Фаза недоедания питает мозг, одновременно час за часом, каждый день ускоряя процесс сжигания жиров.

Принцип недоедания

Фаза недоедания основана на принципе контролируемого голодания. Во время этой фазы можно потреблять «живые» продукты: свежие сырые фрукты и овощи и немного легких свежих белков.



Цели недоедания:

1. Детоксикация и очищение.

2. Регуляция уровня гормонов для достижения максимальной эффективности обмена веществ.

3. Сжигание жиров.

В фазу недоедания можно вообще ничего не есть. Некоторые люди предпочитают сидеть на одной воде, другие пьют кофе, чай или воду. Это нормально, если вам так нравится. Тем не менее это слишком жесткие методы, которые могут не подходить большинству людей. Контролируемое голодание легче переносится и ускоряет детоксикацию организма, а также дает ощущение благополучия. В нашей программе принцип голодания основан на отказе от полноценного питания в дневное время. Поскольку фаза недоедания продолжается большую часть дня, вы можете в это время есть некоторые «живые» продукты и должны пить большое количество воды. Разрешается пить стимулирующие напитки, такие как кофе и чай, рекомендуются некоторые пищевые добавки. Однако следует ограничиться в основном живыми (свежими) продуктами в виде фруктов и овощей и натуральных соков, а также небольших количеств легкой свежей белковой пищи, такой как йогурт, кефир, вареные яйца или коктейль из сыворотки, в случае необходимости. Благодаря этому ваша пищеварительная система останется неперегруженной, а уровень гормонов в оптимальном равновесии. Между постом и вынужденным голоданием значительная разница. Воздержание от пищи представляет собой искусство манипулирования системой обмена веществ. Это контролируемый процесс, который продолжается в течение ограниченного времени. По прошествии этого периода, когда вы полноценно поедите, ваше тело получит компенсацию, а обмен веществ – стимуляцию. Вынужденное голодание невозможно контролировать. Тело замедляет обмен веществ и начинает «пожирать» собственные мышцы и ткани.

Продукты и добавки, рекомендуемые для фазы недоедания:

 Свежие фрукты и овощи.

 Свежеприготовленные фруктовые и овощные соки.

 Йогурт, кефир, не содержащие пестицидов коктейли из сывороточных и молочных белков и вареные яйца.

Дополнительно:

 Горсть нежареного миндаля (не раньше полудня).

Рекомендуемые добавки:

 Поливитамины и минералы.

 Пробиотики.

 Ингибиторы эстрогена.

 Детоксикаторы печени.

 Стабилизаторы содержания сахара в крови.

Дополнительно:

 Экстракт из виноградных косточек.

 Женьшень.

 Гингко билоба.

 Имбирь.

Фаза переедания

Наступило время основного приема пищи. Ваше тело в силу обстоятельств лишилось большого числа углеводов. Гормональные уровни достигли максимума, а их влияние еще более усилилось, если вы только что выполняли физические упражнения. Гормон роста достиг высокого уровня, а ферментативный фонд полон. И самое главное, ваш уровень инсулина находится на пике чувствительности, а это самое большое достижение «диеты воина». Проще говоря, ваше тело готово теперь к приему больших количеств пищи без накопления жира. Это самое лучшее время для того, чтобы поесть столько, сколько необходимо (от души) и насладиться удивительным ощущением свободы.

Цели переедания:

 Ускорение процесса рекуперации (восстановления тканей и наращивания мускулов).

 Стимуляция обмена веществ.

 Пополнение запасов энергии.

 Питание вашего тела и мозга с одновременным появлением ощущения удовольствия и полного удовлетворения.

 Появление ощущения свободы.

 Переучивание организма, чтобы вы могли питаться инстинктивно.

Вкратце: когда люди практикуют переедание после недоедания, их тело переходит в более термогенное и высокометаболическое состояние. В мозг поступает сигнал о необходимости интенсификации обмена веществ для сжигания добавочной энергии, поступающей из потребляемой пищи. В целом при переедании после контролируемого воздержания от пищи питательные вещества ассимилируются быстрее, происходит ускорение анаболического процесса восстановления тканей и наращивания мускулов; восполнение истощенных запасов гликогена и внутримышечных триглицеридов (особых высокооктановых жиров в мышцах); повышенная секреция допамина, гормонов щитовидной железы и половых гормонов. Если фаза переедания повторяется регулярно, обмен веществ в теле запоминает это и, приспосабливаясь к ежедневным обильным приемам пищи, вероятнее всего, интенсифицируется.

Ежедневный пищевой цикл в «диете воина»

С утра до полудня:

 вода – выпейте хотя бы один стакан воды после пробуждения (чистой или с лимоном);

 кофе или чай;

 фрукты – свежие, в сыром виде;

 соки – свежеприготовленные из сырых овощей или фруктов.

 небольшие порции легкой, свежей белковой пищи, такой как простой йогурт, кефир, вареные яйца, а также белковые коктейли из сыворотки и молока.

С полудня до конца дня:

 кофе и чай;

 маленькие порции белка;

 фрукты – свежие, сырые фрукты;

 соки – свежеприготовленные из сырых овощей

 зеленый листовой салат

 сырые орехи: горсть сырых орехов, предпочтительно миндаля, вместо постной белковой пищи в дневные часы.

Вечером:

«Диета воина» основана на принципе одного плотного приема пищи в день – вечером. В это время вы можете съесть сколько хотите продуктов любых групп (белки, жиры и углеводы), если следуете основным правилам «диеты воина»:

1. Начинайте с листовых овощей

2. Далее следует белковая пища (рыба, морепродукты, яйца, бобы, сыр, иногда мясо), тушеные овощи (брокколи, цветная капуста, кабачки, морковь, тыква, грибы, баклажаны, зеленая свекольная ботва, капуста листовая) и жиры (растительные масла, содержащие незаменимые жирные кислоты, оливковое масло, миндаль, авокадо, сливочное масло).

3. Завершать трапезу надо углеводами (рис, картофель, кукуруза, ячмень). Можно закончить сырыми орехами или семечками (миндаль, грецкие орехи, семечки тыквы).

4. Прекращайте есть, когда почувствуете, что вам больше хочется пить, чем есть.

Отзывы пользователей Интернета, попробовавших на себе «диету воина»



Евгений, 51 год: Вот уже восемь месяцев минуло, как я стал последователем «диеты воина». Вопреки ожиданиям особых усилий не потребовалось. Конечно, не сразу и не вдруг появилась устойчивая привычка почти не есть целый день, перенося все удовольствия на вечер. Трудно, однако, было самые первые дни. Но сейчас соблюдать такой режим стало легко при довольно активном расходе физических сил в течение дня (я занимаюсь ремонтом квартир). Какой режим питания установился у меня лично? С утра – стакан минеральной воды. Потом поездка на работу, по прибытии – чашка кофе (натурального) с половинкой яблока, чтобы не горчило (сахар и крахмал исключаются в течение дня однозначно). На обед – на выбор – два яйца или 0,5 л кефира (даже 2,5%-ного) плюс чай, черный или зеленый, с яблоком. Может быть, еще чашка чая в течение дня. Этого предостаточно, чтобы забыть о чувстве голода напрочь (хотя в первые месяц–полтора привыкать было непросто). Все! По приходе домой – скажем, после 18.00–19.00 – можно есть что угодно и даже сколько угодно раз, и это никак не сказывается на весе! Более того, уже со второго месяца я не стал терроризировать себя в выходные и в субботу–воскресенье питался с утра до вечера как обычный человек, т. е. три-четыре раза в день. Сначала меня донимала тяга к сладкому, а вот теперь я стал замечать, что сладкого особо и не хочется. Я стал есть сладостей раза в два-три меньше, чем в начале диеты, ничуть себя не ограничивая насильно. Короче, итогом стало то, что практически весь лишний вес (он был хоть и небольшой, но очень сильно сопротивлялся моим предыдущим попыткам его сбросить) потихоньку испарился: от 81 кг остался на данный момент 76–77. Строен и худощав, как в молодости, и поскольку вес снижался понемногу, то и кожа не обвисла, как бывает при резком сбросе веса. Если раньше к вечеру был слишком «волчий» аппетит, то теперь особого напряга в этом смысле нет, совершенно обычная потребность поужинать без каких-то изысков или непомерного увеличения порций. То есть организм понемногу перестроился под данный режим и меня голод не терроризирует. Второй итог: донимавшие меня ранее вялость и сонливость с утра и после обеда постепенно тоже уходят в прошлое. Не было, правда, такого, чтобы я вдруг в одночасье взбодрился и забегал как заводной – все меняется постепенно, но к лучшему.



Юрий, 38 лет: Испробовал на себе! Режим действительно работает, но есть особенности. Во–первых, быстрые сахара действительно желательно исключить. Во-вторых, требуется время. Первое время (месяца три-четыре) организм будет то набирать, то снижать вес, т. е. будут колебания. Еще фактор – психика, в первые три месяца будет тяжеловато и непривычно чисто психологически. Периодами будут ощущаться провалы в энергетике, времени на перестройку организма потребуется до полугода. Теперь о плюсах: ожирение действительно уйдет – 10 кг в год не проблема. Желудок не испортите, мышцы действительно подтянутся (как ни странно!), станут более жесткими, тонус поднимется. Единственный дискомфорт – опять же, наедаться на ночь и спать на сытый желудок. Поэтому стараюсь все-таки сохранить промежуток между вечерней едой и сном, хотя бы в четыре часа.

Алия, 32 года: Хочу уточнить, что автор не призывает вечером есть «все, что угодно», включая пиццу и майонезные салаты. Прежде всего там есть основной запрет – на сахар и кондитерские изделия из рафинированных, обработанных продуктов. В течение дня – овощные и фруктовые соки, опять же фрукты в небольших количествах, йогурт, отварные яйца. Вечернюю трапезу начинать с листовых овощей, затем белковая (нежирная) пища с тушеными/отварными на пару овощами, по желанию с углеводами – сложными. Завершить можно десертом – например, творог с кленовым сиропом. Нужно не обжираться, а просто полноценно покушать вечером и прислушиваться к организму. Я так живу уже полгода, по утрам бегаю и делаю небольшой комплекс упражнений. В книге об этом тоже говорится. Если у вас сидячая работа и вы не занимаетесь никаким видом спорта, на такой диете вы только наберете лишние килограммы.

Подготовила Ольга АКСЮТИНА, использованы материалы с сайта http://www.777gid.ru