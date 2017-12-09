Для девочек первостепенным является образование, а не платок

Сегодня одной из злободневных и актуальных проблем является вопрос ношения хиджаба, который стал объектом частых споров между школой и обществом. Уже давно среди наших граждан, да и в целом в обществе не утихают обсуждения о проблеме покрытия головы девочками в школах, обусловленного неприятием светских законов страны со стороны сторонников иных взглядов. Интересен и тот факт, что среди людей есть и такие, которые поддерживают покрытие черным платком головы совсем еще маленьких девочек. Достаточно и таких, кто беспокоится о будущем и поднимает данный вопрос на обсуждение. Суть данной проблемы мы попросили разъяснить доктора философских и теологических наук, профессора Досая Кенжетая…

– Досай Турсынбаевич, в последнее время в обществе часто поднимается вопрос ношения платка девочками. Почему данная проблема обострилась?

– Действительно так, не секрет, что ношение не платка, а именно хиджаба породило в общественном сознании большинство противоречий. Если ношение платка проявилось в качестве религиозно-познавательного вопроса, то это легко исправить. Это можно было бы решить просветительским путем – расширением мировоззрения через повышение грамотности, разъяснение религиозных основ. В рамках данной проблемы со стороны СМИ и ДУМК было организовано множество мероприятий, выходили статьи. Однако незаметным оказалось влияние на общественное сознание. Теперь постараемся определить причины данного следствия.

Во-первых, сегодня в СМИ наблюдается активная тенденция освещения этого явления. Вполне вероятно, что раздувание данной тематики является заказом. Возможно, данный заказ исходит от внешних политических сил, пытающихся внести раскол в стабильность общества.

Во-вторых, через этот платок внешние правозащитные организации прокладывают путь для воздействия на политику в обществе, основанную на гендерном различии. Например, они готовятся оказывать всестороннее давление посредством смешивания гендерной политики Казахстана и религиозной мотивации граждан. Отсюда хиджаб в их глазах выступает в качестве причины возникновения противоречий на гендерной, религиозной, социальной, политической и правовой основе.

Действительно, не хватает разъяснительной работы по донесению содержания и идеи взаимоотношений светского государства, созданного на принципах общественного, демократического согласия, направленной на внешние силы. Для нашего же общества потребность в этом заключается в создании иммунитета на влияние извне.

В-третьих, если рассматривать с религиозной стороны, шестилетняя девочка не несет никакой ответственности перед Аллахом. Поэтому действия, направленные на подчеркивание гендерной принадлежности, религиозного отличия и отдаление от одноклассников, является действием, которое идет вразрез с нашей религией, менталитетом и законами. Эти действия осуществляются не самим ребенком, а родителями, которые так его воспитывают. На это у ребенка не хватит ни воли, ни сознания, ни разума, да и внутренней веры у него недостаточно. Все это указывает на то, что ребенок выступает в качестве инструмента в руках родителей, посредством которого они выступают против свободных законов, не признают требования светского общества.

Мы – народ, сформировавший нацию, чья культура была построена в тесной взаимосвязи с исламом, имеющий традиционную государственность и исторический опыт. Мы не вчера стали мусульманами. Неосалафитская тенденция в обществе отрицает все и пытается сформировать у верующих негативное психологическое отношение к вышеперечисленному. Эта напасть является противопоставлением личного образа жизни, который подразумевает отделение института семьи от общества, отчуждение значимости общества в имманентном смысле, отношение с пренебрежением к требованиям общества, непризнание закона.

В-четвертых, в исламе вне зависимости от пола творения равны хотя бы тем, что были созданы единым творцом. Мнения о том, что женщина была создана от ребра мужчины, ошибочны. Так как все равны перед Аллахом, в исламе получение образования является обязательным – как для мужчины, так и для женщины. В данном вопросе предусмотрено, что содержание знаний должно соответствовать временным или ситуативным требованиям. Если в эпоху глобализации наше государство дает знание с целью, чтобы наш народ не отставал от других, то ханафитский мазхаб также придерживается этой позиции. Фактом является и то, что система образования у нас носит светский характер. В этой связи даже с позиции религии и мужчины, и женщины будут привлечены к ответственности перед Аллахом за неисполнение предписанного. Наша страна одна из немногих стран, которые оказывают полную поддержку развитию религии ислам.

Глава государства Нурсултан Назарбаев представил народу светскость в качестве нашей ценности, которая должна уважаться с ценностно-аксиологической позиции. По этой причине детям ни в шесть лет, ни в подростковом возрасте в государственных учреждениях не позволятся, аппелируя к религиозным взглядам, использовать в одеянии религиозную атрибутику и делать это причиной отчуждения общества. Каждый ребенок в этом возрасте обязан получать образование, и государство не может перешагнуть через этот стандарт образования. Принцип светскости предусматривает и возможность обучения детей в специальных образовательных учреждениях, где допускается ношение религиозной атрибутики. А после окончания школы гражданин вправе сам решать, будет он получать высшее образование или нет.

В-пятых, особенно нужно учесть то, что школы должны обдуманно и конструктивно подходить к воплощению стандартов образования, направленных на привитие семейных ценностей и светских требований будущим поколениям нашего общества. В наше время родителей волнует проблема беременности среди школьников, когда еще юные дети становятся родителями уже в стенах школы. Вполне возможно и то, что родители пытаются оградить от таких вещей своих детей посредством привития им религиозных взглядов. Это указывает на то, что в стенах школ не соблюдается баланс между образованием и воспитанием. В этой связи вполне естественно, что родители подвергаются психологической тревоге и видят в религиозности параллельную системе образования опору для детей. Психологам хорошо известны последствия для психики ребенка, которые возникают в результате перехода данных тревог от родителей к детям. В итоге снова страдает ребенок.

Если смотреть в корень проблемы, возможно, родителю спокойнее не пускать девочку в школу, однако это вполне может привести к тому, что ребенок в будущем будет с презрением относиться к обществу. Мы должны помнить, что сомнение, пугливость, страх, сожаление, в итоге – ненависть могут привести к тому, что ребенок будет считать своей целью противостояние государственному строю. Если психология не будет укрепляться, а тенденция ваххабизма не ослабнет, то эта ситуация не изменится. Данная проблема также будет определять их повестку дня и являться причиной их недовольства. В итоге в таком обществе религиозные познания будут превалировать над научными.

В-шестых, ваххабитская тенденция становится модой в обществе. Это прежде всего характеризует молодых людей, предающихся вере. Их вопрос: «Это есть в Коране?» Они на любые проблемы, даже на мелкие вопросы ищут ответы в Коране. Порой даже в ступор вводит их просьба привести один пример, мнение, толкование из Корана по любому незначительному вопросу. Они при этом ожидают услышать некую концепцию, принцип, правило, закон. Если посмотреть на это с точки зрения конкретных понятий, то в Коране не найдешь слов «молда», «медресе», «пост», «намаз», «пророк», «хиджаб», «бог» и др. У этих слов есть аналоги на арабском языке, такие как «саум», «салат», «наби», «расул», «хумур». По этой причине наша молодежь не понимает, что эта тенденция помимо религии привносит в нашу культуру «элементы арабской культуры и религиозной идентичности». Нужно разъяснять той молодежи, которая одевается в черные цвета, будто недавно овдовевшая женщина, либо носит длинную бороду, будто мужчина, стремящийся выглядеть старше, что они следуют арабской культуре. Им надо дать понять, что их внешний вид является символичной причиной исламофобии.

В-седьмых, за проблемой хиджаба кроются риски национальной трансформации, пересмотра традиций и искажение менталитета. В центре казахской культуры, обычаев, семьи стоит мать. Укутанные ваххабитской идеологией наши дочки – тоже будущие матери, которые подвергаются удушению со стороны арабской культуры. Это даже опаснее, чем вчерашняя идеология коммунизма. Из-за этого мы завтра столкнемся с такой ситуацией, когда родственники не смогут зайти в дом по причине того, что дома нет мужа. Почему? Мужа нет дома. И казахский менталитет отходит на задний план. Со временем придадут забвению и знание семи поколений. Потому что согласно Корану, если человек не питался тем же материнским молоком, то никах с ним дозволен. Кто гарант тому, что завтра укутанные этой идеологией казахи не будут иначе рассматривать своих племянников и других родственников?

В целом эта ваххабитская идеология стремится реформировать традиционные понятия о исламе, веровосприятие казахов, менталитет, традиции и культуру. Казахи обращали внимание не на форму, а на содержание, не на феномен, а на суть. А сегодня наших девочек обманывают, говоря: если не укутаешься в хиджаб, то станешь причиной смуты. В этой связи хочу напомнить, что в нашей культуре есть национальная одежда, которая идет нашим девушкам. Если так и дальше пойдет, мы станем свидетелями, когда девушки вместо того, чтобы называть женщин невесткой или подругой, будут называть их сестрой, чтобы не стать причиной смуты, от которой предостерегает их окружение. Девушки уже не обращают внимания на то, что согласно Корану требуется закрывать срамные места и сердце.

В этой связи, обращаясь к девушкам, хочу сказать, давайте прежде всего укрывать свое сердце, прежде всего призываю получать знания и не быть невежественной. Как может появиться умный ребенок от невежественной матери и каково будет его отношение к своему народу? Также призываю родителей к терпению и пониманию.

– Как вы считаете, по какой причине верующие и руководители учебных заведений не могут прий­ти к общему решению проблемы?

– Я уже говорил об этих причинах выше. Эта проблема кроется в отсутствии правильного понимания религии и принципов светскости у обеих сторон. А именно: данный спор является причиной неспособности сторонами правильно оценивать социальные условия, пространственные и временные требования. Обобщая это, следует задаться вопросом, что согласно религии ислам является более важным для девочки – укутаться или получить знания? В исламе для девочки в обязанность вменяется именно получение знаний. И для служения Аллаху, и для решения повседневных и бытовых задач, выполнения обязанностей и осознания своей ответственности требуются знания, изучение, мыслительный процесс и сознание. А после придет и очередь платка.

– Какие есть механизмы решения данной проблемы?

– Главный механизм кроется в наших светских законах, в них определены рычаги, которые позволяют «и быку быть целым, и телеге не рассыпаться». Эти механизмы толком не используются. Для того чтобы механизм работал, нужно совместно с обществом восстановить мост между государственными институтами и общественно-религиозными объединениями. При этом нужно, чтобы направления и интересы обоих институтов были переплетены и дополняли друг друга ради общей цели. Я думаю, если государство будет справляться с ролью «отца», а общество с ролью «матери», то и их «дети» не станут инструментом в чьих-то руках.

– Благодарю за беседу!

Беседовала Зарина КИБАЕВА,

«Жас қазақ»