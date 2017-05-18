18 мая 2017 Как жить 55-18.05.2017 18

Договорные игры

Дежурный по городу

«Дежурному по городу» не пишут хвалебных отзывов, как правило, горожане просят помощи. Мы помогаем всем, но иногда люди пытаются со страниц «Вечерки» решать свои корыстные интересы. В народе это называется… Чужими руками?

Вот какой историей довелось нам заниматься в течение двух месяцев.
К «дежурному по городу» обратился жилец многоэтажки в одном из старых микрорайонов. Он был возмущен тем, что без его ведома некими предпринимателями к его хрущевке пристроено помещение. И обзор оно ему закрывает, и дождь по крыше стучит громче.
– И вообще, на каком основании это построено?
Мы послали запросы во все инстанции, в чьем ведении находится земля, проект и право на строительство. Несколько раз на место выезжали специалисты профильных ведомств. Они действительно выявили некоторые нарушения, которые можно было устранить со временем.
И вдруг, когда осталось получить официальный ответ о принятии мер, наш заявитель, два месяца не дававший покоя «дежурному по городу», а мы в свою очередь – чиновникам райакимата, инспекторам Управления по контролю за использованием земель, архитектуры и градостроительства, специалистам ГАСК просьбой вмешаться и восстановить законность, по какой-то не ведомой нам причине отказался от своих претензий к хозяевам «незаконной» пристройки.
– Да мы с хозяином договорились! – смущенно поведал заявитель. – Но все-таки вам спасибо! Не думал, что «Вечерку» так боятся!
Не менее десяти человек систематически отвлекались от своих дел и, получается, с подачи СМИ «пугали» неугодного соседа?
Не будем вникать, как заявитель с хозяином там «договорились», но…
– К сожалению, такие случаи, когда мы тратим уйму времени на изучение заявлений и принятие по ним решения, а в результате имеем отзыв заявления, не редкость, – прокомментировали ситуацию руководители ГАСК.
Может, в подобных случаях уже стоит составлять калькуляцию и предъявлять счет на взыскание «правдоискателям», как это делается, например, за ложный вызов пожарных или полиции?
Нечто подобное видится и в жалобе читательницы с улицы Жарокова.
– По какому праву во дворе нашего дома при благоустройстве территории сделали место для парковки автомобилей? – возмущается пенсионерка. – Пусть убирают свои машины куда хотят!
– Позвольте, но территория вашего двора в равной мере принадлежит как тем, у кого нет автомобилей, так и владельцам автотранспорта, – недоумевает «дежурный по городу». – Это же хорошо, что теперь оборудован парковочный карман. Неужели было бы лучше, если бы авто парковались на газонах и клумбах?
Но возмущенная пенсионерка и слышать ничего не хочет, обвиняя журналистов в лоббировании интересов автолюбителей, грозится пожаловаться в вышестоящие инстанции.
«Дежурный по городу» напоминает, что в любом конфликте газета старается восстановить законность и правопорядок. А потому мы не станем ничьим инструментом для сведения счетов и удовлетворения собственных интересов. Так что обращайтесь к нам, пожалуйста, но по существу, а не по прихоти.

Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА