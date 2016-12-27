Долговая камера

Алматинец, задолжал государству 524 239 тенге и… поплатился арестом

Только в Медеуском районе Алматы по состоянию на 22 декабря 2016 года 9540 должников.

Одного из них по налогу на транспортное средство водворили в СИЗО на двое суток. Это решение принял специализированный межрайонный административный суд Алматы, признавший гражданина Е. Акимжанова виновным в совершении административного правонарушения, и подверг его административному взысканию в виде административного ареста на двое суток.

– Мы направили налогоплательщику уведомления о погашении задолженности, его операции по банковским счетам приостановлены, ограничен выезд за пределы Республики Казахстан. Однако должником не были предприняты никакие меры по погашению задолженности. В связи с чем судебный исполнитель обратился в суд, – сообщили в пресс-службе Управления госдоходов по Медеускому району Алматы.

И это, как говорится, первая ласточка. В случае непогашения задолженности, предупреждают налоговики, в ближайшие дни материалы по всем должникам будут направлены в судебные органы. Кроме того, уже в начале января 2017 года списки должников будут опубликованы в СМИ. Среди должников числятся известные люди.

Гурген АШОТОВ