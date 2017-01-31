Дорожная карта

Как решаются запросы алматинцев по работе общественного транспорта и городской инфраструктуры

Просьба Станислава: Надо бы обновить и пересмотреть разметку улицы Тимирязева – участок от реки Есентай до улицы Байзакова. Здесь не так давно появилось много разрывов на сплошной линии между участками встречных движений. Эти линии разрывов разметки сильно затрудняют движение автотранспорта на данном участке дороги и создают большое количество аварийных ситуаций.

Специальная организация СМЭУ проясняет обстановку и отвечает: Согласно графику покрасочных работ на 2017 год при наступлении благоприятных погодных условий ДВД города Алматы совместно со специалистами администратора программ (Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог) с учетом анализа дорожно-транспортных происшествий и интенсивности транспортного потока по конфликтующим направлениям организация движения по улице Тимирязева на участке от речки Есентай до улицы Байзакова будет пересмотрена.

Азат пишет: установите одностороннее движение на улицах Медеуского района – Фонвизина, Береговая, Ньютона. Это позволит избежать непроходимых транспортных пробок в частном секторе.

Мы узнали, что Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог разрабатывается проект «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца города Алматы на период 2016–2023 годов с перспективой до 2030 года», где будут предусмотрены комплексные мероприятия по улучшению существующих условий движения в целом по городу.

Аскар предлагает: Слышал, что планируется пробивка улицы Сатпаева до ВОАД. Считаю это большой ошибкой, так как это не разгрузит такие перекрестки, как Сатпаева – Достык и Сатпаева – Фурманова, а наоборот, сделает их еще более проблемными. Эти перекрестки и сейчас в час пик преодолеть очень сложно, постоянно образуются транспортные пробки. А в случае пробивки Сатпаева до ВОАД проблема может усугубиться. Правильным решением было бы создать параллельную проспекту Достык новую широкополосную дорогу. Такой могла бы стать улица Луганского.

Мы узнали, что в ближайшее время пробивка улицы Сатпаева до ВОАД не планируется. Но пробка на проспекте Достык день ото дня становится все более проблематичной и в настоящее время претендует на самую загруженную из алматинских дорог.

Вопрос Алисы: На протяжении четырех лет ходят слухи, что проспект Суюнбая расширят, но ничего не происходит. Если реконструкция проезжей части проспекта Суюнбая ожидается, не могли бы вы огласить примерные сроки?

Ответ лаконичен: не планируется.

Обращение Болата: Звукоотражающий забор на улицах Саина – Аскарова очень короткий и практически не выполняет свою функцию. Необходимо продлить его на 10–20 метров.

Ответ: Устройство шумозащитных экранов в границах строительства транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Торайгырова выполнено согласно утвержденному проекту, получившему заключение государственной экспертизы, где приводились все необходимые расчеты по уровню шума и загрязнения окружающей среды. Кроме того, основной поток автомобилей непрерывно движется прямо по улице Саина и от близлежащих домов отделен подпорными стенками, которые также играют роль шумозащитных экранов. Данный объект введен в эксплуатацию в 2014 году и передан в коммунальную собственность города, в связи с чем не представляется возможным выполнить дополнительные работы по установке шумозащитных экранов на указанном участке.

Из ответа нам не понятно, прав ли алматинец Болат, предлагающий продлить шумозащитный экран. Если экран действительно не в полной мере выполняет свою функцию, то передача его в коммунальную собственность не причина для отказа в выполнении дополнительных работ. А потому «дежурный по городу» обратился за новыми пояснениями.

Просьба Виктории: После Нового года перестал ездить автобус маршрута № 20 (микрорайон Айнабулак и обратно), хотя в центре и по направлению в микрорайон Думан он ездит. Почему? Нам трудно добираться. Кроме этого автобуса у нас никакой другой маршрут не ходит. До проспекта Сейфуллина ходить далеко, мы отрезаны от цивилизации.

Про автобусную проблему твердит «дежурному» и Айгуль: Почему жители нашего района лишены единственного транспорта, а именно маршрута № 20/58? Иной возможности добраться в другие районы города, вовремя приезжать на работу, школу и другие учебные заведения у нас нет.

А вот что пишет Наталья, и опять на тему этих же маршрутов: В августе прошлого года объединили маршруты автобусов № 20 и № 58, и до конца декабря этот маршрут работал очень хорошо – промежуток между автобусами был 15–25 минут. С нового года автобус № 20 стал ходить по своему прежнему маршруту, не захватывая маршрут № 58. У нас, работающих в промышленной зоне по улицам Ратушного и Казыбаева, нет другого транспорта. Мы вынуждены ездить на такси. Дети не могут добираться в школу на улице Ратушного. Просим принять срочные меры по восстановлению маршрута № 58.

– В связи с временными трудностями (капитальный ремонт автобусов) в компании ТОО «Думан Транском» была временно приостановлена работа маршрута № 20, – рассказал нам перевозчик. – В данное время работа маршрута возобновлена, на линии работает десять единиц подвижного состава.

Айдана пишет: Верните автобус на маршрут № 77а. Нет ни одного автобуса от Кулагера до Алматы I!

Зауреш: Я житель микрорайона Кулагер. Почему упразднили автобус № 77? Невозможно стало добираться детям в школу, взрослым – на работу.

Отвечает Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог: Маршрут № 77 (РВ-90 – Саина – Торайгырова) обслуживал перевозчик ТОО «Ба Ту travelкомпаниясы». В связи с удорожанием розничных цен на топливо и горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы и запасные части, а также нерентабельностью данный маршрут был оставлен перевозчиком. Для определения перевозчика маршрут № 77 Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог будет выставлен на конкурс на право обслуживания маршрутов. Управлением организован новый маршрут № 77а (микрорайон Кулагер – РВ-90). Его обслуживает ТОО «GreenBusСompany» с ежедневным выходом двух единиц п/с.

Благодарность от Хайырбая с предложением: Хочу поблагодарить за то, что теперь могу доехать одним автобусом до центра города и что автобусы ходят регулярно. Сейчас реже пользуюсь личным автомобилем, проще уехать автобусом № 29. Но, думаю, было бы лучше, если бы маршрут № 29 проезжал мимо станции метро «Райымбек». Для маршрута № 29 это займет всего 5–7 мин., а людям не надо будет идти две остановки до метро или штурмовать маршрут № 92 .

«Дежурный по городу» уточнил: Схема движения маршрута № 29 проходит в транспортной доступности от станции метро «Райымбек», расстояние от остановки ТЦ «Мерей» 500 метров. В связи с этим внесение изменений в схему маршрута нецелесообразно.

Видади возмущен: Сел в автобус № 120, бортовой номер 789. Заплатил кондуктору 80 тенге, тот вручил мне использованный билет. Сказал, что перед проверяющими ответит сам. У них что, с проверяющими «Оңай» договоренность? Получается, я заплатил не в «Оңай», а в карман кондуктору?

Мы узнали: По факту вручения пассажиру использованного билета на маршруте № 120 направлено уведомление в ТОО «GreenBusСompany». Требуется устранение нарушений, допущенных кондуктором.

«Дежурный по городу» разделяет возмущение Зайтунам, она рассказала: В автобусе маршрута № 63 KZ 509 AR0 водитель и кондуктор проигнорировали просьбу человека в инвалидном кресле и людей, попросивших ему помочь. Благо мир не без добрых людей – помог мужчина в салоне автобуса. Ведь помощь пассажирам – первая после безопасного движения задача кондуктора и водителя. Да и человеческую взаимопомощь, сочувствие никто не отменял.

Ответ перевозчика: Компанией ТОО «GreenBusСompany» по данному факту проведено совещание среди водительского состава и кондукторов по соблюдению Правил перево­зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Водителю и кондуктору сделано предупреждение. В случае повторного нарушения трудовые договоры с ними будут расторгнуты.

Марина спрашивает: Почему никто не следит за выполнением графика автобуса маршрута № 95? По утрам автобуса не бывает по 50 минут. По улице Жандосова ездят много автобусов, но только у № 95 вечно какие-то пробки, по словам водителя. Автобусы совсем старые и маловместительные, а маршрут очень длинный. Постоянно в автобусе давка. Пожалуйста, проинспектируйте этот маршрут, наведите порядок.

«Дежурный по городу» узнал: К сожалению, пока что маршрут 95 перегружен пассажиропотоком. Согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на каждом маршруте в каждом автобусе есть диспетчерская система, позволяющая непрерывно получать информацию в режиме реального времени о движении автотранспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по согласованным маршрутам. Данную работу выполняет ЦДС ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» (телефоны: 392-01-97, 392-01-99). По информации ЦДС ежедневно на линии по маршруту № 95 работает 16 единиц подвижного состава, интервалы соблюдаются, однако в пиковое время в связи с заторами на автомагистралях города интервалы на маршруте увеличиваются.

Вопрос Бауржана: С остановки «Военный городок» (микрорайон Калкаман-2) в центр города невозможно уехать. Существовавшие маршруты убрали. Почему?

И тут какая-то нестыковка: Транспортное обслуживание микрорайона Калкаман ведется маршрутами № 14, № 15, № 128. Также организован пригородный маршрут № 424 (рынок «Барлык» – проспект Райымбека – улица Ауэзова – микрорайон Айшабиби – проспект Рыскулова – улица Жангельдина – проспект Райымбека – улица Утеген батыра – улица Толе би – улица Яссауи – улица Шаляпина (школа № 176) – улица Ауэзова – микрорайон Акжар), и с 19 января 2017 года перевозчиком ИП «Алинур» возобновлена работа автобусного маршрута № 137 (микрорайон Калкаман – рынок «Жетысу»).

Между тем Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города за несоблюдение требований законодательства РК в сфере пассажирских перевозок за 2016 год в одностороннем порядке были расторгнуты договоры с 14 перевозчиками.

Все замечания и предложения по работе общественного транспорта можно оставить по номерам телефонов: 262-20-49, 264-13-32 или отправить на сайт www.alatransit.kz.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА