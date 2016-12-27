Эхо минувшей войны

19 казахстанцев до сих пор остаются в списке пропавших без вести в годы войны на территории Республики Афганистан

360 государственных наград СССР, в свое время не врученных героям, разыскали активисты. Эти и другие цифры были приведены в ходе отчетной пресс-конференции, посвященной 37-й годовщине ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Ее провели в Алматы воины-интернационалисты.

– Повестка дня пресс-конференции посвящена обсуждению проблем, связанных с медико-социальной реабилитацией участников боевых действий в Афганистане и других локальных конфликтов. А также поиску пропавших без вести и розыску воинов-интернационалистов, представленных к награждению боевыми наградами СССР, но не врученных им в силу различных обстоятельств, – прокомментировал событие председатель Координационного совета ветеранских организаций Казахстана Мурат Абдушкуров.

Однако целый блок проблем обозначил и специально прибывший в Алматы председатель Союза ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан Шарипбай Утегенов.

По его словам, воины-интернационалисты должны иметь такие же права и льготы, как участники Великой Отечественной войны, но в наши дни их, например, в очередь на получение жилья ставят в категории малоимущих граждан. Его предложение поддержал председатель общественного объединения «Алматинский городской совет ветеранов ВОВ, военной службы и тружеников тыла» Купесбай Жампиисов.

– Вы сегодня единственная сила, способная внести значительную лепту в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, – отметил он.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ