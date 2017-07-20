Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию проходят алматинцы и гости мегаполиса в рамках широкомасштабной акции «Денсаулык жолы – 2017».

В рамках акции, которая продлится до 31 августа в организациях и учреждениях города, включая рынки, организуются профилактические осмотры, дни открытых дверей с консультированием специалистов, информационные кампании о здоровом образе жизни.

Сотрудниками Центра по профилактике и борьбе со СПИД г. Алматы особый акцент сделан на экспресс-тестировании на ВИЧ-инфекцию на рынках города. С начала акции мобильная лаборатория уже выезжала на рынки «Ялян», «Рахат», «Кенжехан», «Казына». Медики тестируют всех желающих, проводят консультирование, отвечают на вопросы.

– Метод экспресс-тестирования позволяет в течение 15 минут узнать свой ВИЧ-статус, – говорит главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД г. Алматы Талгат Бапиев. – Тестирование проводится бесплатно, конфиденциально и анонимно. Продавцы рынков и все желающие выстраиваются в очередь, чтобы узнать свой статус. Ежедневно экспресс-тестирование проходят более 50 человек. Очень важно, чтобы каждый человек знал свой ВИЧ-статус. Это элементарная забота о собственном здоровье и проявление ответственного отношения к нему. Наши сотрудники также проводят дотестовое консультирование, благодаря которому люди узнают больше информации о ВИЧ-инфекции, а главное, получают знания, как от нее уберечься. Второй важный аргумент тестирования – это возможность в случае положительного диагноза оперативно назначить необходимую терапию и сохранить свое здоровье.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ