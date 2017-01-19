Энергию - в свои руки

Древнее учение о ци (жизненной энергии) с точки зрения нейробиологии и психоэнергетических упражнений

Мантек Чиа – современный даосский мастер, основавший «Вселенское целительное дао» – стройную систему практик, направленных на всестороннее оздоровление организма. Он объясняет западному читателю древнее учение о ци (жизненной энергии) с точки зрения нейробиологии и психоэнергетических упражнений. На сегодняшний день это самый известный в мире учитель цигун, выпустивший десятки книг по данной теме. Мастер Чиа живет на севере Таиланда, где в своей школе «Тао-Гарден» обучает всех желающих постичь гармонию души и тела. Система целительного дао, описанная в книгах, позволяет читателям самостоятельно осваивать энергетические техники. Мы предлагаем освоить комплекс самомассажа, который можно выполнять ежедневно после напряженной работы для восполнения энергетического баланса в органах и тканях тела.

Наш организм состоит из целой сети энергетических рек и каналов, текущих от жизненно важных органов к поверхности кожи. Эта речная система не что иное, как меридианы, оканчивающиеся акупунктурными точками на коже. Воздействуя на эти точки, мы можем либо добавить энергии в соответствующий меридиан, либо затормозить излишний энергетический поток. Однако энергоснабжение может быть заблокировано как в одном из органов, так и внутри меридианной сети, тогда мы заболеваем. Жизнь в неестественной среде и неправильное питание только добавляют человеку новых, не свойственных ранее болезней. Мы все остро нуждаемся в простых способах регулирования своего организма и быстрого избавления от факторов стресса. Для этого и предназначен ци-самомассаж.

Начало занятий, разогревание рук

Перед тем как приступить к массажу, мы должны разогреть руки и активизировать энергетические каналы, выход которых находится на кончиках пальцев. Хорошо промните пальцы, можно сделать спиралевидные массажные движения на каждом из них. Таким образом мы активизируем биоактивные точки. Разотрите руки и разведите ладони на расстояние около 10 см. Почувствуйте тепло между ними. Разведите ладони дальше и мягко сведите их обратно. Если вы ощутили нечто упругое между ними, значит, это и есть жизненная энергия ци. Теперь вы готовы приступить к самомассажу. В некоторых упражнениях требуется зациклить движение энергии в теле и предотвратить ее утечку. В индийской йоге это упражнение называется «мула-бандха». Выполняется оно втягиванием промежности и сжатием ануса.

Массаж глаз



1. Активно потрите ладони друг о друга, одновременно подтягивая промежность. Когда руки наполнятся энергией, положите их на глаза.

2. Закройте глаза. Кончиками пальцев аккуратно массируйте глазные яблоки через веки. Массируйте круговыми движениями 6–9 раз по часовой стрелке и столько же против часовой стрелки. Теперь легкими движениями помассируйте столько же раз вокруг век.

3. Аккуратно зажмите веки между большим и указательным пальцами и 6–9 раз слегка потяните их наружу.

4. Сжав расслабленные кулаки, костяшками указательных пальцев массируйте нижние кости глазниц 6–9 раз.

5. Держите один палец на расстоянии 30 см от лица и концентрируйте на нем внимание, пока глаза не начнут слезиться.

6. Закройте глаза ладонями и вращайте глазными яблоками 6–9 раз по часовой стрелке и столько же обратно.

7. В таком же положении с закрытыми глазами поверните глазные яблоки влево, затем вправо, вверх и вниз.

Массаж носа



1. Активно потрите ладони друг о друга, одновременно подтягивая промежность.

2. Вставьте большой и указательный пальцы в ноздри и двигайте влево-вправо и вверх-вниз 10–20 раз.

3. Обхватите переносицу и массируйте ее 10–20 раз, медленно вдыхая и выдыхая.

4. Положите указательный палец на переносицу. Массируйте среднюю часть носа большим и средним пальцами. Теперь указательными пальцами обеих рук помассируйте бока и нижнюю часть носа.

Массаж крестца

1. Зарядите руки энергией и сожмите промежность.

2. Сожмите руки в кулаки и простукивайте костяшками по обеим сторонам крестца по очереди. Сначала простучите по области восьми крестцовых отверстий, затем по впадине в нижней части крестца.

Массаж ушей

1. Расположите указательные пальцы за ушами, а остальные пальцы, кроме больших, спереди. Растирайте переднюю и заднюю стороны ушей.

2. Всеми пальцами массируйте ушные раковины, а затем аккуратно потяните за мочки.

3. Сделайте вдох и полный выдох. Зажмите уши указательными пальцами, чтобы создать вакуум. Двигайте указательными пальцами вперед-назад, сгибая барабанные перепонки, затем вытяните пальцы из ушей быстрым движением.

4. Сделайте глубокий вдох, закройте рот и сожмите пальцами ноздри. Медленно попытайтесь «выдуть» воздух сквозь закрытые ноздри, после чего сглотните так, чтобы барабанные перепонки щелкнули. Повторите 2–3 раза.

5. Накройте уши ладонями, повернув пальцы к затылку. Щелкните указательными пальцами о средние так, чтобы указательные пальцы ударили по затылочной кости. Повторите 9 раз.

Массаж рта

1. Откройте рот и растяните губы. Кончиками указательных и средних пальцев постукивайте по коже вокруг десен, пока она не станет теплой.

2. Массируйте верхние и нижние десны языком.

3. Вдохните и выдохните, прижимая язык наружу и вниз, насколько это возможно. Затем сверните язык вверх и вовнутрь. Со всей силой прижмите язык к небу, сокращая пищевод и среднюю часть ануса.

4. Расслабьте губы и слегка щелкните зубами. Затем на вдохе стисните зубы и втяните среднюю часть ануса вверх. Повторите 9 раз.

Массаж шеи

1. Отделите большие пальцы от остальных и обнимите шею рукой. Быстро разотрите шею от подбородка вниз, по очереди сменяя руки.

Массаж плеч

На вдохе поднимите плечи к ушам, напрягая мышцы шеи и плеч. Задержитесь на мгновение, затем сделайте глубокий выдох, позволяя плечам опуститься. Повторите 9 раз.

Кисти рук

Наполните руки энергией, как описано в начале комплекса. Массируйте лицевую и тыльную сторону ладоней большими пальцами, надавливая на кости. Помассируйте пальцы, вытягивая каждый из них.

Тимус и сердце

Наполните руки энергией, одновременно сокращая анус. Представьте, как жизненная сила течет к тимусу. Сожмите руку в кулак и простукивайте по груди (центральная область от ключиц до сосков) 6–9 раз. Разожмите кулак и легко простучите область сердца ладонью 6–9 раз. Не разговаривайте во время этих упражнений.

Лёгкие и печень

Простучите кончиками пальцев вверх и вниз правого, затем левого легкого. Также легко простучите над печенью, справа под грудной клеткой.

Желудок, селезёнка и поджелудочная железа

Простукивайте кончиками пальцев над селезенкой, желудком и поджелудочной железой, потом положите одну ладонь на другую и помассируйте желудок сразу под грудной клеткой.

Массаж кишечника

Сложенными ладонями массируйте по небольшому кругу вокруг пупка (это область тонкого кишечника) сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. После этого массируйте по большому кругу вокруг всего живота (это область толстого кишечника). Начинайте в нижней правой части и дальше по часовой стрелке. Если вы страдаете запорами, достаточно каждое утро выпивать натощак стакан теплой кипяченой воды и делать такой массаж 10 кругов по часовой стрелке и столько же обратно. Если у вас бессонница, вечером насыпьте на область пупка столовую ложку крупной соли и прогревайте эту область с помощью китайской полынной сигары 10 минут. Сон восстановится.

Почки

Сожмите руки в кулачки, сделайте глубокий вдох, надуйте почки. На задержке постучите себя мягко по почкам областью между запястьем и костяшками, выдохните. Повторите 9 раз. Потрите руки, пока они не начнут нагреваться. Помассируйте почки вверх и вниз 15–20 раз.

Массаж коленей

Положите ногу на стул или на невысокий столик так, чтобы колено было выпрямлено. Наклонитесь вперед и аккуратно простучите под коленом костяшками пальцев 9–10 раз. Повторите то же самое с другой ногой. Теперь массируйте каждую коленную чашечку, пока она не станет теплой. Двигайте коленные чашечки кончиками пальцев вверх-вниз, вправо-влево, затем по часовой стрелке и обратно.

Массаж ступней

Массируйте внешнюю и внутреннюю поверхность ступней, сосредоточив внимание на болезненных точках, пока боль не исчезнет. Разведите пальцы ног в стороны, затем расслабьте их. Повторите 6–9 раз, затем потрите ступни друг о друга. Найдите на поверхности ступни точку, которая называется «Бурлящий ручей», это первая точка меридиана почек, через нее в ноги входит энергия Земли. Помассируйте эту точку как следует на каждой ступне. Кстати, если у вас проблемы с почками, можете также массировать эту точку, таким образом вы дадите своим почкам дополнительную энергию.

Мы попросили прокомментировать самомассаж по методике Мантека Чиа алматинца Юрия Пак, мастера тянь-шаньской йоги и цигуна.

– Юрий Александрович, как вы считаете, может ли человек заниматься в домашних условиях самомасажем по системе Мантека Чиа?

– Конечно может! Мы в своих практиках также используем даосские техники, они очень разнообразны. Я бы добавил некоторые элементы к этому массажу. В даосской традиции при работе с внутренними органами используют также целительные звуки. Например, постукивая кончиками пальцев по печени, можно произносить звук «ш-ш-ш», это мантра печени. Работая с почками, добавляем звук «ху-у-у», похожий на задувание свечи. Легкие прорабатываются со звуком «с-с-с», а селезенка с поджелудочной железой и желудком – со звуком «хо-о-о», но не голосовым, а произнесенным шепотом. Для массажа кишечника тоже используйте этот звук. Мантра сердца – это звук «ха-а-а», массируя область тимуса и сердца, можно использовать этот звук, он тоже не голосовой. Если вы примените мантры во время самомассажа, эффект от него возрастет в несколько раз. Мы в группе регулярно выполняем эти приемы в качестве входной части перед основным комплексом упражнений. Они не занимают много времени, всего минут 15, но приносят большую пользу организму.

Ольга АКСЮТИНА