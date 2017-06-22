Есть стали больше. Но стало ли веселее?

Если верить статданным, то казахстанцы не могут пожаловаться на аппетит

Как сообщают аналитики Ranking.kz., в последнее время казахстанские семьи все больше денег тратят на еду. Достаточно сказать, что почти 46% потребрасходов уходит на продукты.

Так, по итогам I квартала текущего года доля затрат на покупку продуктов питания в общих потребительских расходах домохозяйств составила 45,9% против 44,4% в январе – марте прошлого года. Это самый высокий уровень доли за первые три месяца года в течение последних пяти лет. Перефразируя известное изречение: есть стали больше, есть стали сытнее.

Тот же источник напоминает, что с 2012 по 2014 год расходы на покупку еды в потребзатратах (пз) семей сократились до 41,8%, однако в 2015 году на приобретение продуктов питания стало уходить порядка 43,5%. Дальше кривая идет только по восходящей, а рост доли продуктовых затрат продолжается. Наиболее заметно выросли траты казахстанских семей на мясо и мясопродукты – если в I квартале 2016-го уходило порядка 14,6% потребительского бюджета, то в этом году доля выросла до 15,3%. Рост этот позитивен – казахстанцы в этом году увеличили потребление мяса на 0,5%, до 18,2 кг на душу населения.

Также стало больше уходить средств на хлеб и крупяные изделия – 7,4% в потребрасходах против 7,1% год назад. Потребление хлеба и круп за год выросло на 0,7%. Из-за роста цен домохозяйствам РК приходится больше тратить на овощи – в I квартале 2017-го на их покупку ушло 3,4% пз против 3,1% в I квартале 2016-го. При этом само потребление овощей резко сократилось – на 3,7%, до 19,1 кг на душу населения. Вегетарианство нам в обозримой перспективе явно не грозит.

Вместе с тем меньше стало уходить у казахстанцев на покупку рыбы и прочих морепродуктов (1,5% в пз против 1,65% год назад) – потреблять их мы стали меньше на 4,6%.Но это средние показатели, а дьявол, как известно, кроется в деталях. Одни ведь могут прыгать от стужи и холода, а другие – от сытости и для лучшего пищеварения.

Оказалось, вынуждены меньше есть наименее обеспеченные группы населения. Причина банальная – рост цен и сокращение реальных доходов. Это зафиксировано практически по всем основным группам продуктов питания. В частности, в структуре питания 10% наименее обеспеченного населения за год резко сократилось потребление даже картофеля – на 13%, до 8,1 кг на душу населения. Также они заметно меньше стали покупать сладостей (сахар, джем, мед, кондитерские изделия) – на 10,1% по сравнению с 1 кварталом 2016 года, и овощей – на 8,3%. Как говорится, не до жиру …

А вот казахстанцы с высокими доходами, напротив, ни в чем себе любимым не отказывают. И стали больше есть. Особенно сильный рост был зафиксирован в потреблении фруктов – на 5,4% по сравнению с уровнем за январь-март 2016 года. Также 10% наиболее обеспеченного населения в РК за год стало больше есть хлебопродуктов и круп – на 5%; и мяса и мясопродуктов – на 4,7%.

В целом, как свидетельствует та же упрямая статистика, разрыв в качестве жизни между бедными и богатыми соотечественниками по потреблению продуктов питания увеличивается. В среднем в 1 квартале 2016 года 10% наиболее обеспеченного населения потребляли в 2,5 раза больше продуктов питания, чем 10% наименее обеспеченных казахстанцев. В текущем году (январь-март) этот разрыв углубился – разница составляет 2,7 раза. Тенденция, однако …

Семен ДОССОР