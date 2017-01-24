Это ярмарки сказки

Дежурный по городу

Алматинцы, отправляясь на ярмарки выходного дня, ожидают от походов двойного эффекта: более низких цен и продуктов, выращенных в отечественных фермерских хозяйствах…

По крайней мере, именно так определялись главные цели и задачи алматинских сельхозярмарок для этого отводились под них территории в каждом районе.

Надо отметить, что в течение последней пары лет срывов программы как таковой не было – сельхозрынки по выходным дням четко работают во всех ранее запланированных точках. Например, в Турксибском районе ярмарка работает на постоянной основе.

Людям удобно, когда продукты можно покупать в шаговой доступности, поэтому ярмарки – большое подспорье для алматинцев, и в первую очередь для людей с невысоким достатком, так как фермеры торгуют без посредников и по ценам ниже рыночных.

Народ радовался

Но недолго. Взятые поначалу районными властями под строгий контроль ярмарочные торговцы, а это действительно были сплошь крестьяне, привозившие в мегаполис своими руками взращенный продукт, придерживались договора: продукцию выкладывали высшего качества, цены имели фиксированные, на 30, а то и на 40 процентов ниже, чем на главном алматинском базаре – Зеленом.

И вот с предновогодней поры начались жалобы: куда с ярмарок делось мясо высшего сорта? Почему сравнялись цены с обычными рынками на самое востребованное – картофель, лук, морковь, помидоры, огурцы, мясной ассортимент?

А затем редакции «Вечерки» пошли звонки. Например, что на одном из самых привлекательных ярмарочных базаров выходного дня областных фермеров теснят с прилавков торговцы ближнего зарубежья. При этом ценников они не выставляют вовсе или ставят их общим списком, а не на каждый, как это положено.

Контрольная закупка

Судя по скоплению машин и пешего люда, ярмарка в микрорайоне Казахфильм – дело благополучно развивающееся и пользующееся не только любовью местных жителей. Судя по городским пересудам, слава ее перешагнула границы всех районов города. По крайней мере, весть о том, что продукт здесь более качественный и продающийся дешевле, достигла и нас.

Привлекателен этот базар выходных дней в первую очередь большой площадью, автопарковкой и отличной организацией торговых рядов.

Но почему именно отсюда поступил сигнал о нарушении ярмарочных принципов? Может, злопыхатели из других районов завидуют бостандыкцам?

Увы, все подтвердилось. Отсутствие ценников сразу же бросается в глаза. По крайней мере, у 20 процентов продавцов их нет вообще, а остальные прикрываются общими табличками, на которых мало того что не все товары, лежащие на прилавке и под ним, указаны, но не прописана в них половина других. Например, мандарины, апельсины, виноград, а также хурма, курага, инжир и другие восточные сладости из Узбекистана. Люди из этого благодатного теплого трудолюбивого края за прилавками стоят и торгуют не только сладостями, но и помидорами, огурцами…

В общих списках-ценниках видим: помидоры – 600 тенге.

Вот так удача!

На Зеленом такие помидоры минимум по тысяче, а то и дороже.

– Взвесьте-ка нам килограмм!

– Пожалуйста, уважаемые!.. С вас 1300 тенге!

– Ого! Почему так много? У вас написано, что килограмм стоит 600 тенге…

– 600 – это китайские помидоры, а эти из солнечного Узбекистана.

В этот момент продавец замечает в моих руках включенную камеру и тут же предлагает эти же овощи по 700 тенге за кило.

– Но написано же – 600! Тогда давайте нам китайские, по 1200 покупать не будем! – напираем мы с коллегой. И оказывается, что китайских помидорчиков здесь нет!

Правильно. Откуда же им взяться на ярмарке казахстанских сельхозпроизводителей?

– Только что закончились… – подсказал нашему продавцу некто, все время крутившийся рядом с нами.

– А товары из Узбекистана?

Вопрос остается без ответа.

А вот о том, что картошка здесь действительно дешевле – всего по 90 тенге за килограмм, – мы узнали от рядом стоящей продавщицы:

– Покупайте любую: белую, красную, горную, павлодарскую – вся по 90. Но если возьмете мешок…

Потом покосилась на камеру и добавила:

– Но вам продам пару килограммов по 100… – подумала немного и махнула рукой, – а, берите по 90…

Павлодарскую? Вроде бы с этим регионом у Алматинского акимата договора не было. Жамбылская область да Алматинская… То есть самые приближенные к мегаполису земли, иначе доставка продукта обойдется дороже.

Рука рынка

Медленно, но упорно ярмарки превращаются в оптовки и обыкновенные рынки. Еще немного, и подчинятся они ценовому сговору торговцев-перекупщиков, некоторые уже сейчас продукцию перекупают у фермеров. Вот почему народ жалуется на отсутствие продуктов высшего качества. Это они придумали хитрости с ценниками общим списком, где нет и половины предлагаемого к продаже, а низкую цену всегда можно обосновать сказками про только что закончившиеся китайские помидоры.

Что еще придумают ушлые сельхозпродавцы?

Пока полностью не упущены бразды правления, необходимо вернуть на рынки ярмарочный дух.

А заодно навести порядок вокруг них: с парковкой автомашин продавцов, умудряющихся ставить свой транспорт на тротуары улицы Жибек жолы в Алмалинском районе; убрать стихийные палатки с улицы Джангильдина в Медеуском районе; выставить постоянно действующий патруль на улице Розыбакиева ниже улицы Толе би и на улице Ауэзова, напротив регионального диагностического медцентра.

Ведь алматинцы традиционно привыкли закупаться на базарах-ярмарках, предпочитая их супермаркетам. Так отчего ж не потрафить вкусам и предпочтениям горожан?

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА