Facebook жалоб и предложений

Как с помощью соцсетей алматинцы решают проблемы благоустройства

«С содроганием ждем дождей»

К «дежурному по городу» обратился алматинец Роман Панов:

«Это въезд во двор домов по Толе би, 282–284. Весь август во дворе что-то копали, устанавливали люки, перепахали детскую площадку, палисадники, тротуары. Теперь рабочие исчезли. С содроганием ждем дождей».

«Дежурный по городу» обратился за комментариями к заказчику работ – в Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы. Там подтвердили, что в указанном дворе производилась замена наружных сетей водопровода. Подрядчик – ТОО «Компания «КазСтройИндустрия». Специалисты управления заверили, что восстановительные работы начнутся 19 сентября. Закончить работы планируется до 25 сентября.

Вместе с жильцами «дежурный по городу» порадовался было скорому решению проблемы. Но…

Роман Панов сообщает: «Минуло три дня. Рабочих не видно…»

Наталья Коробейникова советует: «Не слезайте с них – звоните! Сходите на прием к начальнику отдела благоустройства с претензией, подписанной жильцами, пригрозите, что пожалуетесь в горакимат!»

Неужели только так можно заставить выполнить обещанное?

Стоянки первобытного человека

Алматинец Хасан Бекбулатов обеспокоился тем, что авто стали активно перекочевывать во дворы жилых домов:

«В старом центре города активно запускаются платные парковки вдоль дорог, – пишет нам Хасан, проживающий в доме № 81 по улице Айтеке би. – Но от этого стали страдать жители многоквартирных жилых домов. Большинство владельцев автомобилей стали активно парковать свои автомобили во дворах, где автотранспорт паркуется вплотную к стенам домов. А ведь там раньше дети спокойно катались на велосипедах и играли. Теперь они вынуждены ютиться на маленьком островке детской площадки. Есть ли какой-то регламент, который говорит, на каком расстоянии от окон жилых домов приемлема парковка автотранспорта?»

«Дежурный по городу» уже неоднократно писал о правилах езды, парковки, прогрева двигателей и прочего во дворах алматинских многоэтажек. Напомним: ближе пяти метров от окон первого этажа машина стоять может, но запускать при этом двигатель и прогревать нельзя. Прогрев вообще запрещен во дворах – завел и поехал, только так. Движение по внутридворовой территории и междворовому проезду допускается, но при скорости не выше 20 километров в час, при этом приоритетом пользуются пешеходы. Поэтому и называется эта дорожка – междворовой или межквартальный проход-проезд.

Ясно и понятно, что редкий водитель соблюдает эти правила – гоняют, прогревают, паркуются на ступеньках входных групп подъездов, моют машины во дворах, выбрасывают тут же мусор... Как раз сейчас в городе идет долговременная ловля подобных нарушителей. Звоните на 102 и наказывайте автохамов. Желательно делать видео.

И последнее, «дежурный по городу» напоминает всем алматинцам лозунг из «12 стульев»: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Мы связались с пультом «102» – ни одного вызова полиции по факту неправильной парковки в этом дворе не зафиксировано! Значит, жители дома надеются не на помощь, а на то, что их взаимоотношения с соседями останутся «незапятнанными» обращением в полицию. Представляем, как они потом будут сочувствовать оштрафованным: «Надо же, какие гады – эти «дежурный по городу» и Хасан Бекбулатов. Это они все инициировали! А мы что, мы не против... Как-то так! И было в нашей практике такое множество раз. А по полицейским нормам и правилам не пишут люди заявление, значит, им все нравится!

Для информации: Правила благоустройства территории города Алматы (глава 9). Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов. Ст. 147. На территории жилых кварталов, микрорайонов, а также на придомовой территории не допускается: производство действий, нарушающих тишину и порядок, с 23.00 до 6.00, кроме работ по уборке территории либо работ по устранению аварийных ситуаций; стоянка, въезд служебного и личного автотранспорта на зеленые зоны дворовых и внутриквартальных территорий, детские площадки, пешеходные дорожки; стоянка и парковка транспортных средств вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметками мест.

Задрайте люки

Вновь вышел на тропу войны с открытыми люками наш постоянный корреспондент и неравнодушный алматинец Сакен Жусупбеков.

«В прошлом году одного люка не было, в этом месте уже трех нет, – сообщает Сакен «дежурному по городу» в Facebook. – Это напротив здания – Ташкентский тракт, 540, рядом с АЗС «КазМунайГаз».

Carmina Ivaksto: «Аналогичное творится в микрорайоне Айгерим, улица Шугыла, недалеко от школы. Причем там везде проблемы – дорога по Акбулаку вниз по улице Шарипова – как после бомбежки».

Благоустроители Алатауского района, откликнитесь!

Подготовили

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА