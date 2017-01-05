Где у вас тут выход из КСК?

Совсем не обязательно иметь управляющим органом кооператив собственников квартир

В последнее время все больше жильцов многоквартирных домов стали осознавать, что совсем не обязательно иметь управляющим органом кооператив собственников квартир. Законом предусмотрены и другие формы управления, ничем не уступающие, а в чем-то, может быть, и превосходящие КСК.

– Меня интересует процедура выхода из КСК, – просит совета алматинка Ануара Куанышева. – Что для этого необходимо? В какие органы мы можем обратиться за помощью? Жильцы сами проводят необходимый ремонт, оплачивают работу сантехников, решают все вопросы касательно двора. Не видим смысла оставаться прикрепленными к КСК и содержать весь этот бесполезный аппарат. Что для этого нужно?

Специалисты Управления жилья и жилищной инспекции города Алматы дали подробное разъяснение, как это сделать:

– Согласно статье 43 Закона РК «О жилищных отношениях» (далее – Закон) в многоквартирном жилом доме или его части, который имеет единую систему инженерного и коммунального обеспечения и составляет единый жилищно-коммунальный комплекс, может применяться только одна из форм совместного управления объектом кондоминиума. Она определяется соглашением его участников. Такими формами могут быть: непосредственное совместное управление всеми собственниками, если их количество не превышает двадцати; кооператив собственников помещений (квартир); управление объектом кондоминиума третьими (сторонними) лицами, выборными или наемными физическими лицами – управляющими жилыми домами (менеджерами) или юридическими лицами; иные формы, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Согласно пункту 6 статьи 42 Закона по решению большинства собственников помещений (квартир) форма управления объектом кондоминиума может быть изменена. В соответствии с пунктом 7 указанной статьи собственники помещений жилого дома, который вместе с другими домами управляется одним кооперативом собственников помещений, вправе по решению, принятому большинством, по своему выбору: выйти из состава этого кооператива и образовать свой отдельный кооператив; перейти в другой кооператив; применить иную форму управления объектом кондоминиума.

Для решения вопроса о выходе из КСК и выбора одного из вариантов обслуживания кондоминиума, предусмотренного пунктом 7 статьи 42 Закона, созывается собрание собственников помещений (квартир) (не собрание членов КСК!). Собрание в соответствии со статьей 42-1 Закона проводится по инициативе КСК или по требованию не менее 1/10 от числа собственников всех квартир (помещений). О проведении собрания все собственники должны быть уведомлены не менее чем за 10 дней. Собрание собственников правомочно при наличии не менее 2/3 от общего числа собственников помещений (квартир). Каждый собственник при голосовании имеет один голос. Если собственнику принадлежит несколько помещений (квартир), он имеет соответствующее количество голосов. Решение собрания принимается открытым или закрытым голосованием большинством голосов от общего числа собственников помещений (квартир).

В случае отсутствия кворума на собрании голосование проводится путем письменного опроса. В соответствии со статьей 42-2 Закона голосование производится путем заполнения собственниками листов голосования по вопросам, вынесенным на опрос. При проведении опроса каждый собственник имеет один голос. Если собственнику принадлежит несколько помещений (квартир), то он имеет соответствующее количество голосов. Итоги голосования подводятся на собрании собственников. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины собственников помещений (квартир). Решения, принятые на собрании или путем письменного опроса, являются обязательными для всех собственников квартир, в том числе и не участвовавших в голосовании.

Василий ШУПЕЙКИН

и Ирина ВАСИЛЬЕВА