ГРИПП и ОРВИ: инструкция для выживания

Прививка

Защищает только от вируса гриппа, а не от вирусов вообще. Вакцины каждый год разные. Предлагаемые врачами вакцины работают против вируса гриппа, активного именно в этом году.

Прививаться необходимо всем. Жизненно важно получить прививки детям от шести месяцев до двух лет, взрослым старше 65 лет, людям, страдающим астмой, диабетом, ишемической болезнью, болезнями почек, перенесшим инсульт, а также беременным на любом сроке, обитателям домов престарелых, интернатов.

Помните: если вы считаете, что грипп вам не страшен и прививка не нужна, потому что вы молоды и здоровы, вы несете ответственность за то, что в случае заболевания вы подвергнете риску жизни детей, стариков и других не очень здоровых людей, которых вы можете заразить.

Методы защиты

Источником вируса является только человек («свиные», «птичьи» и прочие источники заражения – на совести желтой прессы). Если вы можете пройтись пешком, не пользуясь общественным транспортом, или отказаться от посещения супермаркета, не пренебрегайте этой возможностью.

Заболевшему гриппом маска позволяет снизить опасность заражения окружающих воздушно-капельным путем. Здоровых маска не защитит.

Кисти рук больного – точно такой же источник вируса, как рот и нос. Мойте руки чаще, носите с собой дезинфицирующие салфетки. Запомните сами и научите детей, что при отсутствии платка кашлять и чихать надо не в ладонь, а в сгиб локтя.

Вирусы сохраняют активность в сухом, теплом и неподвижном воздухе и быстро гибнут в прохладном, влажном и проветриваемом помещении. Оптимальная температура в помещении около 20°С, влажность 50–70%, обязательно систематическое проветривание и увлажнение. Системы отопления сушат воздух. Включайте увлажнители воздуха или кладите влажную ткань на батареи. Решительно требуйте увлажнять воздух и проветривать учебные комнаты, где находятся ваши дети.

Следите за состоянием своих слизистых оболочек. Если слизистые пересыхают, работа местного иммунитета нарушается, что многократно увеличивает вероятность заражения. Сухой воздух, препараты, способные высушивать слизистые оболочки (некоторые противоаллергические и почти все рекламируемые комбинированные противопростудные средства), скорее помогают вирусу, чем защищают от него.

Увлажняйте слизистые дыхательных путей. Самый простой способ: приготовить раствор (чайная ложка поваренной соли на литр кипяченой воды), залить его в любой флакон от спреев (например, от носовых капель) и регулярно смачивать носовые пазухи (чем суше или чем больше людей вокруг – тем чаще). Можно купить в аптеке физиораствор или готовые солевые растворы для введения в носовые ходы. Главное – делайте это чаще, особенно если вы вышли на улицу, находитесь в сухом помещении или сидите в очереди на прием к врачу в поликлинике.

Помните: вероятность заражения ОРВИ уменьшают полноценное питание и сон, активный образ жизни, хорошее настроение. Не смотрите телевизор и пользуйтесь банковскими карточками: бумажные деньги также могут быть переносчиками вирусов.

Лечение

Лекарства и народные средства, обладающие доказанной профилактической эффективностью, наукой пока не зарегистрированы. Лук, чеснок, перец, спиртное, а также любые и даже самые разрекламированные таблетки не могут защитить от респираторного вируса и от вируса гриппа. Увы, противовирусные средства, интерферон, иммуностимуляторы, активные и проактивные витамины – все это лекарства с недоказанной эффективностью. Их можно применять разве что для самоуспокоения.

В сезоне-2016/17 только два препарата одобрены для лечения гриппа у детей и взрослых: «Озельтамивир» («Тамифлю») и «Занамивир» («Реленца»). Еще один препарат рекомендован только для взрослых – «Перамивир» («Рапиваб»).

«Озельтамивир» применяют тогда, когда болезнь протекает тяжело или когда заболевает человек из группы риска – пожилой, астматик или диабетик.

Помните: главное в лечение ОРВИ и гриппа – это не таблетки, а создание условий, помогающих организму справиться с вирусом.

Условия

Тепло одеться или укутаться, соблюдая в комнате следующие параметры: температура 18–20°С, влажность 50–70%.

Не заставлять себя есть. При желании рекомендуется легкая, углеводная, жидкая пища.

Много пить. Температура жидкости равна температуре тела. Больной пьет достаточно, если мочеиспускание происходит раз в три часа. Если более шести часов нет мочи – дефицит жидкости критический и надо срочно вызывать врача.

Увлажнять слизистые солевыми растворами.

Абсолютно не нужны, а особенно детям: банки, горчичники, жир животных, ножные ванны, ингаляции над чайниками и кастрюльками, растирание спиртосодержащими жидкостями – все это бесполезные действия.

Бороться с высокой температурой лучше всего с помощью парацетамола или ибупрофена. Детям категорически нельзя давать аспирин (риск опасных осложнений на печень).

От воспаления верхних дыхательных путей (нос, горло, гортань) отхаркивающие средства не помогут, они только усилят кашель. Лекарства, угнетающие кашель (в инструкции написано «противокашлевое действие»), категорически противопоказаны.

Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Антибиотики не уменьшают, а увеличивают риск осложнений.

Когда вызывать врача обязательно

– отсутствие улучшений на четвертый день болезни;

– повышенная температура тела на седьмой день болезни;

– ухудшение после улучшения;

– выраженная тяжесть состояния при умеренных симптомах ОРВИ;

– появление бледности кожи, жажды, одышки, интенсивной боли, гнойных выделений;

– усиление кашля, снижение его продуктивности; глубокий вдох приводит к приступу кашля;

– при повышении температуры тела не помогают, практически не помогают или очень ненадолго помогают парацетамол и ибупрофен;

– судороги;

– признаки дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, одышка, ощущение нехватки воздуха);

– интенсивная боль где угодно;

– даже умеренная боль в горле при отсутствии насморка;

– даже умеренная головная боль в сочетании с рвотой;

– отечность шеи;

– сыпь, которая не исчезает при надавливании на нее;

– температура тела выше 39°С, которая не начинает снижаться через 30 минут после применения жаропонижающих средств;

– любое повышение температуры тела в сочетании с ознобом и бледностью кожи.