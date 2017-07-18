Идут по приборам

Почему тарифы на горячую воду не едины?

В № 81 «Вечерки» от 13.07.2017 года в заметке «Тариф на час» прозвучал вопрос алматинцев, проживающих в доме № 10 12-го микрорайона: «Почему тарифы на горячую воду в нашем городе не едины? А бывает и так, что они разнятся в отдельно взятом доме по месяцам».

После долгого ожидания мы наконец-то получили ответ от специалистов ТОО «АлТС». Читайте и делайте выводы сами.

«О тарифе.

В Алматы действуют дифференцированные тарифы на услуги передачи и распределения тепловой энергии. Если в доме установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии (ОПУ), то круглый год объем потребленного тепла по данному счетчику рассчитывается по тарифу 5509,62 тенге/гкал. В каждом доме потребление тепла разное, в различные месяцы объем потребленной теплоэнергии различный, соответственно, в квитанциях ежемесячно приходят неодинаковые суммы. Следует отметить, что иметь общедомовой прибор учета тепла выгодно для потребителей, да и законодательство предписывает обязательное оснащение домов прибором учета тепла.

Если общедомового счетчика тепла нет, то за горячую воду установлены фиксированные размеры оплаты. Для обычной многоэтажки установлена следующая стоимость:

– в межотопительный период: при наличии индивидуальных приборов учета – 445,89 тенге/кубометр; без индивидуальных приборов учета – 1378,34 тенге/человек;

– в отопительный период: при наличии индивидуальных приборов учета – 483,47 тенге/кубометр; без индивидуальных приборов учета – 1662,40 тенге/ человек.

Для ветхого жилья стоимость отопления ниже (размеры оплаты есть на сайте alts.kz).

Как рассчитывается тариф и плата за горячее водоснабжение (ГВС).

Начисления за потребленную тепловую энергию выполняются согласно показаниям ПУТЭ в соответствии с методикой расчета тарифов или их предельных уровней на регулируемые услуги субъектов естественной монополии по снабжению тепловой энергией, утвержденной приказом и. о. председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 17.09.2013 года

№ 284-ОД.

Указанная методика предусматривает начисления по услуге «горячая вода» по показаниям индивидуальных приборов учета (ИПУ) абонента по тарифам, рассчитанным на основании показаний ПУТЭ. Съем показаний ИПУ выполняется ежемесячно контролерами ТОО «АлТС».

В случае когда контролерам не удалось снять показания счетчика горячей воды, начисления потреб-

ленного объема производятся на основании среднего потребления за предыдущий период с последующим перерасчетом по фактическому потреблению. При выполнении перерасчета разница между фактическим и средним потреблением участвует в расчете тарифа на период, в котором был выполнен перерасчет, что приводит к увеличению или уменьшению платы.

В соответствии с пунктами 5.8.1, 5.9.3 и 5.9.3.1 публичного договора снабжения тепловой энергией бытовых потребителей жилых многоквартирных домов города Алматы (далее – Договор) применяется следующий порядок начислений за предоставленные услуги:

– при наличии приборов учета тепловой энергии начисление платы за отопление производится на основании фактической величины теплопотребления за расчетный период, определяемой по приборам учета;

– при наличии ОПУ тепловой энергии и ИПУ расхода горячей воды начисление платы за один кубический метр ГВС производится по стоимости, сложившейся на основании фактической величины теплопотребления за расчетный период, определяемой по приборам учета тепловой энергии;

– при наличии ОПУ объем предоставленных услуг по горячему водоснабжению определяется в следующем порядке: при частичной установке ИПУ имеющим приборы учета – по показаниям ИПУ, не имеющим приборы учета – разница между потребленной тепловой энергией по показаниям ОПУ и показанием ИПУ оплачивается собственниками квартир, не имеющими ИПУ;

– при стопроцентном наличии ИПУ и ОПУ – по показаниям ИПУ, разница между показаниями ОПУ и суммарным показанием ИПУ подлежит оплате собственниками квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений пропорционально объемам потребленной горячей воды.

Таким образом, плата на услугу «горячая вода» напрямую зависит от разницы между показаниями ПУТЭ и суммой показаний счетчиков горячей воды.

С целью уменьшения разницы между показаниями ИПУ и ПУТЭ необходимо исключить нецелевое использование теплоносителя, аварийные сбросы и утечки, кражи горячей воды.

Важным фактором, влияющим на величину платы, зависит процент съема показаний ИПУ контролерами ТОО «АлТС». В случае невозможности снятия показаний начисления производятся по среднему потреблению по предыдущим периодам с последующим перерасчетом по фактическому потреблению. При выполнении перерасчета стоимость снятых или доначисленных объемов горячей воды добавляется или вычитается от общей стоимости воды, потребленной домом.

Абонентам рекомендуется обеспечить доступ контролеру ТОО «АлТС» к приборам учета для съема показаний либо передавать свои показания одним из следующих способов: посредством заполнения специальной формы на сайте www.alts.kz; путем отправки сообщения с прикрепленной фотографией счетчика (не более 3 МБ) и указанием номера своего лицевого счета на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; по телефону 341-07-77; заполнением строки «Горячая вода. Абонент» в столбце «послед.» в счет-квитанции на момент оплаты за коммунальные услуги. В случае наличия более одного ИПУ ГВС в столбце «послед.» необходимо писать сумму показаний всех ИПУ ГВС.

Ответ для жителей дома № 10 в микрорайоне № 12.

(Здесь установлен ОПУ. – Прим. ред.). В период с 25 апреля по 24 мая (период начисления по ОПУ) было зафиксировано большое потребление горячей воды на приборе учета, в связи с чем и выставлялся счет к оплате. Выяснить, почему зафиксировано большое потребление, рекомендуем в ПКСК».

Что ж, «дежурный по городу» вместе с жильцами дома № 10 микрорайона № 12 продолжает расследование по запутанным тарифам на горячую воду и ждет ответа теперь уже от ПКСК «Максат», обслуживающего указанный дом.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА