Игра - наставник № 1

Как приобщить алматинских детей, в том числе сирот, к занятию спортом?

Как приобщить алматинских детей, в том числе сирот, к занятию спортом и сделать для них доступными тренировки в престижных спортивных международных клубах? Об этом рассказали соучредитель компании Sport events management Олег Погребняк, директор по курсам Real Madrid Foundation (RMF) Андрес Мунтанер, директор благотворительного фонда «Добровольное общество «Милосердие» Аружан Саин, психолог проекта «Наставники» Елена Гендриксон, президент общественного фонда Sport Concept Анна Шелепова.

Олег Погребняк:

– Большим событием для нашей страны, Алматы стало сотрудничество наших НПО с фондом мадридского «Реала», который представляет известный во всем мире Королевский клуб. В прошлом году уже более 500 казахстанских детей от 6 до 16 лет приняли участие в занятиях в футбольных секциях, организованных при его поддержке и непосредственном участии в Алматы и Астане. Десять из них – из детских домов. Это были отдельные группы для начинающих и для ребят, которые уже играют в футбол. Ребята занимались по методике академии «Реала», по которой в Испании готовят футболистов в юношеской команде знаменитого клуба. Чтобы ребятам было интересно, тренировки проходили в игровой форме. Важно, что тренеры не только профессионалы в футболе, но и отличные психологи, которые умеют найти подход к каждому.

Но наиболее значимыми для нас являются отзывы самих участников. Все родители и воспитатели отметили, что тренеры занимались не только физической подготовкой детей, но и воспитанием в них воли, командного духа, воли к победе. Помимо этого казахстанские тренеры также проходили мастер-классы у своих знаменитых коллег.

Андрес Мунтанер:

– Наш фонд начал свою работу в Центральной Азии в 2016 году. Любители футбола и поклонники испанского клуба с радостью приняли участие в курсах для детей, которые прошли в несколько этапов в двух крупнейших городах Казахстана.

Направляя детей на наши курсы, родители не только помогают им развиваться, но и протягивают руку помощи подросткам из малообеспеченных семей.

Спорт может стать настоящей школой жизни. Например, в Южной Америке в наших секциях занимаются около 20 тысяч детей, многие из которых сироты. Они проживают в районах, где процветает наркоторговля, и благодаря спортивным занятиям отдаляются от улицы и приобщаются к правильному образу жизни. Многие из них впоследствии обретают профессию, становясь тренерами. Важно, что в наших школах обучаются и мальчики, и девочки, что способствует развитию равноправия. В Испании много проектов и по работе с детьми с ограниченными возможностями, где в одной команде они играют со здоровыми ребятишками.

В данное время мы работаем над открытием социальной спортивной школы в Алматы. Думаю, что она откроется в следующем году. Там будут обучаться дети обоих полов из социально уязвимых слоев населения, упор будет делаться на занятиях такими видами спорта, как футбол и баскетбол. Ее финансирование будет происходить за счет благотворительных фондов.

Аружан Саин:

– Я счастлива, что у казахстанских детей появляются такие замечательные возможности, когда они могут получить опыт, который их вдохновит заниматься футболом. Конечно, не каждый родитель имеет возможность оплатить им тренировки, поэтому благотворительная составляющая, которая осуществляется через нашу организацию, очень важна.

Для детей с ограниченными возможностями, которых курирует наш фонд, каждая возможность пообщаться с известными хореографами, педагогами, спортсменами и тренерами – огромное счастье, рывок вперед, который дает веру в свои силы. В ближайшее время мы проведем отбор детей, которые вылечились и хотят заниматься футболом, и хотим их зачислить на курсы RMF. У нас много детей-сирот, и думаю, что также найдем желающих и среди сообщества приемных родителей. Также у фонда «Милосердие» есть проект «Инклюзивный спорт», где проходят занятия с 40 детьми с аутизмом. В нем большая роль отводится здоровым детям, которые в команде занимаются спортом вместе с нашими ребятами. К нам часто приходят спортсмены, которые проводят подобные тренировки. Если тренеры фонда захотят поучаствовать в проекте «Инклюзивный спорт», чтобы провести мастер-класс, это будет великолепно!

Елена Гендриксон:

– В рамках проекта «Настав­ники» мы в детском доме № 2 работаем с подростками от 11 до 18 лет, которые, скорее всего, уже никогда не попадут в семьи. Находим для них наставников – старших товарищей, которые общаются с ними, приглашают к себе домой, проводят вместе досуг. Я в этом проекте являюсь наставником двух ребятишек. Когда узнала о программе RMF, сразу и написала его организаторам с просьбой принять моего подопечного Колю. Мне моментально пришел положительный ответ. Несмотря на то что ребенок лучше всех в детском доме играет в футбол, ему было непросто решиться пойти на тренировки. Дело в том, что воспитанникам интернатных учреждений сложно адаптироваться в новом для себя окружении, среди людей, которых они не знают. Дети боятся быть, как говорится, не такими, как все. Как это ни странно, это наблюдается не только у воспитанников детского дома. На поколение подростков сейчас большое давление оказывает груз повышенных требований к ним общества. То есть от них ждут каких-то невероятных успехов, всего и сразу. И ребята боятся опозориться, оказаться отвергнутыми. В большей мере это касается детей, у которых за плечами нет семьи, которая бы их поддерживала. К слову, другой мой подопечный – младший брат Николая как раз по этой причине отказался ходить на тренировки.

После занятий футболом Коля перестал опасаться социума и не только приобрел навыки игры в футбол, но и нашел себе много новых друзей. Еще один положительный момент: дети, которые ходят на тренировки, изучают испанский и английский языки.

Мне как психологу хотелось бы отметить, что очень важно, чтобы дети, особенно из детских домов, занимались спортом, который предполагает командную игру.

Анна Шелепова:

– Наша организация занимается развитием в Алматы детского массового спорта. Мы ежегодно проводим исследования. Согласно последнему, который состоялся несколько месяцев назад, выяснилось, что среди 300 тысяч алматинских детей, к сожалению, только около 12 процентов занимаются спортом. Препятствием становится то, что либо это дорого, либо спортивная инфраструктура находится далеко. Поэтому ребята предоставлены сами себе и их лучший друг – это компьютер. При этом многие страдают сколиозом, расстройством психики. В то же время наши дети ленивы, они не хотят ходить даже на уроки физкультуры.

Если говорить о том, как развивается массовый детский спорт в Алматы, то есть положительные подвижки. В прошлом году в городе построено более 160 дворовых площадок. В этом году городскими властями запускаются 611 дворовых секций, функционируют 40 дворовых клубов.

Но многое зависит и от усилий простых граждан, их желания правильно обустроить среду своего обитания. Так, во дворе на Абая и Гагарина на заброшенном месте нами оборудована площадка, где сегодня дети занимаются массовыми видами спорта. Мы вместе с обычными горожанами заливаем катки, строим хоккейные коробки в разных районах города, организуем турниры. В городе действуют порядка 15 таких сообществ, с которыми мы работаем. В ближайшее время хотим охватить такие присоединенные районы города, как Наурызбайский и Алатауский. И в этом нам обещали поспособствовать в Управлении образования Алматы. Уже в феврале мы планирует организовывать секции в Шаныраке, где много детей из неблагополучных семей нуждаются в посещении спортивных секций.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ