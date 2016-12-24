Информация для населения. Всё о счётчиках холодной воды. Вопросы и ответы

Индивидуальные приборы учета холодной воды (ИПУ)

– Обязательна ли установка приборов учета воды?

– Согласно статье 11 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» № 272-11 от 09.07.1998 г. каждый потребитель обязан иметь индивидуальный прибор учета воды.

– За чей счет устанавливается ИПУ?

– Установка, поверка, замена индивидуального прибора учета воды производится за счет средств потребителя.

– Какие ИПУ необходимо устанавливать?

– Необходимо устанавливать те приборы учета, которые включены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений.

– Могу ли я установить ИПУ с модулем дистанционного съема, как его интегрировать с вашей программой?

– Да, можете. Вам необходимо обратиться в ГКП «Бастау» для уточнения технических моментов для синхронизации с действующим программным обеспечением.

– Могу ли я самостоятельно установить ИПУ?

– Установкой приборов учета воды имеют право заниматься только лицензированные организации. Прием ИПУ осуществляется с момента опломбировки представителями поставщика услуг.

– Какие организации устанавливают ИПУ?

– Работы по установке нового прибора учета, демонтажу (снятию) счетчика, обратной установке уже имеющегося счетчика и поверка относятся к лицензированному виду деятельности, и поэтому они выполняются представителями предприятий или фирм, имеющих лицензию на данный вид деятельности, с составлением соответствующих документов – актов демонтажа, монтажа с передачей копий данных документов потребителю.

– Устанавливает ли ГКП «Бастау» ИПУ?

– Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Бастау» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы (далее – ГКП «Бастау») уведомляет вас о том, что ГКП «Бастау» с 01.01.2014 года производит установку и замену индивидуальных приборов учета холодной воды (ИПУ).

Для установки и/или замены ИПУ необходимо заключить договор на установку ИПУ и произвести оплату за услугу в кассе ГКП «Бастау».

Департамент Агентства РК по регулированию естественных монополий по городу Алматы 04.09.2013 г. установил цены на следующие виды работ:

– первичная установка ИПУ – 10 000 тг. с НДС,

– замена существующего ИПУ – 5500 тг. с НДС.

Для получения подробной информации можно обратиться по телефонам: 3-777-444 и 227-60-84, или по адресу: ул. Жарокова, 196, кабинет № 109.

– На что надо обращать внимание при установке ИПУ?

– Прибор учета должен быть установлен согласно инструкции к ИПУ, необходимо проверить целостность прибора (пломбу), сверить номер счетчика с паспортом ИПУ. Отчет межповерочного интервала производится с момента выпуска прибора заводом изготовителем и/или с момента поверки, а не с момента установки.

– Какие документы подтверждает установку ИПУ?

– Паспорт ИПУ и акт установки (монтажа) ИПУ, выданной лицензированной организацией.

– Как установить пломбу?

– Опломбирование производится исключительно представителями ГКП «Бастау».

– В течение скольких дней устанавливают пломбу?

– Физическим лицам (квартира, частный дом) – в течение 10 дней.

– Могу ли я снять пломбу, если имеется аварийная утечка воды?

– Снимать потребителю самостоятельно пломбу категорически запрещается. За срыв пломбы будет начисляться за услугу холодная вода со дня последней поверки и снятия показаний ИПУ представителем ГКП «Бастау» до момента опломбировки по полной пропускной способности трубы. Чтобы избежать больших затрат, необходимо подать заявку на распломбировку и ожидать представителя ГКП «Бастау».

– Что делать и что будет, если пломба была сорвана?

– Если сорвана пломба, немедленно необходимо обратиться в ГКП «Бастау», тел. 3-777-444. Представители произведут обследование и заново опломбируют. За срыв пломбы будет начисляться за услугу холодная вода со дня последней поверки и снятия показаний ИПУ представителем ГКП «Бастау» до момента опломбировки по полной пропускной способности трубы.

– Платная ли услуга – опломбировка?

– Опломбирование приборов учета холодной воды производится уполномоченными представителями поставщика БЕСПЛАТНО!

– Нужно ли поверять ИПУ?

– Порядок и периодичность поверки устанавливается уполномоченным государственным органом по стандартизации, метрологии и сертификации и зависит от типа счетчика. Поверка прибора учета осуществляется по окончании межповерочного интервала, определяемого по его техническому паспорту, где стоит отметка о дате последней поверки, от которой ведется отсчет межповерочного интервала данного типа прибора.

Согласно Закону РК «Об обеспечении единства измерений» от 07.06.2000 г. № 53, пункт 1 статьи 19, «средства измерений, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля, подвергаются поверке при выпуске из производства или ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений».

– За чей счет производится поверка ИПУ?

– За счет средств потребителя.

– Какие организации занимаются поверкой ИПУ?

– Государственную поверку приборов учета воды проводят те организации, которые имеют аккредитацию уполномоченного органа. В настоящий момент в городе Алматы таких организаций несколько.

– Могут ли поверить счетчик, не снимая его?

– Да, если организация, имеющая аккредитацию на данный вид деятельности, имеет соответствующее оборудование. Такие организации в городе есть.

– С какого периода начинается отчет межповеречного интервала?

– С даты последней поверки в паспорте ИПУ.

– Где указан срок очередной поверки ИПУ?

– В п. 5. сведения о госповерке паспорта ИПУ указана дата следующей поверки.

– Где указана необходимость поверки ИПУ?

– В Законе РК «Об обеспечении единства» от 07.06.2000 г. № 53, пункт 1 статьи 19. При этом потребитель обязан самостоятельно следить за исправностью ИПУ, в том числе за сроком поверки. При истечении срока поверки поставщик вправе уведомить потребителя о необходимости поверки прибора учета. Информационной строкой доводится до сведения в счетах-квитанциях АО «Алсеко» о необходимости проведения поверки ИПУ следующего содержания: «Внимание, вам необходимо произвести поверку ИПУ холодной воды в срок до… в противном случае расчет начисления будет производиться с учетом количества проживающих».

– Как проводится начисление, если прибор не поверять?

– Расчет начисления производится согласно фиксированным размерам платы на услуги водоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета, за каждого человека (указаны на сайтах as-bastau.kz , almatysu.kz).

– Как производится начисление в период нахождения ИПУ на поверке?

– Расчет начисления производится согласно фиксированным размерам платы на услуги водоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета, за каждого человека (указаны на сайтах as-bastau.kz, almatysu.kz).

– Как мне узнать, когда менять счетчики по холодной воде, если нет паспорта ИПУ?

– Информационной строкой доводится до сведения в счетах-квитанциях АО «Алсеко» о необходимости проведения поверки ИПУ следующего содержания: «Внимание, вам необходимо произвести поверку ИПУ холодной воды в срок до…в противном случае расчет начисления будет производиться с учетом количества проживающих». Либо обратиться к операторам, которые предоставят подробную информацию по телефону 3-777-444.

– Как передать показания ИПУ самостоятельно?

– по телефону единой информационной справочной службы предприятия 3-777– 444;

– в центрах по обслуживанию потребителей;

– заполнить таблицу, размещенную на оборотной строне квитанций «Алсеко»;

– через личный кабинет;

– через личный кабинет АО «Алсеко», установив соответствующую программу на смартфон.

– Могу ли я отказаться от ИПУ и платить по норме? Если да, то как?

– Нет, отказаться от счетчиков нельзя.

– Прибор стоит в доме, могут ли меня обязать перенести его в отдельный колодец?

– В случае если нет доступа для снятия показаний ИПУ либо ИПУ не охватывает весь объем потребленной воды, то предприятие вправе это требовать.

– Мы сомневаемся в достоверности работы ИПУ, кто должен и за какие средства проверить корректность работы ИПУ?

– За счет средств потребителя в аккредитованных лабораториях по адресу: ул. Жарокова,196, второй этаж.

Список организаций, осуществляющих установку и поверку индивидуальных приборов учета холодной воды, указан на сайтах: almatysu.kz, as-bastau.kz.

Единая служба поддержки потребителей по услугам водоснабжения и водоотведения – 3-777-444, ежедневно с 8.00 до 20.00, без перерыва и выходных.